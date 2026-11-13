玫瑰戰爭線上看6-9劇情丨馬國明救楊茜堯+林夏薇幫陳豪處理鄺潔楹

電視劇《玫瑰戰爭》第6至9集劇情全面白熱化，核心圍繞關子盈（陳自瑤 飾）的死亡真相展開。夏無雙（楊茜堯 飾）設局逼林安安（鄺潔楹 飾）道出當年下藥內幕，並推動《死亡揭露》節目令安安與藍鳳儀（姚子羚 飾）正面對質，暗中聯手李德龍（馬國明 飾）追查。其中，USB更是今次的關鍵，揭開震撼黑幕。《玫瑰戰爭》幾時播？下星期1-3及5晚上8時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《玫瑰戰爭》演員關係圖

《玫瑰戰爭》演員關係圖

《玫瑰戰爭》重要人物介紹 角色 演員 角色介紹 夏無雙 楊茜堯 國際影后、法國電影公司亞太區代表，與關子盈是好姐妹，七年後回歸，幫關子盈報仇。 陳雲生 陳豪 天誠娛樂公司老闆，手握港圈頂級資源，十分喜歡關子盈。 黎綺雲 林夏薇 天誠娛樂當紅一姐，性格爭強好勝，當年關子盈受傷後，向雲生自薦，從此開啟成為天誠一姐之路。 李德龍 馬國明 天誠娛樂過氣頂流，陳雲生弟弟，曾與關子盈拍拖。 何家俊 陳展鵬 何氏集團公子，受制於何永康，與梁菲雅是夫婦。之後與光環雜誌社總編楊素希重逢，再發生婚外情。 梁菲雅 傅嘉莉 與何家俊是夫婦，已淡圈女星，曾喜歡李德龍。 藍鳳儀 姚子羚 藝人轉任經紀人，夢想成為天誠娛樂的女主人。 關子盈 陳自瑤 與夏無雙是好朋友，第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后，之後因為受到陷害，最後跳海自殺。 林安安 鄺潔楹 天誠娛樂女藝人，童星出身，外表天真。依賴綜藝《久別重逢四姐姐》維持。之後因為做援交而被公司解僱。

《玫瑰戰爭》6-9分集劇情

第六集｜陳星妤首次見陳豪！林夏薇被指爸爸是黑社會猛人(11/16)

家俊楊素希上床後照相，比家俊知道左好嬲，家俊講明只會當楊素希係秘密情人。梁菲雅家俊正式決裂。素希覺得去破壞菲雅婚姻的計劃是沒有意義，無雙就講明要繼續。

林夏薇被指爸爸是黑社會猛人

寶兒第一次與陳雲生見面，陳雲生邀請寶兒加入天誠。德龍問陳雲生，點解要比德龍再次加入玫瑰，原來係王導堅持要用德龍; 德龍不明白點解陳雲生咁憎佢。

德龍不明白點解陳雲生咁憎佢

在《玫瑰》的記者發佈會中，記者突然收到料，黎綺雲的爸爸係黑社會猛人黎偉雄，原來係夏無雙見到黎偉雄江渣的車發生意外，車主係黎綺雲。黎綺雲就在節目中洗白，指車是借比弟弟渣，直接把事件責任推了給弟弟。

《玫瑰》的記者發佈會

陳星妤想加入天誠楊茜堯大怒！

寶兒同夏無雙講，想加入天誠，夏無雙好嬲否決。之後，寶兒出走，遇到了黎綺雲的弟弟。夏無雙聽到安安同財仔的電話，之後就叫丁丁去拍安安收錢上床的影片，並用匿名把影片發給陳雲生與鳳儀，雲生決定與安安解約。夏無雙指用了5萬數買了安安的影片。生哥好滿意。

楊茜堯藉機質問安安

無雙表面係幫安安，把影片給了安安，但藉機質問安安當年子盈被下藥內幕，由安安口中知，當年係安安比左杯落藥的酒關子盈，安安再指出背後黑手就係藍鳳儀。當年VIP 點名要關子盈，藍鳳儀帶關子盈去接客。

