劉穎鏇IG粉絲近60萬稱霸新生代 香港女星IG排名譚旻萱竟十甲不入

在現今數碼媒體時代，社交平台Instagram（IG）的追蹤人數已成為衡量藝人網絡影響力與人氣的重要指標。對於新生代女藝人而言，IG粉絲數量更能直接反映她們在年輕世代中的受歡迎程度。有網民最近因為劉穎鏇在籃球賽爆紅，發現原來在30歲以下的香港女藝人當中，她的IG追蹤人數是最多。



劉穎鏇在903籃球賽爆紅。（胡凱欣 攝）

根據最新數據顯示，在香港30歲以下（即1997年或之後出生）的女藝人IG粉絲排行榜中，前十名的位置涵蓋了電視台花旦、女團成員、歌手、網絡紅人及星二代，競爭激烈。

劉穎鏇近60萬追蹤穩居榜首

在最新的排行榜中，1997年出生的劉穎鏇（Tiffany）以約57.8萬的IG粉絲數量，高踞香港30歲以下女藝人粉絲榜的第一位。作為無綫電視（TVB）女藝人的她，近年在多套劇集中佔有重要戲份，其持續更新的社交平台動態成功為她累積了龐大的粉絲群，在追蹤數量上領先其他同齡或更年輕的香港女星。

劉穎鏇有57.8萬。（IG截圖）

莊錠欣與Ivy So緊隨其後排二三位

前韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）以約48.5萬粉絲佔據排行榜第二位。女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的IG粉絲數約為39.7萬，排行第三位。

莊錠欣有48.5萬。（IG截圖）

Ivy So有39.7萬。（IG截圖）

邱淑貞的女兒沈月排第四 吳家忻以35.1萬位列第五

知名女星邱淑貞的女兒沈月（Ayla），憑藉其時尚活動及品牌合作的穩定曝光，以約39.2萬粉絲位列排行榜第四名。至於網絡紅人吳家忻（kayan9896），有約35.1萬位追蹤者，在此排行榜中位列第五位。

沈月有39.2萬。（IG截圖）

吳家忻有35.1萬。（IG截圖）

邱彥筒及許軼分列第七及第八位

仙氣女歌手雲浩影有約33.7萬，守在第六的位置。排在第七及第八位的同樣是女團COLLAR成員。邱彥筒（Marf）以約32.2萬的粉絲數量排行第七位，而許軼（Day）則以約30.9萬粉絲排在第八位。1997年出生的前港姐季軍郭柏妍（Rosita）以約29.1萬粉絲緊隨其後，排名第九。

雲浩影有33.7萬。（IG截圖）

Marf有32.2萬。（IG截圖）

Day有30.9萬。（IG截圖）

郭柏妍有29.1萬。（IG截圖）

王家晴第十位 譚旻萱未上榜

COLLAR第四位上榜的成員王家晴（Candy），則以約27.6萬粉絲排在第十位。至於最近因與黃澤林的戀情和在籃球賽上與劉穎鏇比拼而成為熱門話題人物的譚旻萱，暫時約有21.3萬，與劉穎鏇有接近三倍差距，未能打入十大。

兩籃球女神正面交鋒。（胡凱欣 攝）

Candy有27.6萬。（IG截圖）