玫瑰戰爭線上看6-9劇情丨楊茜堯姚子羚遇襲+林夏薇處理鄺潔楹

TVB電視劇《玫瑰戰爭》第6至9集劇情全面白熱化，核心圍繞關子盈（陳自瑤 飾）的死亡真相展開。夏無雙（楊茜堯 飾）設局逼林安安（鄺潔楹 飾）道出當年下藥內幕，並推動《死亡揭露》節目令安安與藍鳳儀（姚子羚 飾）正面對質，暗中聯手李德龍（馬國明 飾）追查。其中，USB更是今次的關鍵，揭開震撼黑幕。《玫瑰戰爭》幾時播？下星期1-3及5晚上8時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《玫瑰戰爭》6-9分集劇情

第六集｜陳星妤首次見陳豪！林夏薇被指爸爸是黑社會猛人(11/16)

家俊楊素希上床後照相，比家俊知道左好嬲，家俊講明只會當楊素希係秘密情人。梁菲雅家俊正式決裂。素希覺得去破壞菲雅婚姻的計劃是沒有意義，無雙就講明要繼續。

林夏薇被指爸爸是黑社會猛人

寶兒第一次與陳雲生見面，陳雲生邀請寶兒加入天誠。德龍問陳雲生，點解要比德龍再次加入玫瑰，原來係王導堅持要用德龍; 德龍不明白點解陳雲生咁憎佢。

德龍不明白點解陳雲生咁憎佢

在《玫瑰》的記者發佈會中，記者突然收到料，黎綺雲的爸爸係黑社會猛人黎偉雄，原來係夏無雙見到黎偉雄江渣的車發生意外，車主係黎綺雲。黎綺雲就在節目中洗白，指車是借比弟弟渣，直接把事件責任推了給弟弟。

《玫瑰》的記者發佈會

陳星妤想加入天誠楊茜堯大怒！

寶兒同夏無雙講，想加入天誠，夏無雙好嬲否決。之後，寶兒出走，遇到了黎綺雲的弟弟。夏無雙聽到安安同財仔的電話，之後就叫丁丁去拍安安收錢上床的影片，並用匿名把影片發給陳雲生與鳳儀，雲生決定與安安解約。夏無雙指用了5萬數買了安安的影片。生哥好滿意。

楊茜堯藉機質問安安

無雙表面係幫安安，把影片給了安安，但藉機質問安安當年子盈被下藥內幕，由安安口中知，當年係安安比左杯落藥的酒關子盈，安安再指出背後黑手就係藍鳳儀。當年VIP 點名要關子盈，藍鳳儀帶關子盈去接客。

鳳儀的5千萬豪宅，因為租客為情自殺而業主被起底，網上傳她與雲生關係不尋常。無雙探問綺雲的想法，綺雲自信雲生心中只有她。

綺雲自信雲生心中只有她

第7集｜姚子羚幾千萬樓是陳豪送！林夏薇得知父女新聞是楊茜堯所為(11/17)

姚子羚業主身分被揭！幾千萬樓原來是陳豪所送

藍鳳儀的租客為情自殺，爆左藍鳳儀就是業主，仲講層樓成幾千萬，其實層樓係生哥送。有人想把藍鳳儀跟黎綺雲比較，藍鳳儀就壓到自己好低。鳳儀澄清與雲生的關係。

當年生哥full paid 了一層樓比藍鳳儀，藍鳳儀就覺得自己好得寵，關子盈入了公司之後已經無地位，到黎綺雲做了一姐，藍鳳儀更加無地位，一直都係藍鳳儀自己自作多情。無雙推動電視節目《死亡揭露》的子盈專題。

陳楨怡拿合照要脅傅嘉莉！逼通過時尚購物平台

楊素希拿著梁菲雅跟德龍的合照，去要脅梁菲雅通過時尚購物平台。寶兒從去機場的路上，轉去了德龍的家，更救了一個人的生命。更與黎綺雲弟弟黎天明住在同一間屋內。寶兒不顧無雙反對加入天誠。

林夏薇向姚子羚報復

黎綺雲得知早前爆父女新聞，是夏無雙做成。同時，都知道了是藍鳳儀故意沒壓下爆料間接令到單新聞出了街。之後，藍鳳儀就被黑社會捉了，更影了祼照。無雙說服鳳儀擔任《死亡揭露》的嘉賓，也獲雲生「開綠燈」推動節目。

藍鳳儀就被黑社會捉了

楊素希轉去搵生哥合作

因為時尚購物平台已通過，梁菲雅就同何家俊提通件，就係生BB。之後，夏無雙帶楊素希去找生哥講時尚購物平台計劃，並講明已經何家已經通過。生哥立即通過。

第8集｜林夏薇不滿《玫瑰》主角一分為二！馬國明救出楊茜堯(11/18)