鳳儀的5千萬豪宅，因為租客為情自殺而業主被起底，網上傳她與雲生關係不尋常。無雙探問綺雲的想法，綺雲自信雲生心中只有她。

綺雲自信雲生心中只有她

第7集｜姚子羚幾千萬樓是陳豪送！林夏薇得知父女新聞是楊茜堯所為(11/17)

姚子羚業主身分被揭！幾千萬樓原來是陳豪所送

藍鳳儀的租客為情自殺，爆左藍鳳儀就是業主，仲講層樓成幾千萬，其實層樓係生哥送。有人想把藍鳳儀跟黎綺雲比較，藍鳳儀就壓到自己好低。鳳儀澄清與雲生的關係。

陳楨怡拿合照要脅傅嘉莉！逼通過時尚購物平台

楊素希拿著梁菲雅跟德龍的合照，去要脅梁菲雅通過時尚購物平台。寶兒從去機場的路上，轉去了德龍的家，更救了一個人的生命。更與黎綺雲弟弟黎天明住在同一間屋內。寶兒不顧無雙反對加入天誠。

林夏薇向姚子羚報復

黎綺雲得知早前爆父女新聞，是夏無雙做成。同時，都知道了是藍鳳儀故意沒壓下爆料間接令到單新聞出了街。之後，藍鳳儀就被黑社會捉了，更影了祼照。

藍鳳儀就被黑社會捉了

第8集｜林夏薇不滿《玫瑰》主角一分為二！馬國明救出楊茜堯(11/18)

拍攝場地意外再遇火警！馬國明救出楊茜堯

梁菲雅知道係夏無雙介紹楊素希比生哥識，更直接簽了天誠。《玫瑰》的導演把黎綺雲的主角，一分為二，正由黎綺雲拍，惡由梁菲雅拍，雲生認為要以大局為重，黎綺雲好嬲拒拍，黎父要幫女兒出氣。《玫瑰》的拍攝場地發生意外，再有火警，德龍救出夏無雙。

鄺潔楹爆林夏薇車尾箱有陳自瑤的鞋！碼頭的鞋疑是假像

夏無雙見到寶兒在德龍的家，誤以為德龍欺騙寶兒感情，寶兒想在香港試一年，唔得就返英國。林安安收到神秘訊息就搵夏無雙，講關子盈死後，在黎綺雲的車尾箱見到關子盈的鞋，有機會碼頭的鞋係黎綺雲想造成關子盈自殺的假像。

第9集｜馬國明質疑海旁鞋碼不同！楊茜堯誓要查明陳自瑤之死真相(11/20)

鄺潔楹爆料被楊茜堯知！陳豪下令不准再提陳自瑤舊事

安安爆藍鳳儀安排關子盈在DM28接客比夏無雙知，生哥講由依家開始唔可以再有人提起DM28及關子盈。

哥講由依家開始唔可以再有人提起DM28及關子盈。

德龍去搵夏無雙，直指當日海旁的鞋，與關子盈的鞋碼不同。夏無雙想證明關子盈不是自殺，二人決定聯手追查真相。

生哥要安安收聲

生哥去搵黎綺雲，想黎綺雲幫手唔可以再令安安亂講野。黎綺雲搵安安，安安信任綺雲，直指手中有DM28關子盈的影片。黎綺雲派人去安安家中交收USB，但安安反口要加錢，之後就比人打，再比人撞到昏迷。

但安安反口要加錢，之後就比人打，再比人撞到昏迷。

但最後影片都落入無雙手中，無雙看後震撼......無雙向綺雲直言安安的意外是鳳儀所為。

《玫瑰戰爭》1-5分集劇情

第1集|楊茜堯翻看陳自瑤日記、得知悲慘真相(11/09)

陳自瑤奪影后！人生最高光的一刻

夏無雙和關子盈識於微時，並一同加入娛樂圈，成功加入天誠娛樂，仲識到一班好朋友，子盈第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后，嗰一刻係人生最高光最美好的時刻。

