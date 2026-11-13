張秀文突買傢俬送Baby惹懷孕疑雲　嫁入豪門做幸福少奶奶絕跡幕前

現年39歲的2010年港姐亞軍張秀文（Sammi），自2021年與「皮草太子爺」王大業堂弟王大權（Billy）結婚後，淡出幕前做幸福少奶奶。結婚5年以來，兩公婆生活低調，外界亦一直關注二人的造人進度。日前張秀文突然在IG限時動態連發三則動態，自爆買了第一件傢俬送給「Baby」，隨即惹來外界揣測她終於宣布有喜！

《3日2夜》相信是張秀文代表作之一。（電視截圖）

大騷好身材！（IG@sammicheung926）

張秀文經「金牌媒人」林盛斌（Bob）介紹，認識了「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy），兩人於2021年結婚。（IG@sammicheung926）

榮升富貴人妻。（IG@sammicheung926）

身材出眾。（IG@sammicheung926）

張秀文突曬嬰兒品牌巨型紙箱 結婚5年惹造人成功疑雲

張秀文先是上載了一張客廳照片，可見地上放有一個印有美國著名嬰兒家具品牌「babyletto」字樣及熊仔圖案的巨型紙箱，她寫道：「The first furniture I bought for my baby 👶🏻💚（我為我的寶寶買的第一件傢俬）」由於帖文不但附上嬰兒表情符號，該品牌更是主打嬰兒床及育嬰室家具，令不少網民以為張秀文趁機報喜宣布懷孕！

張秀文突然買傢俬送Baby。（IG截圖）

張秀文2021年底與金融才俊老公Billy結婚，婚前曾表示老公提出送黃竹坑豪宅，但她嫌太貴不好意思收。（資料圖片）

張秀文婚後絕跡幕前。（IG@fattung924）

揭開「Baby」真身竟是老公 夫妻隔空放閃極恩愛

其後張秀文再曬出一張放置於窗邊的米白色單人電動休閒梳化椅，腳下還鋪了一張地氈，之後張秀文終於揭開謎底，寫上「This is my baby 👶🏻💚😂」，只見一名身穿藍色波點長袖睡衣套裝的男子正舒適地躺在新梳化椅上，腳邊還趴著一隻可愛的黑色柴犬。張秀文更特意用一個巨大的BB Emoji遮住男方容貌，幽默地認證這位「Baby」正是老公王大權！雖然只是一場美麗誤會，但從豪宅內簡約溫馨的佈置以及兩公婆隔空放閃的互動可見，張秀文婚後被老公寵愛有加，少奶奶生活相當寫意！

電動休閒梳化椅。（IG截圖）

原來Baby真身係老公！（IG截圖）

大騷小蠻腰！（IG@sammicheung926）