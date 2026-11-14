俞可程密會「肥仔」斷正　細數撞樣史力加太太、爭寵暗鬥黑歷史

無綫（TVB）戀愛真人騷《女神配對計劃2》播映以來話題不絕，2022年港姐出身的「東張女神」俞可程（Kanis）憑節目人氣急升，同時亦成為網民狙擊對象。近日有網民在社交平台發文，指在街頭「斷正」俞可程於參與配對節目期間與一名男子並肩同行、舉止親密，質疑她「騎牛搵馬」，又令她入行兩年來的連串爭議與「黑歷史」再度被網民翻炒。

俞可程為落選港姐！（截圖）

黑歷史1：疑街頭約會被網民斷正

對於被網民指抱著「拖住呢個男士去揀男仔」的心態參與《女神配對計劃2》，俞可程受訪時表現從容並還原真相。她表示今年7月及8月接下連鎖快餐店廣告，由於機會難得，特意邀請TVB男導演協助拍攝、度橋及剪片：「佢影咗我相嗰一日，其實就係我同佢去剪片嘅日期嚟嘅。」她強調兩人當時純屬工作接觸，並對著鏡頭再三澄清自己目前單身，更爆笑提議日後與公司男同事外出拍片時要「掛返工作證」避嫌。」

街頭約會被網民斷正。（網上照片）

稱男方是TVB導演。（網上照片）

黑歷史2：紅髮造型被嘲似「史力加太太」 大方笑認：睇睇下又真係似

俞可程在《女神配對計劃2》播出初期負評如潮，其中一集她以一頭紅髮加上油光面容示人，在Threads及討論區被網民狠批未達女神顏值，更直指她撞樣動畫角色「史力加太太（Fiona）」。她上月底出席宣傳活動時大方笑認：「我睇睇下又真係有啲似，我都覺得嗰集無咁靚，咪下一集靚返啲囉。」

黑歷史3：自爆Ocamp獲15男狂追被指「作大」

此外，她日前在節目自爆大學Ocamp（迎新營）期間曾獲多達15名男生同時狂追，隨即在Threads被網民質疑「作大」。俞可程隨即在Instagram限時動態上載多張就讀香港城市大學工程系時期的舊照，並以工程界俗語自嘲：「女仔讀工程，豬乸變貂蟬，我就係2016-2022嘅其中一隻豬乸」，以自貶幽默化解質疑。

自爆Ocamp獲15男狂追被指「作大」。（截圖）

她自嘲：「女仔讀工程，豬乸變貂蟬，我就係其中一隻豬乸。」（截圖）

黑歷史4：傳俞可程妒忌爭寵驚動高層 入行兩年是非不斷

同屬《東張》女神的何沛珈（Roxanne）與俞可程（Kanis）因在節目中同爭「冷氣男神」方智弘（Oscar），加上人氣及鏡頭份量懸殊，近日屢傳不和，甚至傳出二人暗鬥驚動高層「照肺」。

再加上她早前在節目中曾因揀位坐強行拆散阮嘉敏CP捱轟、被指為參加節目狠飛前度，以及年初參加《魔音女團》海選時因「唔扣鈕開胸」造型被批博出位，連串爭議均成為網民茶餘飯後的焦點。

（左）俞可程、 方智弘、何沛珈，三位因為《女神配對計劃2》而人氣急升。（盧振輝攝影）

郭珮文、俞可程與何沛珈合體同框，各自展現健康膚色與勻稱身形線條。

俞可程親揭同行男伴真實身分。(盧振輝 攝)