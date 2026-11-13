劉德華陳奕迅同搞Live錄音撞橋　自爆想搞頒獎禮團結樂壇︰叫華獎

天王劉德華即將舉行跨年演唱會，日前並宣布推出全新廣東專輯。今日（13/11）更安排到商台做訪問，今次是自2018年後，相隔8年再次踏足商台，吸引大批粉絲圍觀，華仔更親民地幫大家簽名合照。今次專輯叫《About Life》，當中歌曲內容會比較個人，會談及爸爸、媽媽、太太、女兒以及追隨多年的粉絲們。最後更選擇用現場錄音方式灌錄，希望帶出感覺更真實和感動。而這模式就與陳奕迅即將舉行的現場錄音演唱會撞橋，所以籌備時出現樂手撞期的情況。

劉德華即將舉行跨年演唱會，日前並宣布推出全新廣東專輯。今日（13/11）更安排到商台做訪問，今次是自2018年後，相隔8年再次踏足商台。（盧振輝 攝）

相隔8年再次踏足商台，吸引大批粉絲圍觀。（盧振輝 攝）

想包辦作曲被監製打回頭 「係咪可以調校下？」

談到這張全新專輯《About Life》，華仔表示差不多在年半前準備。「原定自己包辦所有歌的曲、詞，但創作完之後，監製覺得曲式上係咪可以調校下？（記︰係咪好客氣地問你？）唔係呀，佢哋好絕！」直至調校完，華仔覺得作曲方面再不是自己獨力製作，便寫上聯合創作。至於歌詞上就自己一手包辦。「開心可以花時間去完成所有歌詞，製作好後更自己寫篇文案，讓宣傳人員都清楚創作理念。」而碟內五首新歌，每一首都代表自己生命中重要的人物，分別是《爸爸》就是講自己已故的爸爸、《萱華》講媽媽，《芬芳》會講太太，《小天使》代表女兒，而《我年輕過》就是講大家。

劉德華最新專輯有五首新歌，每一首都代表自己生命中重要的人物，分別是《爸爸》就是講自己已故的爸爸、《萱華》講媽媽，《芬芳》會講太太，《小天使》代表女兒，而《我年輕過》就是講大家。（盧振輝 攝）

劉德華表示當完成所有創作後，錄音室版本好早便完成，後來有人提議因為今次歌曲內容比較個人，可試用Live的模式表達。「我有壓力呀，不單是唱全新歌，後面還有近百工作人員參與。於是錄音時先唱幾首舊歌，最後便揀選了7首舊歌，加兩首新歌去灌錄。錄完之後，我係鍾意Live版本多啲，好真實，比較感動，追求音色就錄音室版本較好。」

錄音唱到身邊人狂喊 「每首歌只有4次機會錄製」

推出現場錄音專輯的想法，跟陳奕迅即將舉行的《Recording Sessions with Mr. Eason Chan》概念一致，華仔事前已知道，因為聯絡音樂人時，都發現檔期互撞。「一講就發現你又做緊佢呀？佢又係咁呀？大家一齊發生。」而華仔更透露今次錄音，每首歌只有4次機會錄製，其中唱到新歌《我年輕過》，便有不少阻滯。「我見到身邊有些人喊，喊得好厲害過我，頭3次根本唱唔完，後來選擇不看他們，瞌起雙眼自己去唱。」最後都順利完成，但事後華仔又考慮︰「係咪應該畀大家睇番唱到亂七八糟個版本。不過遲一點先，免得大家聽完唔買我隻碟。」

華仔更透露今次錄音，唱到新歌《我年輕過》，便有不少阻滯。「我見到身邊有些人喊，喊得好厲害過我，頭3次根本唱唔完，後來選擇不看他們，瞌起雙眼自己去唱。」（官方圖片）

身為前輩，劉德華都有留意近年樂壇頒獎禮出現一些現象。「不知甚麼問題令近年所有頒獎禮好獨立地進行，連出席歌手都不一樣，確會分散了歌手的影響力，希望各大唱片公司留意。」（盧振輝 攝）

劉德華想搞頒獎禮團結樂壇 「近年頒獎禮好獨立地進行」

最後問到華仔有新碟推出，會否年底都抽時間去頒獎禮？劉德華表示今年要開演唱會，會跟不少頒獎禮撞期，但身為前輩都有留意近年樂壇頒獎禮出現一些現象。「我都希望頒獎典禮令大家關係再強烈點，不知甚麼問題令近年所有頒獎禮好獨立地進行，連出席歌手都不一樣，確會分散了歌手的影響力，希望各大唱片公司留意。」華仔更提到一直想搞一些活動團結廣東歌歌手，記者朋友就提議他自行舉行頒獎禮，華仔即笑指︰「叫《華獎》！我會拎㗎，至少拎個傳媒大獎。」

劉德華盡量滿足所有粉絲，盡量簽到最後一秒。（盧振輝 攝）

劉德華更親民地幫大家簽名合照。（盧振輝 攝）