何浩文任抽獎嘉賓被叫「鴨王出嚟」　嬲到叫老闆：朋友鬧到佢飛起

現年38歲的何浩文（Dominic）昔日是導演王晶的愛將，當年憑電影《鴨王》一脫成名，擁有高大健碩身形。惟近年他事業平平，影視作品產量大減，去年他自資出歌，親自落區街頭busking兼派傳單，可惜反應冷淡。何浩文心情同樣陷入低谷，不時在社交平台大吐苦水，透露過往一直飽受委屈。日前他上YouTube頻道「路邊電台」接受訪問，憶述擔任抽獎嘉賓時，主持人當眾高呼「鴨王出嚟！」何浩文直言：「我啲friend鬧到嗰條友飛起！」

何浩文在《鴨王》中豁出去，更以全裸上陣。（網上圖片）

「鴨王」何浩文！（何浩文微博照片）

何浩文爆任抽獎嘉賓被當眾呼叫：鴨王出嚟！

何浩文近日上「路邊電台」接受訪問，他提到曾經一次出席派對擔任抽獎嘉賓，被當眾以「鴨王」稱呼，朋友看不過眼為他抱打不平，他說：「之前參與一啲派對，到好似我要幫手出去抽獎，跟住個MC就話：「好，今日有請我哋嘅抽獎嘉賓——鴨王出嚟！」何浩文續說：「我啲friend鬧到嗰條友飛起：『佢咁嗌你嘅？佢咩人嚟㗎？邊度搵返嚟㗎？』開始搵個老闆嚟問，點解佢要搵呢啲人出嚟講啲咁嘅嘢。」

何浩文保持良好狀態。（IG@dominic_hhm）

何浩文透露目前教健身、拍片及自資音樂的工作。（葉志明攝）

何浩文見到朋友發怒安撫「稍安毋躁」，他說：「對我嚟講冇所謂，原來在乎呢件事嘅人唔係我，唔好睇得自己咁重要。」何浩文又坦言：「冇鴨王，可能你今日都唔會知我係邊個。」他認為因為有「鴨王」這個角色，因而別人還記得他的樣子。

何浩文爆出席派對主持人當眾以「鴨王」稱呼他。（Facebook@路邊電台 香港最真實人物訪談）

何浩文爆出席派對主持人當眾以「鴨王」稱呼他。（Facebook@路邊電台 香港最真實人物訪談）