拍攝場地意外再遇火警！馬國明救出楊茜堯

梁菲雅知道係夏無雙介紹楊素希比生哥識，更直接簽了天誠。《玫瑰》的導演把黎綺雲的主角，一分為二，正由黎綺雲拍，惡由梁菲雅拍，雲生認為要以大局為重，黎綺雲好嬲拒拍，黎父要幫女兒出氣。《玫瑰》的拍攝場地發生意外，再有火警，德龍救出夏無雙。

鄺潔楹爆林夏薇車尾箱有陳自瑤的鞋！碼頭的鞋疑是假像

夏無雙見到寶兒在德龍的家，誤以為德龍欺騙寶兒感情，寶兒想在香港試一年，唔得就返英國。林安安收到神秘訊息就搵夏無雙，講關子盈死後，在黎綺雲的車尾箱見到關子盈的鞋，有機會碼頭的鞋係黎綺雲想造成關子盈自殺的假像。

第9集｜馬國明質疑海旁鞋碼不同！楊茜堯誓要查明陳自瑤之死真相(11/20)

鄺潔楹爆料被楊茜堯知！陳豪下令不准再提陳自瑤舊事

安安爆藍鳳儀安排關子盈在DM28接客比夏無雙知，生哥講由依家開始唔可以再有人提起DM28及關子盈。

哥講由依家開始唔可以再有人提起DM28及關子盈。

德龍去搵夏無雙，直指當日海旁的鞋，與關子盈的鞋碼不同。夏無雙想證明關子盈不是自殺，二人決定聯手追查真相。

生哥要安安收聲

生哥去搵黎綺雲，想黎綺雲幫手唔可以再令安安亂講野。黎綺雲搵安安，安安信任綺雲，直指手中有DM28關子盈的影片。黎綺雲派人去安安家中交收USB，但安安反口要加錢，之後就比人打，再比人撞到昏迷。

但安安反口要加錢，之後就比人打，再比人撞到昏迷。

但最後影片都落入無雙手中，無雙看後震撼......無雙向綺雲直言安安的意外是鳳儀所為。

《玫瑰戰爭》1-5分集劇情

第1集|楊茜堯翻看陳自瑤日記、得知悲慘真相(11/09)

陳自瑤奪影后！人生最高光的一刻

夏無雙和關子盈識於微時，並一同加入娛樂圈，成功加入天誠娛樂，仲識到一班好朋友，子盈第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后，嗰一刻係人生最高光最美好的時刻。

子盈第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后

拍攝意外後被換角！陳自瑤星途急剎車

早前在拍攝<追逐>時，懷疑道具槍意外走火，中槍受傷兼被換角，令其如日方中的星途，被迫即時緊急剎車，同時，也被人出賣爆做小三與四線男星車震，被人講係搶老公的壞女人，一向清純健康的形象徹底破產，所有廣告下架，更被追過千萬違約金……後來，就在IG 發文，講好累等字眼。後來卻傳來子盈投海自殺的消息。夏無雙：「黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安往我哋情同姊妹，子盈成日同我哋講你哋對佢有幾咁好，估唔到你哋笑口盈盈嘅背後，都向子盈捅一刀！」

關子盈什至係被落迷姦水，逼去應酬VIP

七年後楊茜堯翻看日記！驚悉一切都是人為計算

七年過去，法律層面來說，關子盈被定義為死亡。無雙去處理關子盈的遺產時，見到子盈的日記中，驚悉其悲慘經歷，就係被一個個熟悉的人背叛、出賣、欺騙，什至係被落迷姦水，逼去應酬VIP，而這些事情都係被計算人為的。「呢啲發生喺我身上嘅不幸，全部都唔係意外，係被人精心設計同安排。」

楊茜堯重遇四位舊友！綜藝錄影暗藏玄機

無雙以法國片廠亞太區代表身分，與天誠娛樂公司老闆陳雲生洽談重拍經典電影《玫瑰》。無雙又與子盈當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安重遇，還答應擔任四人所主持綜藝節目《久別重逢四姐姐》的嘉賓她卻心知當年子盈遭逼上絕路，正與四人有關，4人都收到已故女星關子盈(陳自瑤飾)嘅署名信件："I know what you did”。節目錄影期間，似是有人存心要令四人自揭瘡疤、作賊心虛……

無雙又與子盈當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安重遇，還答應擔任四人所主持綜藝節目《久別重逢四姐姐》的嘉賓