子盈第一部電影<白月之夏>就做女主角，更勇奪影后

拍攝意外後被換角！陳自瑤星途急剎車

早前在拍攝<追逐>時，懷疑道具槍意外走火，中槍受傷兼被換角，令其如日方中的星途，被迫即時緊急剎車，同時，也被人出賣爆做小三與四線男星車震，被人講係搶老公的壞女人，一向清純健康的形象徹底破產，所有廣告下架，更被追過千萬違約金……後來，就在IG 發文，講好累等字眼。後來卻傳來子盈投海自殺的消息。夏無雙：「黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安往我哋情同姊妹，子盈成日同我哋講你哋對佢有幾咁好，估唔到你哋笑口盈盈嘅背後，都向子盈捅一刀！」

關子盈什至係被落迷姦水，逼去應酬VIP

七年後楊茜堯翻看日記！驚悉一切都是人為計算

七年過去，法律層面來說，關子盈被定義為死亡。無雙去處理關子盈的遺產時，見到子盈的日記中，驚悉其悲慘經歷，就係被一個個熟悉的人背叛、出賣、欺騙，什至係被落迷姦水，逼去應酬VIP，而這些事情都係被計算人為的。「呢啲發生喺我身上嘅不幸，全部都唔係意外，係被人精心設計同安排。」

楊茜堯重遇四位舊友！綜藝錄影暗藏玄機

無雙以法國片廠亞太區代表身分，與天誠娛樂公司老闆陳雲生洽談重拍經典電影《玫瑰》。無雙又與子盈當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安重遇，還答應擔任四人所主持綜藝節目《久別重逢四姐姐》的嘉賓她卻心知當年子盈遭逼上絕路，正與四人有關，4人都收到已故女星關子盈(陳自瑤飾)嘅署名信件："I know what you did”。節目錄影期間，似是有人存心要令四人自揭瘡疤、作賊心虛……

無雙又與子盈當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安重遇，還答應擔任四人所主持綜藝節目《久別重逢四姐姐》的嘉賓

第2集|7年前陳自瑤道具槍意外、林夏薇自薦取代陳自瑤(11/10)

楊茜堯自責當年未能察覺！誓要林夏薇四人逐一經歷同樣遭遇

當年發生在關子盈身上的事，都唔係意外，係被設計、被安排、被陷害。夏無雙好自責，當年發生這些事件時，發現唔到。夏無雙要幫關子盈報仇，當年關子盈所經歷的一切，都要黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安經歷一次。

綜藝錄影意外頻生！楊茜堯當眾力證清白

節目錄影期間4人意外頻生，眾女直指是無雙從中作梗係狼人，無雙否認並當眾力證清白，更因此自插手掌受傷；子盈舊愛李德龍也注意到事件。

無雙否認並當眾力證清白，更因此受傷

四人同收陳自瑤署名神秘信封！林夏薇憶起七年前道具槍意外

眾女探訪無雙時，透露都收到子盈署名的神秘信封。綺雲憶起七年前舊事，子盈獲雲生重用，綺雲則屈居子盈之下。綺雲於拍攝時用槍誤傷子盈，令子盈被換角，其實綺雲早察覺道具槍有異樣；原來，係志健私下換了槍。事後，綺雲向雲生自薦，想代替關子盈做女主。

其實綺雲早察覺道具槍有異樣；原來，係志健私下換了槍。

林夏薇自薦取代陳自瑤

從此開啟成為天誠一姐之路，每一套劇都係做女主角。無雙與雲生在綺雲拍攝現場商討合作事宜，鳳儀自覺像陪襯。綺雲在拍攝前，仲檢查道具槍有冇問題，點知拍攝時吊威也斷了，發生意外昏迷入院！

第3集|楊茜堯暗中指使陳楨怡接近陳展鵬(11/11)

陳自瑤與馬國明發展地下情！意外懷孕後獨自誕下女兒

無雙憶起子盈與德龍發展地下情，當年就係因為無雙無時間陪子盈，子盈先會識德龍。子盈意外懷孕後隱瞞真相，獨自誕下女兒莊寶兒。

林夏薇腳傷！驚悉楊茜堯取代自己成女主角

綺雲腳部重傷，驚悉無雙已取代自己成了女主角。綺雲不甘被無雙（楊茜堯飾）取代，據理力爭，請求雲生主持公道，之後更叫來雲生的風水師幫忙，提出比拼運氣，只要抽出紅色的棋，就可以去做女主角。綺雲抽中白色，無雙抽中紅色，都係無雙去拍......其實，風水師的袋中，只有一粒係白色的棋，證明綺雲真係黑仔。

