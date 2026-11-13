獨家｜吳嘉儀揭老公二婚兼失業2年　計到盡：住喺佢度應該要交租

前TVB藝人吳嘉儀（阿七）日前正式宣布與圈外老公「豬仔」Leo辦理離婚手續，結束兩年多婚姻。阿七昨日仍現身商場攤檔工作時依然敬業樂業，全程滿臉笑容落力Sell客，惟接受《香港01》電話訪問大談婚姻內幕時則難掩委屈，除了大爆兩人早已分房睡及零交流外，更首度揭露男方原來曾有過一段婚姻，且已失業兩年，事事「計到盡」，甚至認為她住在男方家中就應該交租。

雖然經歷婚變打擊，但阿七仍敬業現身九龍灣商場的推廣攤檔開工，全程保持專業態度。（資料照片）

面對前來查詢的市民，阿七展現十足耐性。 （資料照片）

阿七表示現時只盼專注事業重新出發。 （資料照片）

揭男方曾早婚離婚兼失業兩年 迷信風水狂怪責阿七

阿七在訪問中首度透露，原來這段婚姻已是丈夫的第二段婚姻，男方當年因年紀輕而早婚早離。她又指丈夫作為家中唯一的兒子，上有四個姐姐，自小備受家人遷就與溺愛，養成自我中心及不顧後果的性格。阿七無奈表示，丈夫近年失業長達兩年，賦閒在家期間情緒極不穩定，更不滿她外出工作：「當一個人本身脾氣唔係咁控制到嘅時候，佢見到人哋忙呢，佢係唔鍾意。」

TVB藝人吳嘉儀（阿七）新婚未夠4個月，阿七疑似受到委屈，在社交平台發文發洩。（葉志明 攝）

老公迷信風水。（葉志明 攝）

吳嘉儀於2023年結婚。(ig圖片)

吳嘉儀日前曬出火辣比堅尼照。(ig圖片)

吳嘉儀KEEP得相當好。（IG：@ah7ng）

財政獨立自力更生 大爆老公認為「住喺度應該要交租」

談及夫妻間的生活與金錢觀念，吳嘉儀坦言自己一向財政獨立、自力更生，從未向男方伸手拿過一分一毫。她無奈表示：「我除咗居住喺佢嘅屋簷下之外，其實我係自力更生嘅。」 在日常飲食消費上，阿七亦堅持禮尚往來，絕不佔對方便宜：「我咪有時佢請我食早餐，我請返佢食譚仔，就咁簡單囉。」然而，阿七大爆丈夫對金錢卻極度計較，即使在婚前婚後都抱持同一心態，認為她既然住在男方家中，便有責任分擔開支甚至交租。她透露：「佢唔係咁諗㗎，佢覺得你住喺佢度應該要交租㗎！係啊，但算啦呢樣嘢，無論婚前婚後都係咁諗㗎。咁或者你要有啲貢獻囉，佢會覺得你係咁囉。」 阿七直言，丈夫平日對金錢看得極重，常以金錢衡量一切，令她在相處上倍感壓力與委屈。

吳嘉儀於2023年結婚。(ig圖片)

吳嘉儀性感大露背勁誘人。（IG圖片）

吳嘉儀KEEP得相當好。（IG：@ah7ng）

此外，阿七大爆丈夫極度沉迷風水術數，經常將生活上的不如意歸咎於她：「佢係會傾向好沉迷一啲風水術數嘅嘢啦，跟住要……即係可能乜嘢乜嘢就係好啊，你咁咁就唔好啊，因為你咁咁所以就唔好啦，你依家令到我唔好啊咁樣囉。」

遭拔Wi-Fi掣、關水掣精神滋擾 買指紋防撞夾萬保重要物品

談及兩人的相處模式，阿七坦言雙方早已分房睡，且完全沒有交流，生活作息亦完全不同。她大爆丈夫一旦發脾氣，便會用各種小動作滋擾她工作與生活：「得你一個做嘢嘛，我掹咗個Wi-Fi；得你一個做嘢嘛，掹咗個電視機；得你一個做嘢嘛，收埋個遙控；得你一個要用熱水嘛，熄你個水掣，佢不斷係咁，然後當你有發爛渣佢就會喺側邊睇得好開心囉，佢就係要令你咁樣囉！」

長期面對精神折磨與物品被毀的風險，阿七透露自己早已買入一個防撞箱，將具紀念價值的物品及重要物件鎖在裡面自保，更直言「我驚有咩郁呢……除非成間屋燒咗，如果唔係嗰個盒應該都保護到啲嘢嘅」。被問到為何沒有報警或用家中CCTV作證，阿七無奈解釋，屋內的CCTV由男方安裝，所有片段只有男方能看到，而自己手機雖拍下多達五、六十條對方失控的影片與照片，但並無意圖公開，只會留待正常法律程序使用。

阿七大爆老公在日常消費上「計到盡」，笑言「佢請我食早餐，我請返佢食譚仔」。 （資料圖片）

決心斬斷關係拒生B 收工後搬離愛巢重新出發

慶幸兩人未有生育小朋友，阿七坦言正因為看清對方情緒問題嚴重，慶幸沒有將新生命帶到這個家庭，避免造成悲劇。對於今次下定決心離婚，阿七堅定表示：「我唔想拖啦，我覺得係……反而唔係一個文件簡單，係你個意念即係唔想再同佢有聯繫，冇畀機會佢埋嚟啦。」經過多番掙扎，阿七直言心意已決，這並非單純一紙離婚文件的問題，而是意念上已不想再與對方有任何聯繫，阿七目前已搬往安全地方暫住。

阿七目前已搬往安全地方暫住！（IG截圖）

阿七吳嘉儀上載大批老公操刀拍攝的泳照。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀上載大批老公操刀拍攝的泳照。（IG@ah7ng）

阿七吳嘉儀上載大批老公操刀拍攝的泳照。（IG@ah7ng）