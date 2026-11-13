張致恒組男團推新歌《改過自新》　填詞人來頭猛曾為祖兒周深寫歌

17歲加入英皇與關智斌合組Boy'z的張致恒（Steven），原本星途一帆風順，但自2019年爆出「一腳踏五船」桃色糾紛，並與粉絲區燕雯（雯雯）奉子成婚後，形象徹底插水。兩人婚後「四年抱四」，卻長年面對財困，Steven頻頻向身邊朋友借貸度日，老婆雯雯更經常在網上嗌離婚，被戲稱為「離婚界KOL」。為了尋求重返幕前的機會以改善生活，經歷7年風雨的Steven前日（11日）無預警宣布推出全新單曲《改過自新》，企圖以歌聲洗底求翻身！

張致恒推出新歌《改過自新》。（《改過自新》MV）

企圖以歌聲洗底求翻身！（《改過自新》MV）

企圖以歌聲洗底求翻身！（《改過自新》MV）

獲名填詞人操刀 MV上架兩日吸1.5萬點擊

這首名為《改過自新》的新歌，Steven再以組合形式出現，找來網台主持洪仔（M.Yoda）及淦泉（G.Yaki）深情合唱，並邀請了廣東填詞人「三本目老師」親自操刀填詞。三本目來頭不小，曾為周深填詞《月亮橋》、容祖兒與李昊《候鳥說》、楊千嬅作《同心圓》及陳小春作《借過一下》等。新歌MV在黃金海岸的石灘一帶取景，三人在沙灘漫步合唱，Steven收起浮華，以平實聲線唱出從低谷反思的心聲，歌曲在YouTube上架短短兩日，點擊率逼近1萬5千次。

三人組合合唱。（《改過自新》MV）

Steven再以組合形式出現，找來網台主持洪仔（M.Yoda）及淦泉（G.Yaki）深情合唱。（《改過自新》MV）

玩沙。（《改過自新》MV）

玩沙。（《改過自新》MV）

三子情深合唱。（《改過自新》MV）

三子情深合唱。（《改過自新》MV）

謀搵4個仔合唱 獲三本目力撐：畀次機會佢

為配合新歌宣傳，Steven早前接受網台訪問，親自與填詞人三本目對談。Steven在片中主動出擊，螢幕更打出「睇市場反應好唔好」的字眼，他問道：「三本目老師作咗首歌俾我叫《改過自新》，除咗改過自新之外，仲有咩諗法，再做一首新歌？」

三本目隨即提議他走溫情路線：「我覺得你都做爸爸，可以寫一首父子情，爸爸對仔仔講嘅歌都ok。」Steven聽罷即打蛇隨棍上：「我可唔可以搵埋我啲仔一齊合唱？」三本目大表贊同：「當然可以，絕對係增色不少。」三本目更在訪問中為Steven發聲護航，呼籲大眾給予空間：「我覺得冇一個人唔犯錯，但每一個人應該俾佢一次改過自新嘅機會，所以Steven加油，我哋都會支持你向好方面去行，我覺得讓一個人喺世界上不斷被人責罵，不如我哋去變返好，佢就有一條更光明道路。」

張致恒同三本目訪問。（IG@g.p.m_tvvvv）

三本目都有好多作品。（IG@g.p.m_tvvvv）

名填詞人三本目發聲力撐張致恒，更提議佢下首新歌可以走溫情路線。（IG@stevencheung）

張致恒即建議同埋小朋友合唱。（IG@stevencheung）

網民反應兩極 狂追數：由還錢開始

對於Steven事隔多年再出歌，網民反應呈兩極化。有部分網民留言鼓勵，認為他有心洗心革面：「仲以為你死性不改，原來已經改過自新」、「你根本就係唱歌嘅材料，唔使懷疑自己，人生有起有跌，跌咗唔代表爬唔返起身」。不過，由於Steven早前自爆欠下過百萬巨債，大批網民及債主對他這首《改過自新》完全唔收貨，紛紛湧入留言區狂轟並追問：「還錢未？」，更有網民一針見血地狠批：「要改過自新，請由還錢開始！」