吳家樂音響幕後轉當演員　棄綜藝坐冷板無戲拍：敲監製房門20年

吳家樂近日接受梁靖琪主持的網上節目《The MultiTalk》訪問，大爆當年為了追尋演戲夢，毅然決然「舉手」退出綜藝科轉投劇集組，結果換來的卻是被定型兼無人敢用的殘酷現實。為求演出機會，他竟然不惜放下身段，連續20年不怕面懵，親自逐間監製房敲門「𢯎撈」。

吳家樂接受Toby訪問。（YouTube@The MultiTalk）

音響幕後出身 曾嫌藝員人工低拒入行

吳家樂透露，最初其實是做幕後音響出身，根本沒想過做幕前：「我初初入行本身係做音響，其實我入行係諗住我打份工㗎咋嘛！我見到班幕前嘅演員咁鬼辛苦，跟住我望一望，你個人工分分鐘低過我！嗰時我仲做幕後嘅時候，有的士單，OT又多，加埋個人工係好好嘅收入。當時藝員部叫咗幾次去，但我都係推咗。」

直至後來正式成為幕前演員，頭幾年他也只抱着「打份工」的心態，白白流失了許多黃金機會。後來他才驚覺演戲才是真愛：「我諗咗好耐點解我仲要做呢行呢？係我發覺我真係好鍾意演戲，呢個係我搣唔甩嘅嘢！」

吳家樂在《城寨英雄》馮春美一角成功在觀眾心中留下深刻印象。（《城寨英雄》劇集）

《城寨英雄》馮春美陰陽怪氣。（《城寨英雄》劇集）

轉組無人敢用 被定型「搞笑主持」陷徬徨

當下定決心向劇集發展時，現實卻給了他沉重一擊。吳家樂直言當時舉手退出綜藝，專心入戲劇組（Drama），結果卻換來數年的冷板櫈：「冇人夠膽搵我。點解呢？『家樂你做咗十幾年，我搵你做啲閒角我唔敢，即使餐廳好多個show嘅我又唔敢搵你。』有戲做嗰啲又覺得你似《EYT》主持，即係等同搵你同鄧梓峰，好似一個巴斯光年，一個就好似搞笑成日扮女人，好難搞喎！有陣時就係俾人形象化咗。」

由綜藝跳去劇集組，瞬間變到無人敢用，令他一度陷入無比徬徨：「嗰個階段我諗我係咪揀錯咗啦？自己好似揀錯咗條路，但係又返唔到轉頭啦已經。說話難聽嘅，但自己想繼續行就爭取囉！」

敲門20年求機會 感恩文偉鴻提攜重拾自信

為了爭取機會，吳家樂徹底放下自尊，主動出擊：「你估我冇自己逐個監製房敲門咩！我做咗20年都仲有逐個監製敲門！我同佢哋講：只要你畀機會我，我唔會say no！一個shot又好，一場戲又好，只有我一張相嘅，我都會接！今次唔用吳家樂，下一次有機會做嘅就會畀你，我要突破囉！」

最終，他的堅持打動了金牌監製文偉鴻（Jazz）。當時Jazz找他演一個陰陽怪氣的殺手，《城寨英雄》中馮春美一角，他一度因為缺乏自信而想推卻：「我個心開心咗5秒，跟住同監製講『唔好意思，我驚我做唔到，我唔敢接』，我即刻推番佢。我驚累咗人哋，我死冇所謂啊……但佢就畀咗好大信心我，佢話『家樂唔好講咁多，返嚟試造型先啦』。我真係由呢個劇開始就得到信心！」

吳家樂透露敲監製房門20年。（YouTube@The MultiTalk）

吳家樂透露敲監製房門20年。（YouTube@The MultiTalk）

吳家樂透露敲監製房門20年。（YouTube@The MultiTalk）

視佘詩曼為EQ榜樣 拒絕回望過去

在娛樂圈打滾多年，吳家樂坦言曾因自己EQ低而吃虧。他特別提到視后佘詩曼是他的最佳學習榜樣：「我留意到我其實係一個IQ同EQ都幾低嘅人，但係搵演員去學習，其中一個就係阿佘啦！佢係一個極高EQ嘅演員，我好欣賞佢。我覺得佢對於現場任何嘅一啲聲音，或者負面新聞都好，你攻擊唔到佢，你唔會影響到佢。可能返到去同啲friend炒蝦拆蟹，但係喺公眾地方、喺廠入邊，你唔會影響到任何嘢。呢啲先係演員嘅素質！」

如今已經年過半百的吳家樂，心態變得更加澄明，不僅與好友梁思浩等人轉戰新媒體拍片，更拒絕緬懷過去的風光：「可能我工作上面行錯咗好多步，但我份人呢就係唔會望返轉頭。我唔會睇返以前，因為以前嘅過去咗、機會過去咗就過咗，輝煌係過咗。我會不斷學習，我會諗而家50幾歲嘅我，就諗辦法做返50幾歲個人要做嘅嘢！」