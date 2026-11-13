吳家樂自嘲姓「五十億駙馬」　爆富貴妻極慳家：我以前搵6千買8千

現年52歲的吳家樂入行多年，自2006年迎娶其士集團創辦人周亦卿千金周蕙蕙後，因女方家族財力雄厚，從此被外界冠上「五十億駙馬」的稱號，一舉一動備受關注。面對多年來外界指他「黐金糠」的冷嘲熱諷，吳家樂近日接受好友梁靖琪（Toby）的網上節目《The MultiTalk》訪問時，終於罕有敞開心扉，不但以極高EQ自嘲姓氏變長，更大爆豪門千金老婆私下極度慳家兼低調，成功令昔日揮霍無度的他徹底改變價值觀！

吳家樂自嘲姓「五十億駙馬」。（YouTube@MultiTalk）

吳家樂接受梁靖琪訪問。（YouTube@MultiTalk）

自嘲姓氏變長 懶理外界標籤

對於「五十億駙馬」這個標籤，吳家樂在節目中表現得相當豁達，更忍不住自嘲：「我已經慣咗，我唔係姓吳，我係姓『五十億駙馬吳家樂』，我個姓好長嘅！我每一次有報道呢，我個姓就長咗好多㗎啦，『五十億駙馬吳家樂』咁樣囉！」

面對網民與外界的指指點點，他霸氣表示毫不在乎：「其他人講嘢唔使理，係佢又唔識我，你淨係睇到個報道背景，咁每個人都有佢嘅背景，我哋嘅相處唔係睇背景。我諗我最介意嘅係我老婆點睇我囉，我外家點睇我、屋企人點睇我？我唔介意人哋點睇我！」 吳家樂更坦言，現時自己所擁有的東西，在婚前其實早已擁有：「你見到我擁有嘅嘢，我未同佢結婚嗰時我都有啦！」

用20年光陰證明真心，吳家樂透露連太太亦曾力撐他：「我老婆成日都有講一句：『唉，你要假都唔會假20年、30年啦，我同你結咗婚都20年啦！』我話咁你咪明囉，人哋嘅說話我使乜理啫。」

結婚16周年時，吳家樂罕有在社交平台上貼出夫婦合照。（IG@ngkalokcarlo）

吳家樂於2006年跟其士集團太子女周蕙蕙結婚，婚後育有三名子女。（IG@ngkalokcarlo）

吳家樂坦言以前係大花筒，因為太太而改變。（IG@ngkalokcarlo）

昔日搵6千使8千 被老婆感化變貼地搭港鐵

外界總以為千金小姐必定過着奢華生活，但吳家樂卻大爆太太極度貼地，甚至改變了他昔日大花筒的惡習：「我好坦白講，我同我太太嘅價值觀好相似。唔認識嘅唔需要講，認識嘅其實好明白佢係一個咩人，佢係好低調、佢好慳家嘅人，佢係感染到我！」

他憶述單身時極度貪靚兼揮霍：「其實嗰陣時我好招積……我嗰陣時單身寡仔嘅時候，我係揸跑車返工，我年年換車，一個屎忽坐幾架車！又貪靚又鍾意買衫，搵6000就買8000嗰啲人，嗰陣時真係先使未來錢！」 直至認識太太後，他的價值觀被徹底顛覆：「直至到我真係認識咗我老婆之後呢，我發覺咦？佢令我價值觀改變晒，『需要』同埋『想要』嘅嘢唔同，係喎，其實唔使咁多，曾經擁有過就算啦……同埋佢會令到我坐公共交通工具，我以前係唔搭巴士、我唔搭船、我唔搭電車㗎，我揸車㗎嘛！」

如今的吳家樂，已不再盲目追求物質，反而十分享受搭港鐵：「佢令到我發覺我坐香港嘅交通工具係好方便，點解我唔利用香港嘅資源呢？見過我嘅朋友都會知道我其實好鍾意坐公共交通工具，尤其是係港鐵，我剛才都係坐港鐵過嚟嘅！因為泊車太貴啦，反而結咗婚之後呢，我仲低調咗，因為佢（太太）唔鍾意高調，佢唔鍾意我揸車。」

吳家樂鍾意玩車。（IG圖片）

同雷頌德都係電單車發燒友。（IG圖片）

罕談婚姻之道 學識認低威絕不衝動

一段長達20年的婚姻得來不易，吳家樂坦言從相處中不斷學習。自認脾氣火爆的他，為了家庭學識了忍讓：「我係脾氣暴躁嘅人，亦都知道呢個代價，如果我行出去呢，我就返唔到轉頭，有啲說話係唔講得！我而家同老婆講，有啲說話我哋唔講得嘅，無論點都好我哋都會喺小朋友嗰度諗，唔可以咁衝動。」他現在學懂退一步及說「對唔住」， 放下無謂的自尊，互相包容與沉澱，正是吳家樂與千金太太維持20年恩愛婚姻的終極秘訣。