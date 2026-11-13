車婉婉獲珍姐親自欽點拍《三代同糖》 更爆與高層秘密開會內幕

車婉婉日前獲邀擔任葉念琛YouTube頻道《Meaningful》王牌節目《琛導Casting》嘉賓。適逢她主演的TVB全新處境劇《三代同糖》正在熱播，取代播足九年的《愛·回家之開心速遞》，車婉婉在訪問中首度親揭獲曾勵珍（珍姐）點名接棒做女一的幕後秘密，回想當日接到任務後，直言不能置信：「我當時心想，《愛回家》會結束的嗎？我以為是不會完結的！」

「乜個劇會完嘅咩？」曾勵珍親自欽點演外婆

車婉婉透露，當日獲珍姐召見，上到辦公室才發現編審、監製全部在場。珍姐向她表示原本的處境劇快將結束，但要她保守秘密，並問她能否接受跨越年齡層演外祖母。車婉婉直率回應：「我當時心想，（愛·回家）會結束的嗎？我以為是不會完結的！」

對於要接替一部播了九年的長壽劇，車婉婉直言作為演員完全沒有包袱：「我一向都不是玉女的類型，非得要演年輕女主角，我完全沒有這種包袱。」但她坦言這次壓力極大：「我以前演戲從來沒感受過壓力，但這次完全不同，我到底能提供什麼給觀眾？」她又指要建構一個全新的家庭，所有細節都要靠自己一步步摸索出來。

曾獲金像獎最佳女配角提名：提名已像贏了一樣

車婉婉憑《野獸刑警》獲香港電影金像獎最佳女配角提名。她憶述當時正在冰島拍攝另一部電影，收到提名消息時不敢相信：「但我是新人啊，是不是搞錯了？」得知對手包括舒淇等人後，她直言：「我已經覺得像贏了一樣，所以我其實預訂了慶祝活動。」

她更透露，吳君如曾讚她《野獸刑警》演得好，但她當時「不知道什麼叫做演得好」。她又記得與譚耀文一起坐著等提名結果，譚耀文說：「婉婉你行啊！我們在華星已經待了很久了，一有提名應該就有很多戲拍了。」她形容那一刻真的很開心。

杜琪峯親自拿攝影機排練 極其精準不准發呆

談到電影圈的往事，車婉婉特別感激杜琪峯導演的提攜。她憶述當年拍《奪命金》時，自己在電台主持節目，每天五點才下班，杜琪峯的公司特意安排專車到商台接她。她原本聽說杜琪峯脾氣很兇，非常害怕，但對方態度友善，還叫她「夾在資料夾裡瞄著看就好」，不過她堅持要全部背下來。

她形容拍攝《華麗上班族》時，見識到杜琪峯的專業：「他親自拿著攝影機排練，極其精準，他絕不允許你發呆。」她又提到一場一鏡到底的酒吧戲，全部演員都要精準走位，大讚對方非常專業。

《戀戰沖繩》張國榮親自私下播新歌：你是第一個聽的

除了杜琪峯，車婉婉亦分享了與「哥哥」張國榮合作《戀戰沖繩》的珍貴回憶。她形容這是「可遇不可求」的經歷，當時張國榮知道她很喜歡自己，經常拉著她聊天。有一天，張國榮對她說：「婉婉，你想不想聽《戀戰沖繩》主題曲？我剛剛錄製完，給你聽聽，你是第一個聽的。」

她憶述當時用MD機聽，一聽就覺得「太棒了」，更感性表示：「這個時刻是屬於我和張國榮的。」

《皆大歡喜》萬貴妃：第一天開工像進了鱷魚潭

《三代同糖》並不是車婉婉第一次拍處境劇，她透露，其實當年曾勵珍同樣打電話找她拍《皆大歡喜》，她第一個反應是：「《皆大歡喜》很嘈啊，我不懂得拍處境劇。」但曾勵珍告訴她是唯一一個反派，更安排劉丹、苑瓊丹、李國麟、馬蹄露等資深演員陪她一起入劇組。

她形容第一天開工「像進了鱷魚潭一樣」，全部都是資深演員，對白很厲害、眼神也很厲害，她要在他們面前裝作很鎮定。她更自爆與李國麟的一場戲，對方教她把一隻很臭的墨魚扔到馬蹄露臉上，她笑言「真的很替馬蹄露難過」。她坦言《皆大歡喜》讓她磨出了另一套演電視劇的刀。