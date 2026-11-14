元華與移加藝人聚舊「日本仔」罕現身　高雄澄清死訊：我仲喺度

資深監製楊紹鴻近日飛抵加拿大溫哥華，特意於列治文（Richmond）一間酒樓，相約了一班移居加國多年的相識超過40載的老友記飯敘飲茶。這場「世紀大合體」陣容相當鼎盛，除了大家極度熟悉的武打巨星元華及資深演員高雄外，更有過往在電影中常演江湖人物的馬宗德，以及人稱「日本仔」的田沃豐（又名田自義）。這班老戲骨雖然位位都「過七」、「過八」（年過七、八十歲），但個個都紅光滿面、精神奕奕，席間更毫無保留地大爆當年移民真相及澄清網上荒謬傳聞！

「日本仔」田沃豐、馬宗德、楊紹鴻、元華和高雄在加拿大相聚飲茶。（YouTube@楊紹鴻）

高雄是眾人之中年紀最大，已年過80歲。（YouTube@楊紹鴻）

揭30年前移民真相 齊聲嘆：為咗下一代讀書

這班在80、90年代活躍香港影壇的演員，原來絕大部分都在1990年左右移居加拿大，至今已超過30年。被問到當年為何放棄如日中天的事業走到加國，眾人直言除了「羊群心態」外，歸根究柢都係為咗仔女。 高雄率先道出真相：「早過嚟嘅就好坦白講啦，有一種羊群心態，知道佢（馬宗德）見到我就嚟，佢又嚟！」 元華即刻補充核心原因：「過嚟就係畀仔女呢便讀書！」 眾人齊聲和應：「都係通常大家都係為下一代㗎啦！」

元華透露當年為子女移民。（YouTube@楊紹鴻）

高雄霸氣睇化死訊 元華零緋聞靠老婆

留着標誌性白髮白鬚的高雄，近年屢被網上假新聞纏身。面對這些流言蜚語，心境豁達的高雄在席間一笑置之，更極度幽默地自嘲：「網上咪話我喺國外有兩個老婆咯，有名有相！然後我又死過三次啦，又三次入過急症室啦！」 他大笑表示完全不介意：「就好彩今日我仲喺度同你傾緊偈啊，笑罵由人啦！」並坦言在娛樂圈見慣大風大浪，自己並非唯一的受害者，無謂去生氣。

相反，身邊的元華多年來卻是「緋聞絕緣體」。當楊紹鴻問及點解無人傳他緋聞時，元華即刻大爆護妻金句，搞笑直認全天候被𥄫實：「因為我老婆搵咗個間諜，成日都喺我身邊隨隨噉轉！」即被楊紹鴻踢爆：「嗰個咪你老婆，佢係跟得夫人嚟㗎嘛！」

高雄被傳三次死訊，但豁達表示唔介意。（YouTube@楊紹鴻）

高雄：「笑罵由人啦！」（YouTube@楊紹鴻）

馬宗德光榮交棒43年鐵館

除了元華和高雄，同場的馬宗德與「日本仔」亦大有來頭。在電影中屢演爆肌猛男的馬宗德，原來早年在佐敦經營著名健身室「勁力健美中心」長達43年，培育過無數健美及香港先生。他指移居溫哥華時，已交給弟弟馬宗蔭繼續經營。他說：「我開咗四十幾年，香港最後一間鐵館，係我細佬物業，但生意係我，現已賣咗.....我上機之前先至轉手交咗畀我細佬，我交咗畀佢二十年！」

雖然年紀比元華還要大，但馬宗德依然中氣十足，更摸住光頭自嘲：「我梗係大過華哥，我都白㗎，不過我冇頭髮啫嘛！」 引得全場大笑。

馬宗德（YouTube@楊紹鴻）

馬宗德是前香港亞洲電視（ATV）及麗的電視著名性格男演員，外形粗豪健壯，早年曾任健美教練。（ATV）

馬宗德自嘲都有白頭髮，但只係冇頭髮。（YouTube@楊紹鴻）

日本仔感激「六叔」提攜

同場亦見到經常在80、90年代電影及劇集中飾演軍裝警的「日本仔」田沃豐，訪問中他透露：「香港我做輔警㗎！」 難怪演起警察上來入晒骨，被外界封為「御用警察」。此外，由於他眼仔細細似足日本人，經常做「專業日本人」而得來「日本仔」花名。

田沃豐當年非常多產，雖然戲份不算多，但扮演警察和日本人維妙維肖，深入民心。他自1995年離開香港演藝圈後，便移民加拿大開餐館；近年更積極參與加拿大息影藝人同傳媒人協會的活動，睇落非常精神。談到演藝生涯，他感性表示一直帶挈他的恩師「六叔」：「可以講話我下半生人啊，有今時今日真係靠佢！」 一班老戲骨難得聚首，談笑風生間盡顯歷練與豁達。

《精裝追女仔》呢幕阿太投訴堅叔好經典。（《精裝追女仔》截圖）

同周潤發馮粹帆同框。（《精裝追女仔》截圖）

「佢咁慘，你都告唔落啦～」（《精裝追女仔》截圖）

田沃豐眼仔細細、外形似足日本人，所以經常演日本仔，亦因此有「日本仔」呢個花名。（截圖）

「日本仔」移居加國逾30年。（Facebook圖片）