第2集|7年前陳自瑤道具槍意外、林夏薇自薦取代陳自瑤(11/10)

楊茜堯自責當年未能察覺！誓要林夏薇四人逐一經歷同樣遭遇

當年發生在關子盈身上的事，都唔係意外，係被設計、被安排、被陷害。夏無雙好自責，當年發生這些事件時，發現唔到。夏無雙要幫關子盈報仇，當年關子盈所經歷的一切，都要黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安經歷一次。

綜藝錄影意外頻生！楊茜堯當眾力證清白

節目錄影期間4人意外頻生，眾女直指是無雙從中作梗係狼人，無雙否認並當眾力證清白，更因此自插手掌受傷；子盈舊愛李德龍也注意到事件。

無雙否認並當眾力證清白，更因此受傷

四人同收陳自瑤署名神秘信封！林夏薇憶起七年前道具槍意外

眾女探訪無雙時，透露都收到子盈署名的神秘信封。綺雲憶起七年前舊事，子盈獲雲生重用，綺雲則屈居子盈之下。綺雲於拍攝時用槍誤傷子盈，令子盈被換角，其實綺雲早察覺道具槍有異樣；原來，係志健私下換了槍。事後，綺雲向雲生自薦，想代替關子盈做女主。

其實綺雲早察覺道具槍有異樣；原來，係志健私下換了槍。

林夏薇自薦取代陳自瑤

從此開啟成為天誠一姐之路，每一套劇都係做女主角。無雙與雲生在綺雲拍攝現場商討合作事宜，鳳儀自覺像陪襯。綺雲在拍攝前，仲檢查道具槍有冇問題，點知拍攝時吊威也斷了，發生意外昏迷入院！

第3集|楊茜堯暗中指使陳楨怡接近陳展鵬(11/11)

陳自瑤與馬國明發展地下情！意外懷孕後獨自誕下女兒

無雙憶起子盈與德龍發展地下情，當年就係因為無雙無時間陪子盈，子盈先會識德龍。子盈意外懷孕後隱瞞真相，獨自誕下女兒莊寶兒。

林夏薇腳傷！驚悉楊茜堯取代自己成女主角

綺雲腳部重傷，驚悉無雙已取代自己成了女主角。綺雲不甘被無雙（楊茜堯飾）取代，據理力爭，請求雲生主持公道，之後更叫來雲生的風水師幫忙，提出比拼運氣，只要抽出紅色的棋，就可以去做女主角。綺雲抽中白色，無雙抽中紅色，都係無雙去拍......其實，風水師的袋中，只有一粒係白色的棋，證明綺雲真係黑仔。

陳展鵬重遇陳楨怡一見如故！楊茜堯暗中安排

何氏集團公子何家俊與光環雜誌社總編楊素希重逢，一見如故；原來是無雙暗中指使素希，希望素希可以令何家俊愛上佢，以破壞菲雅與家俊的婚姻。原來，何家俊10年前有追過素希，只係素希沒有接受。素希覺得何家俊是聰明，但就係因為太有錢，太無所事事，無人生目標。無雙下一個目標就係梁菲雅。寶兒暫回香港，與德龍因聯手制伏劫匪而結識。之後，無雙帶寶兒走。

何氏集團公子何家俊與光環雜誌社總編楊素希重逢

陳展鵬傅嘉莉看似體面的婚姻，到底藏著多少秘密？

素希依計行事，不久便令家俊迷戀上自己，並向她傾訴對菲雅以及這段婚姻的不滿，講婚姻係由佢大伯計劃的政治婚姻，佢無得揀。家俊親眼見菲雅在第個男人家中過夜出走，之後家俊就開始對菲雅無感覺。家俊想投資一個時尚網購平台，要2億。菲雅看到德龍賣車，心裡戚然……

第4集｜傅嘉莉令陳自瑤陷醜聞風波(11/12)

傅嘉莉借拍劇針對陳自瑤

夏無雙把部分關子盈的遺物，還給了德龍。德龍依舊好想念關子盈。原來，以前菲雅同德龍係好朋友，菲雅在過去已情傾德龍，當知道係關子盈與德龍拍拖後，借拍劇係咁打關子盈，之後2人更因為德龍而打架。

傅嘉莉預先安排記者影相！陳自瑤陷醜聞風波

菲雅叫來關子盈的同學，借故帶關子盈上車，說要關子盈幫手。原來係想同關子盈表白，菲雅一早安排好記者去影相，因此子盈陷入與四線小生小三醜聞風波。藍鳳儀係當時關子盈的經理人，就去報告比陳雲生知，陳雲生講會幫關子盈。藍鳳儀好不滿陳雲生對關子盈十分好。而關子盈一入天誠娛樂，陳雲生就喜歡關子盈，全公司都知。

