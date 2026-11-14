吳嘉儀老公開腔逐點反擊　驚爆女方徹夜不歸：佢話同男人樓梯傾偈

前TVB藝人吳嘉儀（阿七）於2023年8月與圈外男友「豬仔」Leo拉埋天窗，惟新婚僅四個月便曾於網上公審老公，自爆被改門鎖密碼搞到「無家可歸」，一度鬧出婚變風波。事隔多時，吳嘉儀日前（12日）突然在IG限時動態連環發長文及影片，正式宣布正辦理離婚手續，更驚爆多年來飽受對方暴力損毀物品、家居監視錄影及生活滋擾。面對吳嘉儀的連環控訴，老公Leo接受《香港01》電話訪問時，開腔逐點反擊，並就經濟狀況、家務開支及兩人爭吵的真正導火線作出澄清。

吳嘉儀（阿七）在2023年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚。（IG@ah7ng）

吳嘉儀（阿七）在2023年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚。（IG@ah7ng）

身材出眾。（IG@ah7ng）

婚後四個月遭裁員 轉戰佣金制工程界駁斥「無業」指控

針對外界對其工作及經濟能力的質疑，Leo在訪問中坦承自己確曾於婚後不久失業，但強調並非吳嘉儀所指的「失業2年」，他還原當時情況：「（2023年）8月結婚，12月就俾人裁呀，跟住就失業喇。」不過Leo表示自己很快便重新投入工作，轉行從事工程相關行業，初期屬無底薪的「commission based（佣金制）」，雖然收入一度不穩定，但隨着獲老闆信任放手讓他負責項目，去年底已傾妥底薪加佣金制，他無奈表示：「所以我唔係冇嘢做，我唔知點解講到我冇嘢做啦。我係試過手頭緊，但我冇要求過人哋幫我，我亦冇問過佢攞過錢。」

吳嘉儀在IG限時動態宣布婚變，驚爆多年來飽受委屈，更指老公一直失業。（IG截圖）

吳嘉儀（阿七）自去年初約滿離巢TVB後，轉戰直播帶貨。（IG@ah7ng）

Leo表示並無過問阿七的收入，但就指對方離巢後轉戰直播收入多咗。（IG@ah7ng）

自掏150萬首期印花稅買樓 獨力供樓倍感壓力

Leo更透露當初置業的財政細節，指自己為買樓單是首期連同印花稅已花費約150萬，令他倍感壓力。被問及吳嘉儀當時有否過問買樓開支，Leo無奈表示女方只拋下一句「你想買邊度就買邊度，我冇意見」，便將置業重擔全交給他。該物業至今已供款5年，遇上加息期及他失業期間，每月供款更高達1.9萬至2.6萬元，令他倍感吃力。

阿七曾在社交平台大吐苦水，大數老公對自己有幾差，但Leo就表示一直以來都是獨力供樓，倍感壓力。（IG截圖）

曾經甜蜜。（IG@ah7ng）

獨力承擔每月3萬家庭開支 婚前早有協議「使費自己賺」

至於兩人婚姻中的金錢瓜葛，Leo激動澄清屋企所有開支均由他一人獨力承擔，直言：「供樓呀、屋企全部開支呀，甚至係禮金呀，全部都係我自己畀呀！基本上一個月開支都3萬。」他指出，兩人在婚前早已達成明確共識，由男方負責置業供樓及所有水電煤等家居雜費，而吳嘉儀的個人娛樂及日常使費則需自行負責：「我哋當初有一個commitment（協議），就係話我搞掂層樓同屋企所有嘢，如果你要出街、有咩使費，你自己有做嘢就你自己出啦。我覺得好正常，何必講到我話要畀家用佢咁樣？」

Leo澄清雙方婚前已達成明確共識，由男方負責置業供樓及所有水電煤等家居雜費，而吳嘉儀的個人娛樂及日常使費則需自行負責。（IG截圖）

澄清裝Cam純為「自保」 指控女方動輒舉機拍片告「冷暴力」

針對吳嘉儀控訴遭家居監視錄影，Leo反駁裝設閉路電視純屬「自保」之舉，他大吐苦水指，每逢兩人發生爭執，吳嘉儀便會習慣性舉起手機拍攝他，甚至連他拍枱都會被指控為「冷暴力」及恐嚇：「佢成日有啲咩呢，就攞部手機出嚟對住我，即使我唔出聲，佢都話我冷暴力，佢要告我，佢話佢有好多海關、警察朋友呀，總之話我有咩行為，佢就告我冷暴力。我心諗拍張枱咁樣我都俾你影到話我拍枱係冷暴力、係恐嚇緊你。我咁做（裝Cam）就係等佢（知道），因為其實佢一知道有錄影，佢就唔敢亂嚟喇。」

吳嘉儀拍片直擊出門即被改密碼鎖，但Leo就澄清只是改子密碼。（IG截圖）

暗指女方作風有問題 大爆曾通宵未歸聲稱「同男人在樓梯傾偈」

被問及兩人屢次爆發激烈爭吵，甚至鬧出「改密碼鎖」風波的背後原因，Leo在電話中語帶保留，直言若將真相和盤托出，恐會令女方「前途盡毀」。在記者追問下，Leo透露問題涉及吳嘉儀的「作風問題」，指她婚後經常外出飲酒作樂。Leo更在訪問中大爆指某次晚飯後送吳嘉儀外出飲酒，對方隨即失聯：「送佢去飲嘢，打畀佢啦，打咗十幾條電話都冇聽，以為佢出咗咩事，去到（翌日）中午先返嚟，係全晚冇返屋企！」當Leo追問其行蹤時，女方就作出解釋：「佢口頭同我講，就係話同個男人喺樓梯度坐，傾偈傾到中午。」

阿七多次自爆被改密碼鎖無家可歸。（IG截圖）

Leo暗指女方作風有問題，大爆阿七曾通宵未歸，辯稱「同男人在樓梯傾偈」。（IG@ah7ng）

Leo指阿七多次在外過夜，徹夜不歸。（IG@ah7ng）

爆女方多次提離婚 兩度簽妥離婚協議書均無下文

對於吳嘉儀高調宣布正辦理離婚，Leo大爆其實早於2024年初，對方已提出離婚，並指女方婚後動輒將「離婚」掛在嘴邊。Leo透露自己曾兩度順應女方要求，親手填妥並簽署離婚協議書交予對方：「唔係我提出離婚，係佢話要走、要離婚。咁我就話咁唔緊要啦，既然都去到呢一步，我簽名畀你，你交啦。跟住第一次就簽名畀佢，咁大家之後就相安無事，咁就冇咗件事啦，佢又唔見咗份嘢（協議書）。咁第二次呢就簽畀佢啦，簽名之後呢，又話：『哎，我唔交呀，你申請離婚啦！』（但係你冇挽留？）挽留都冇用啦，因為佢成日都提離婚，真係分手500次，幾日就1次。」直至日前女方突然在IG單方面「官宣」，令他大感無奈。

兩人婚後多次爭吵。（IG截圖）

吳嘉儀透露已搬到安全的地方，而Leo就指對方只收拾了大約20%的物品，其他仍留在家中。（IG截圖）