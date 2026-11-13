何浩文任抽獎嘉賓被叫「鴨王出嚟」 嬲到叫老闆：朋友鬧到佢飛起
撰文：張寧兒
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現年38歲的何浩文（Dominic）昔日是導演王晶的愛將，當年憑電影《鴨王》一脫成名，擁有高大健碩身形。惟近年他事業平平，影視作品產量大減，去年他自資出歌，親自落區街頭busking兼派傳單，可惜反應冷淡。何浩文心情同樣陷入低谷，不時在社交平台大吐苦水，透露過往一直飽受委屈。日前他上YouTube頻道「路邊電台」接受訪問，憶述擔任抽獎嘉賓時，主持人當眾高呼「鴨王出嚟！」何浩文直言：「我啲friend鬧到嗰條友飛起！」
何浩文爆任抽獎嘉賓被當眾呼叫：鴨王出嚟！
何浩文近日上「路邊電台」接受訪問，他提到曾經一次出席派對擔任抽獎嘉賓，被當眾以「鴨王」稱呼，朋友看不過眼為他抱打不平，他說：「之前參與一啲派對，到好似我要幫手出去抽獎，跟住個MC就話：「好，今日有請我哋嘅抽獎嘉賓——鴨王出嚟！」何浩文續說：「我啲friend鬧到嗰條友飛起：『佢咁嗌你嘅？佢咩人嚟㗎？邊度搵返嚟㗎？』開始搵個老闆嚟問，點解佢要搵呢啲人出嚟講啲咁嘅嘢。」
何浩文見到朋友發怒安撫「稍安毋躁」，他說：「對我嚟講冇所謂，原來在乎呢件事嘅人唔係我，唔好睇得自己咁重要。」何浩文又坦言：「冇鴨王，可能你今日都唔會知我係邊個。」他認為因為有「鴨王」這個角色，因而別人還記得他的樣子。