藍鳳儀心生妒忌，就叫林安安借故叫關子盈出來，林安安就在酒內落藥。關子盈就開始昏迷，更被帶到一間酒店房。關子盈回想起，被人強姦。

菲雅一早安排好記者去影相，因此子盈陷入與四線小生小三醜聞風波@tvb ig

陳豪想做網上串流平台 被何永康質疑能力

陳雲生想做好網上串流平台，藍鳳儀負責跟這個項目。陳雲生想叫何永康一切合作，但何生覺得陳雲生能力未夠。夏無雙覺得係一個機會，可以令陳雲生加快開拍玫瑰戰爭。

第5集｜陳展鵬陳楨怡拍攝現場被傅嘉莉宣示主權(11/13)

陳豪當年欲求婚！得知陳自瑤與馬國明是情侶後怒擲戒指

陳雲生以前，曾經都好喜歡關子盈，2人曾經都去平民餐廳食。

陳雲生以前，曾經都好喜歡關子盈，2人曾經都去平民餐廳食。

陳雲生與弟弟李德龍關係唔好，陳雲生覺得人要進步，就要向前，但李德龍向後，覺得因為李德龍，天誠先會比人看不起。當年，正當陳雲生想向關子盈求婚時，聽到關子盈李德龍原來係情侶，陳雲生嬲到把求婚戒指掉入垃圾桶。

陳雲生叫黎綺雲去玫瑰試鏡，無雙、綺雲演技火花四濺 。 夏無雙建議黎綺雲去做女主，陳雲生同意。

陳雲生叫黎綺雲去玫瑰試鏡，無雙、綺雲演技火花四濺

傅嘉莉被施壓快生孩子

何永康向梁菲雅關心與家俊的關係，訓斥無好好維繫夫妻關係，並覺得有女人埋家俊身係好正常的事，並比壓力梁菲雅快手生個仔。夏無雙與梁菲雅出來傾玫瑰，並安排了假fans與梁菲雅影相，刺激菲雅的演戲欲。在關子盈的展覽，寶兒德龍都去了。原來，藍鳳儀真係去搵德龍，拎了寶兒的電話，但寶兒婉拒了。

傅嘉莉拍攝現場宣示主權

家俊與楊素希去拍攝，點知梁菲雅去了現場宣示主權，夫妻2人開始有火藥味。

家俊與楊素希去拍攝，點知梁菲雅去了現場宣示主權，夫妻2人開始有火藥味。

傅嘉莉買醉後找馬國明！婚姻原來並非因為愛

回到家中，家俊又想出去，梁菲雅就開始爆發。家俊講，一開始已經講好左，各有各玩，並講出梁菲雅曾經去找了德龍。梁菲雅去了買醉，再去了德龍家中，並想叫德龍幫佢生B。原來，德龍的錢，係去幫班武師，因為好多年都無工開。梁菲雅家俊結婚，不是因為愛，只係當年梁菲雅的爸爸走了，家俊突然出現，所以就結婚。

梁菲雅去了買醉，再去了德龍家中，並想叫德龍幫佢生B

《玫瑰戰爭》追劇日曆+更新時間

《玫瑰戰爭》幾時播？11月6日起，騰訊影片全網獨播，今晚18:00全網獨播，SVIP搶先看一集，11月17日至19日不更新。

《玫瑰戰爭》追劇日曆+更新時間

《玫瑰戰爭》演員關係圖

《玫瑰戰爭》演員關係圖

《玫瑰戰爭》重要人物介紹 角色 演員 角色介紹 夏無雙 楊茜堯 國際影后、法國電影公司亞太區代表，與關子盈是好姐妹，七年後回歸，幫關子盈報仇。 陳雲生 陳豪 天誠娛樂公司老闆，手握港圈頂級資源，十分喜歡關子盈。 黎綺雲 林夏薇 天誠娛樂當紅一姐，性格爭強好勝，當年關子盈受傷後，向雲生自薦，從此開啟成為天誠一姐之路。 李德龍 馬國明 天誠娛樂過氣頂流，陳雲生弟弟，曾與關子盈拍拖。 何家俊 陳展鵬 何氏集團公子，受制於何永康，與梁菲雅是夫婦。之後與光環雜誌社總編楊素希重逢，再發生婚外情。 梁菲雅 傅嘉莉 與何家俊是夫婦，已淡圈女星，曾喜歡李德龍。 藍鳳儀 姚子羚 藝人轉任經紀人，夢想成為天誠娛樂的女主人。 關子盈 陳自瑤 與夏無雙是好朋友，第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后，之後因為受到陷害，最後跳海自殺。 林安安 鄺潔楹 天誠娛樂女藝人，