陳展鵬重遇陳楨怡一見如故！楊茜堯暗中安排

何氏集團公子何家俊與光環雜誌社總編楊素希重逢，一見如故；原來是無雙暗中指使素希，希望素希可以令何家俊愛上佢，以破壞菲雅與家俊的婚姻。原來，何家俊10年前有追過素希，只係素希沒有接受。素希覺得何家俊是聰明，但就係因為太有錢，太無所事事，無人生目標。無雙下一個目標就係梁菲雅。寶兒暫回香港，與德龍因聯手制伏劫匪而結識。之後，無雙帶寶兒走。

何氏集團公子何家俊與光環雜誌社總編楊素希重逢

陳展鵬傅嘉莉看似體面的婚姻，到底藏著多少秘密？

素希依計行事，不久便令家俊迷戀上自己，並向她傾訴對菲雅以及這段婚姻的不滿，講婚姻係由佢大伯計劃的政治婚姻，佢無得揀。家俊親眼見菲雅在第個男人家中過夜出走，之後家俊就開始對菲雅無感覺。家俊想投資一個時尚網購平台，要2億。菲雅看到德龍賣車，心裡戚然……

第4集｜傅嘉莉令陳自瑤陷醜聞風波(11/12)

傅嘉莉借拍劇針對陳自瑤

夏無雙把部分關子盈的遺物，還給了德龍。德龍依舊好想念關子盈。原來，以前菲雅同德龍係好朋友，菲雅在過去已情傾德龍，當知道係關子盈與德龍拍拖後，借拍劇係咁打關子盈，之後2人更因為德龍而打架。

傅嘉莉預先安排記者影相！陳自瑤陷醜聞風波

菲雅叫來關子盈的同學，借故帶關子盈上車，說要關子盈幫手。原來係想同關子盈表白，菲雅一早安排好記者去影相，因此子盈陷入與四線小生小三醜聞風波。藍鳳儀係當時關子盈的經理人，就去報告比陳雲生知，陳雲生講會幫關子盈。藍鳳儀好不滿陳雲生對關子盈十分好。而關子盈一入天誠娛樂，陳雲生就喜歡關子盈，全公司都知。

藍鳳儀心生妒忌，就叫林安安借故叫關子盈出來，林安安就在酒內落藥。關子盈就開始昏迷，更被帶到一間酒店房。關子盈回想起，被人強姦。

菲雅一早安排好記者去影相，因此子盈陷入與四線小生小三醜聞風波@tvb ig

陳豪想做網上串流平台 被何永康質疑能力

陳雲生想做好網上串流平台，藍鳳儀負責跟這個項目。陳雲生想叫何永康一切合作，但何生覺得陳雲生能力未夠。夏無雙覺得係一個機會，可以令陳雲生加快開拍玫瑰戰爭。

第5集｜陳展鵬陳楨怡拍攝現場被傅嘉莉宣示主權(11/13)

陳豪當年欲求婚！得知陳自瑤與馬國明是情侶後怒擲戒指

陳雲生以前，曾經都好喜歡關子盈，2人曾經都去平民餐廳食。

陳雲生以前，曾經都好喜歡關子盈，2人曾經都去平民餐廳食。

陳雲生與弟弟李德龍關係唔好，陳雲生覺得人要進步，就要向前，但李德龍向後，覺得因為李德龍，天誠先會比人看不起。當年，正當陳雲生想向關子盈求婚時，聽到關子盈李德龍原來係情侶，陳雲生嬲到把求婚戒指掉入垃圾桶。

陳雲生叫黎綺雲去玫瑰試鏡，無雙、綺雲演技火花四濺 。 夏無雙建議黎綺雲去做女主，陳雲生同意。

陳雲生叫黎綺雲去玫瑰試鏡，無雙、綺雲演技火花四濺

傅嘉莉被施壓快生孩子

何永康向梁菲雅關心與家俊的關係，訓斥無好好維繫夫妻關係，並覺得有女人埋家俊身係好正常的事，並比壓力梁菲雅快手生個仔。夏無雙與梁菲雅出來傾玫瑰，並安排了假fans與梁菲雅影相，刺激菲雅的演戲欲。在關子盈的展覽，寶兒德龍都去了。原來，藍鳳儀真係去搵德龍，拎了寶兒的電話，但寶兒婉拒了。

