倪晨曦大爆模特兒3大瘦身秘密！靠一物極速燃脂落磅 勁減腰臀圍

剛從外國時裝周（Fashion Week）回來的倪晨曦（Elva），經常在社交平台上分享各種絕美穿搭。作為頂級模特兒兼美容達人，無論是貼身晚裝還是休閒服飾，她都能完美駕馭，時刻保持苗條身型！很多女生都好奇，到底模特兒是如何養成「易瘦」體質？Elva早前就大方公開了模特兒界的3大減肥秘密，原來關鍵並非盲目節食，而是靠一款「好物」來修復一個極易被忽略的身體防線——腸道屏障！要真正養成不反彈的纖瘦體質，單靠節食或狂做運動未必有效。Elva透露，只要選對科學與醫學結合的腸道修護配方，就能從根本切斷脂肪積聚的源頭，輕鬆重塑腰臀曲線。



作為頂尖模特兒，Elva經常要飛往各地出席時裝周，即使面對高壓行程，她依然能駕馭各種貼身服飾，時刻保持零死角的完美體態。她坦言，只要做好腸道屏障修護，就能輕鬆養成不反彈的易瘦體質。

踢走無效節食迷思！揭開模特兒的不反彈「養腸」法則

Elva透露，模特兒為了保持身段，一直恪守着三個不捱餓的瘦身秘密。

1. 減少刺激性食物，保護腸道屏障

在日常飲食中，Elva會盡量避免攝取過多刺激性食物，例如過度辛辣、油炸、高糖以及加工食品。

• 維持腸道健康：刺激性食物容易引起腸道黏膜發炎，破壞腸道屏障（即腸壁通透性增加，俗稱「腸漏」）。當腸道屏障受損時，毒素和未完全消化的食物大分子便容易滲入血液，進而影響新陳代謝與脂肪燃燒。

2. 重視冥想與瑜伽，以靜態活動降低壓力

壓力和身材管理息息相關，因此 Elva 強調透過冥想和瑜伽來調節身心。

• 調節皮質醇：長期處於高壓狀態下，體內會大量分泌「皮質醇」。皮質醇過高不僅會導致食欲大增、渴望高糖高脂食物，還會促使脂肪更容易囤積在腹部。冥想和瑜伽能夠活化副交感神經，幫助身體放鬆，還能間接促進腸道蠕動與消化功能，讓身形在輕鬆無壓力的狀態下逐漸緊實。

3. 借助「瘦身好物」修復腸道，打造易瘦體質

Elva 強調單靠改變生活習慣並不足夠。第三個，亦是最關鍵的秘密，就是必須借助正確的「瘦身好物」來直接修復腸道屏障。

• 從根源瓦解脂肪：她坦言自己選擇了來自澳洲的高品質皇牌家庭保健品品牌 Holdbody，其推出的「Slim & Shape益生菌瘦身排毒配方」作為她的秘密武器。幫助更迅速且精準地修補受損的腸道壁，這才是真正能從根源幫助減脂瘦身、養成不反彈易瘦體質的終極絕招！

Elva分享模特兒界的瘦身法則，除了靠瑜伽降低壓力及減少吃刺激性食物外，選對補充品修復腸道屏障更是養成易瘦體質的關鍵。

減重停滯不前？拆解「腸道屏障受損」致肥危機

為甚麼腸道屏障與減重息息相關？事實上，當腸道屏障受損並出現微細縫隙時，毒素與壞菌就會直接「滲漏」進血液之中！這不只是導致日常肚脹、胃氣及排便不順的元兇，更會嚴重破壞體內環境，導致新陳代謝變差、脂肪積聚，甚至引發免疫力下降等連鎖反應。

坊間很多女生遇到上述問題時都會嘗試進食益生菌。Elva表示原來要真正解決肥胖與腸胃問題，單靠補充普通益生菌並不足夠！如果忽視修補腸道屏障，任由腸壁繼續「漏水」，好菌根本無法發揮作用，減重果自然會大打折扣。

要隨時隨地自信展現泳衣造型，平坦的小腹與緊緻的腰線缺一不可！配合具備臨

澳洲藥劑師研發！獨家配方3大引擎極速瘦身減脂

Elva所選的品牌Holdbody秉承天然概念，產品由藥劑師研發並獲得澳洲GMP認證，確保安全有效。這款配方採用了雙管齊下的突破性組合，從修補腸道到燃燒脂肪，發揮3大強效瘦身引擎：

• 修護腸道防線（KIWIOME™ SS7瘦身修護組合）：

蘊含金奇異果益生元、7大瘦身益生菌（包括胚芽乳酸桿菌及乳雙歧桿菌）及後生元。能直接修復及「密封」腸壁縫隙，阻截毒素滲入，切斷頑固脂肪積聚的根源，令瘦身活益菌發揮更高功效。

• 代謝頑固脂肪（非洲芒果籽萃取）：

針對性功能成分，有效促進新陳代謝，燃脂減重。其臨床實證成分，能強效擊退最高28磅體重、6.3吋腰圍及29.4cm²頑固體脂！

• 阻截卡路里轉化（控卡酵母肽）：

能有效增加飽腹感並抑制食慾，從源頭阻截多餘卡路里轉化為頑固脂肪，全面協助重塑腰臀的緊緻曲線。

Holdbody獨家的KIWIOME™ SS7組合能從根源「密封」腸壁，修復受損屏障，避免毒素滲入血液導致脂肪積聚及代謝變差。

95%用家實證1個月緊緻線條！首創可可味速溶技術

根據數據顯示，高達95%用家認同產品效果顯著，有用家表示服用1星期能排毒暢便；2星期有效瘦腰減脂；持續服用1個月更能令線條緊緻！

值得一提的是，產品採用了獨有的Quick Melt速溶技術，香濃可可味的粉末可直接倒入口中吞服，無需配水，極度方便現代繁忙女性。建議日常保健每日服用1包；若想加強修身及消脹效果，建議於餐前服用2包。

另外，Holdbody全新益生菌系列更同時推出了多款針對不同健康需求（如女性私密、舒壓甜睡、抗敏免疫、排毒抗疲勞等）的配方，全部均加入金奇異果益生元以針對修護腸道屏障，全面照顧身體所需。

Holdbody全新益生菌系列亦設有針對女性私密、舒壓甜睡及排毒抗疲勞等多款配方。

萬寧限時優惠！跟Elva養成模特兒易瘦體質

想如倪晨曦般擁有令人稱羨的緊緻線條與平坦小腹？現在就是入手這款模特兒界「瘦身好物」的最佳時機！由2026年11月13日至11月26日期間，Holdbody全線益生菌系列推出激抵優惠，單盒優惠價HK$299（原價HK$339），買2件更可享額外85折，折實後平均每盒只需HK$254.2！立即把握機會，修復腸道屏障，踢走頑固脂肪。

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（資料由客戶提供）