楊茜堯 飾 夏無雙

國際影后、法國電影公司亞太區代表，與關子盈是好姐妹，七年後回歸，再與天誠娛樂合作，暗中調查閨蜜關子盈死亡真相。在處理關子盈的遺物時得知，是當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安背叛、出賣、欺騙。以法國電影公司亞太區代表，與天誠娛樂公司老闆陳雲生洽談重拍經典電影《玫瑰》，在過程中一步步去還擊。

楊茜堯 飾 夏無雙 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳豪 飾 陳雲生

天誠娛樂公司老闆，電影投資人協會主席 富豪之家出身，手握港圈頂級資源，以鐵腕經營公司。在關子盈一入天誠娛樂，陳雲生就喜歡關子盈，全公司都知。就算關子盈有負面新聞，都想向關子盈求婚。但之後得知關子盈與德龍拍拖後，就與德龍開始關係差。當黎綺雲上位後，在外界係與黎綺雲是一對。之後當夏無雙開始搵關子盈死亡相關的證據後，就要求黎綺雲動用黑社會力量去奪回。

陳豪 飾 陳雲生 @電視劇玫瑰戰爭weibo

林夏薇 飾 黎綺雲

天誠娛樂當紅一姐，性格爭強好勝，當年關子盈受傷後，向雲生自薦，想代替關子盈做女主。從此開啟成為天誠一姐之路。同時努力磨練演技，對道具都十分細心，夢想獲得影后殊榮卻總是失之交臂。黎綺雲的爸爸係黑社會猛人黎偉雄，父母離異，有一個弟弟，關係十分好。當年關子盈拍攝受傷，黎綺雲就是在場者。

林夏薇 飾 黎綺雲 @電視劇玫瑰戰爭weibo

馬國明 飾 李德龍

天誠娛樂過氣頂流，陳雲生弟弟，備受母親疼愛，但一直活在哥哥陰影下。曾與關子盈拍拖，也有想質關子盈結婚的打算。是一個善良的人，為了同事的生計，不惜變賣資產。

馬國明 飾 李德龍 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳展鵬 飾 何家俊

何氏集團公子何家俊，一直過著優渥的生活，受制於何永康，公司沒有實權有志難伸。與梁菲雅是夫婦，是政治婚姻，當年因為眼見梁菲雅在李德龍家中出來，而心不再在梁菲雅。何家俊是聰明人，但就係因為太有錢，太無所事事，無人生目標。之後與光環雜誌社總編楊素希重逢，再發生婚外情。

陳展鵬 飾 何家俊 @電視劇玫瑰戰爭weibo

傅嘉莉 飾 梁菲雅

與何家俊是夫婦，是政治婚姻。豪門何家媳婦，已淡圈女星，表面是受家族器重的豪門媳婦。 實際長期飽受豪門家族的壓力，何永康要求梁菲雅盡快生BB。未結婚時，喜歡李德龍，與李德龍是好朋友，因為得知李德龍與關子盈的關係，假公濟私，借故打關子盈。更做了一事去傷害關子盈。

傅嘉莉 飾 梁菲雅 @電視劇玫瑰戰爭weibo

姚子羚 飾 藍鳳儀

藝人轉任經紀人，能力出眾，以精明手腕扶植新人，夢想成為天誠娛樂的女主人。藍鳳儀好不滿陳雲生對關子盈十分好，所以心生不忿，就借安安的手去傷害關子盈。

姚子羚 飾 藍鳳儀 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳自瑤 飾 關子盈

與夏無雙識於微時，一同加入天誠娛樂，第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后，之後在在拍攝<追逐>時，懷疑道具槍意外走火，中槍受傷兼被換角，再被爆做小三與四線男星車震，所有廣告下架，更被追過千萬違約金。被一個個熟悉的人背叛、出賣、欺騙，什至係被落迷奸水，逼去應酬VIP。最後在IG 出貼文講好辛苦，之後更跳海自殺。

陳自瑤 飾 關子盈 @電視劇玫瑰戰爭weibo

鄺潔楹 飾 林安安

天誠娛樂女藝人，童星出身，外表天真，內心早已世故圓滑事業發展不順，依賴綜藝《久別重逢四姐姐》維持。之後因為做援交而比公司炒。當年，受到藍鳳儀指示下，去做了一樣野去傷害關子盈。

鄺潔楹 飾 林安安 @電視劇玫瑰戰爭weibo

《玫瑰戰爭》演員表