傅嘉莉拍攝現場宣示主權

家俊與楊素希去拍攝，點知梁菲雅去了現場宣示主權，夫妻2人開始有火藥味。

家俊與楊素希去拍攝，點知梁菲雅去了現場宣示主權，夫妻2人開始有火藥味。

傅嘉莉買醉後找馬國明！婚姻原來並非因為愛

回到家中，家俊又想出去，梁菲雅就開始爆發。家俊講，一開始已經講好左，各有各玩，並講出梁菲雅曾經去找了德龍。梁菲雅去了買醉，再去了德龍家中，並想叫德龍幫佢生B。原來，德龍的錢，係去幫班武師，因為好多年都無工開。梁菲雅家俊結婚，不是因為愛，只係當年梁菲雅的爸爸走了，家俊突然出現，所以就結婚。

梁菲雅去了買醉，再去了德龍家中，並想叫德龍幫佢生B

《玫瑰戰爭》追劇日曆+更新時間

《玫瑰戰爭》幾時播？11月6日起，騰訊影片全網獨播，今晚18:00全網獨播，SVIP搶先看一集，11月17日至19日不更新。

《玫瑰戰爭》追劇日曆+更新時間

楊茜堯 飾 夏無雙

國際影后、法國電影公司亞太區代表，與關子盈是好姐妹，七年後回歸，再與天誠娛樂合作，暗中調查閨蜜關子盈死亡真相。在處理關子盈的遺物時得知，是當年好友黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅、林安安背叛、出賣、欺騙。以法國電影公司亞太區代表，與天誠娛樂公司老闆陳雲生洽談重拍經典電影《玫瑰》，在過程中一步步去還擊。

楊茜堯 飾 夏無雙 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳豪 飾 陳雲生

天誠娛樂公司老闆，電影投資人協會主席 富豪之家出身，手握港圈頂級資源，以鐵腕經營公司。在關子盈一入天誠娛樂，陳雲生就喜歡關子盈，全公司都知。就算關子盈有負面新聞，都想向關子盈求婚。但之後得知關子盈與德龍拍拖後，就與德龍開始關係差。當黎綺雲上位後，在外界係與黎綺雲是一對。之後當夏無雙開始搵關子盈死亡相關的證據後，就要求黎綺雲動用黑社會力量去奪回。

陳豪 飾 陳雲生 @電視劇玫瑰戰爭weibo

林夏薇 飾 黎綺雲

天誠娛樂當紅一姐，性格爭強好勝，當年關子盈受傷後，向雲生自薦，想代替關子盈做女主。從此開啟成為天誠一姐之路。同時努力磨練演技，對道具都十分細心，夢想獲得影后殊榮卻總是失之交臂。黎綺雲的爸爸係黑社會猛人黎偉雄，父母離異，有一個弟弟，關係十分好。當年關子盈拍攝受傷，黎綺雲就是在場者。

林夏薇 飾 黎綺雲 @電視劇玫瑰戰爭weibo

馬國明 飾 李德龍

天誠娛樂過氣頂流，陳雲生弟弟，備受母親疼愛，但一直活在哥哥陰影下。曾與關子盈拍拖，也有想質關子盈結婚的打算。是一個善良的人，為了同事的生計，不惜變賣資產。

馬國明 飾 李德龍 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳展鵬 飾 何家俊

陳展鵬 飾 何家俊 @電視劇玫瑰戰爭weibo

傅嘉莉 飾 梁菲雅

傅嘉莉 飾 梁菲雅 @電視劇玫瑰戰爭weibo

姚子羚 飾 藍鳳儀

姚子羚 飾 藍鳳儀 @電視劇玫瑰戰爭weibo

陳自瑤 飾 關子盈

陳自瑤 飾 關子盈 @電視劇玫瑰戰爭weibo

鄺潔楹 飾 林安安

鄺潔楹 飾 林安安 @電視劇玫瑰戰爭weibo

《玫瑰戰爭》演員表