玫瑰戰爭｜陳楨怡偷拍陳展鵬床照　一幕勾起15年前轟動事件

TVB劇集《玫瑰戰爭》最新一集中，由陳楨怡飾演的「最強小三」楊素希（Mandy）成功挑逗何家俊（陳展鵬飾），更在對方不備之際偷拍親密照作為出軌鐵證。這段「偷拍床照」的情節播出後引起網民熱烈討論，不少觀眾留意到橋段似曾相識，客觀上的驚人巧合令人不禁聯想起2011年轟動一時的林峯與潘霜霜床照外洩事件。



化身最強小三 趁機偷拍留鐵證

在《玫瑰戰爭》的劇情中，楊素希（陳楨怡飾）被夏無雙（楊茜堯飾）收買，意圖破壞何家俊與梁菲雅（傅嘉莉飾）的婚姻。劇中陳楨怡使出魅惑電眼、肢體碰觸及言語挑逗三大絕招，成功令陳展鵬飾演的家俊神魂顛倒並發生關係。最惹人注目的一幕，是Mandy在對方不為意時，偷偷拍下二人的親密照以保存出軌證據。陳楨怡在接受訪問時透露，事前與陳展鵬經過多次排練，才將這段充滿機心與計算的戲份演得入型入格。

陳楨怡騷長腿。（TVB.com）

陳楨怡騷長腿。（TVB.com）

陳楨怡電眼。（TVB.com）

陳楨怡偷拍陳展鵬床照。（TVB.com）

劇情引發聯想 喚起2011年床照風波

劇中「女方趁男方不備偷拍床照」的情節，意外地與娛樂圈真實發生過的歷史驚人地相似。不少觀眾在收看後，自然而然地聯想到2011年林峯與內地模特兒潘霜霜的床照外洩風波。兩者的客觀共同點在於，男方同樣在不知情或熟睡的狀態下，被女方拍下雙方的親密照，而照片最終亦成為了關鍵證據。這種情節上的極度巧合，在網上激起了廣泛的聯想與熱議。

2011年林峯與內地模特兒潘霜霜的床照外洩。（網上圖片）

林峯當年受重創 坦言為入行最大打擊

翻查當時的報道資料，林峯與潘霜霜於拍攝電影《翡翠明珠》時認識並相戀。2011年3月，兩人的親密床照突然在網上流出，震驚整個娛樂圈。當時照片中的林峯正處於熟睡狀態。林峯當年接受《明周》專訪時親口確認，表示自己當時正在睡覺，對被拍照並不知情。他更坦言床照事件是他入行以來遭受的最大打擊，當時受訪期間雙眼紅筋暴現，情緒大受影響。

林峯對被偷拍並不知情。 (IG@lam_fung_official)

至於潘霜霜一方，當年則透過經理人回應，指事件起因是潘霜霜與助理發生了問題，而電腦密碼只有助理知道，透露了相片外洩的內情。

《玫瑰戰爭》的編劇與劇組雖未曾表示劇情有所指，但客觀的劇情設定與娛樂圈昔日大新聞不謀而合。單憑「趁男方不覺偷拍床照」這一關鍵情節，已成功觸動觀眾的神經，讓這段塵封的娛樂圈記憶再次成為話題。