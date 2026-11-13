王書麒登台唱歌遭觀眾「揸住下體」　掙扎唔到：被佢玩咗好耐

童星出身的王書麒自90年代開始經常到中國各地登台演出，期間遇過不少奇聞趣事。近日他作客HOY TV節目《九運會客室2》，大爆當年一次極為難忘的登台經歷，自揭曾在台上唱歌期間，遭一名男觀眾公然伸手「揸住下體」，超爆笑細節令主持伍詠薇（伍姑娘）當場笑到流眼淚！

許秋怡及王書麒。(圖片:新城)

王書麒近日作客HOY TV節目《九運會客室2》，大談90年代起北上登台的難忘經歷。（影片截圖）

王書麒近日作客HOY TV節目《九運會客室2》，大談90年代起北上登台的難忘經歷。（影片截圖）

北上登台遇男觀眾伸手捉下體「揸實唔放」

王書麒在節目中憶述當時情況，指自己正在台上獻唱期間，突然有一名男子走近：「我唱緊嗰陣時呢，一個男仔行埋嚟，一手捉住我下體。」在場另一位嘉賓立即追問是否「春袋」，王書麒直認不諱：「係，揸住！」他續指該名男子全程未有鬆手：「一路都唔放手！」最令全場爆笑的是，王書麒竟然大讚當時的歌聲表現：「Serious，係我唱嗰時，我嘅震音係自然到不得了！」

面對突如其來的「襲擊」，王書麒坦言當時既無奈又無法掙脫，只好一邊繼續唱歌應付現場觀眾，一邊向台下工作人員求救：「我望住佢哋經理、佢哋職員求救，但我又要應付其他觀眾。」

王書麒自爆曾在登台唱歌期間，突然被一名男觀眾走近「一手捉住我下體」。（影片截圖）

王書麒直認當時被對方「揸住」且「一路都唔放手」。（影片截圖）

王書麒笑言在該情況下獻唱，「震音係自然到不得了」，令全場嘉賓拍掌大笑。（影片截圖）

伍詠薇聽到笑到標眼淚要用紙巾抹淚 王書麒直言「永世難忘」

聽完王書麒的親身經歷，主持伍詠薇已經笑到完全「破防」，甚至要站起身用紙巾抹眼淚。伍姑娘更忍不住加把口重演當時畫面，笑指對方飲醉酒：「佢喺度『唔走呀』，你又要敬業樂業咁唱，之後震到海豚音都出埋！」王書麒亦無奈笑言：「因為我掙扎唔到，哇，俾佢玩咗好耐嗰吓，永世難忘！」

伍詠薇站起身重演當時情況，笑指王書麒「敬業樂業咁唱，之後震到海豚音都出埋」。（影片截圖）