專訪｜小薯茄三子爆發爭女混戰　嘉盈終極三揀一竟情歸阿J

近年網上短片平台百花齊放，一眾人氣創作者紛紛走出螢幕舒適圈，踩入傳統舞台劇界尋求突破與自我挑戰。由「小薯茄」三位男成員程人富、阿J、肥蚊，聯同「熊仔頭」人氣女星王嘉盈（Kaying）合作主演的舞台劇《那一年，打轉教室》即將強勢上演。這部標榜為「無言劇」的動作喜劇，全劇剔除所有對白，單靠演員的肢體動作與表情推進劇情，不僅極大程度考驗了一眾網絡新星的體能與默契，更將一段「三男爭一女」的校園曖昧角力搬上舞台。四位主演日前接受專訪，大談排練背後的地獄式特訓與爆笑趣事，萬綠叢中一點紅的嘉盈更在訪問中面臨「終極三揀一」的感情拷問，惹來全場起哄。

程人富、阿J、肥蚊，聯同「熊仔頭」人氣女星王嘉盈（Kaying）合作主演的舞台劇《那一年，打轉教室》即將強勢上演。

留堂班房的爭女大混戰：全員自封「靚仔靚女」

舞台劇《那一年，打轉教室》的背景設定在一個充滿青春氣息的留堂班房內，講述三位性格迥異的男同學，同時傾慕並追求一位女風紀的惹笑故事。在專訪開首的自我介紹環節中，四位演員便率先展現出渾然天成的喜劇細胞，三位男士竟不約而同地為自己的角色冠上「靚仔」的稱號，場面滑稽。

全員自封「靚仔靚女」。

程人富率先笑言：「我今次係飾演一個好靚仔嘅男學生，被罰留堂。」緊接其後的肥蚊亦不甘示弱，形容自己的角色為「細膽，但偏靚仔嘅肥學生，都係被罰留堂嘅。」向來冷面笑匠的阿J則維持一貫作風，幽默地表示：「我係飾演一個木無表情，但內心澎湃嘅靚仔學生。」面對三位對手接連自封「靚仔」，引發現場陣陣笑聲，足見眾人的深厚默契。

三位男士竟不約而同地為自己的角色冠上「靚仔」的稱號。

作為全劇唯一女主角的嘉盈，在劇中的地位可謂舉足輕重。她形容自己飾演的是一位「中上流、中上級數嘅靚女」，更是學校裡的拔尖風紀，性格帶點傲嬌，但同時又「好鍾意撒嬌」。回想起當初接下這個角色的心情，嘉盈直言充滿戲劇性：「一開始導演同我講，有小薯茄三個男成員同你對戲，佢哋三個都係追求你嘅。」她坦言當時腦海中閃過一絲僥倖，心想：「嗯，四分之三嘅機會！」豈料真正投入排練後，才發現同時被三位奇葩男同學瘋狂追求，細節層出不窮，令她大呼「好開心」，但也因此擦出不少意想不到的火花。

嘉盈形容自己飾演的是一位「中上流、中上級數嘅靚女」。

挑戰無言動作喜劇：拋下對白的恐懼與突破

對於一眾平時極度依賴對白、語氣及節奏來製造笑料的網片創作者而言，《那一年，打轉教室》的最大賣點兼最大難關，莫過於它是一套完全沒有對白的「無言劇」。整場演出全靠肢體動作與面部表情來交代劇情，這對他們來說無疑是一場越級挑戰。

阿J憶述當初收到劇組邀請時，心情可謂悲喜交集：「收到呢個訊息嘅時候，我係有啲興奮嘅，但同時都好擔心。」他大爆內心的OS：「嘩！樹榮老師竟然搵我哋做一個動作喜劇，無任何對白，究竟係想挑戰我哋，定係挑戰佢自己呢？」這番說話不僅道出了演出難度，也帶出了他們對這次破格演出的期待。

阿J憶述當初收到劇組邀請時，心情可謂悲喜交集。

習慣了依賴文字劇本的演員們，在這次排練中徹底體驗了「無字天書」的震撼。嘉盈笑言，起初對於沒有對白這件事感到匪夷所思：「收到邀約時候，我心諗無對白、無劇本，咁點記呀？」隨着排練日復日地進行，她逐漸悟出了一套全新的演出法則。肥蚊亦深有感觸地表示，過往參與其他舞台劇時，經常被導師提點「個身可唔可以郁多啲」，而這次演出正正填補了這方面的弱項：「以為無對白好簡單，點知原來全部都係靠動作。」

肥蚊亦深有感觸地表示，過往參與其他舞台劇時，經常被導師提點「個身可唔可以郁多啲」。

七月起步的地獄特訓：嚴師樹榮的反差萌

為應付這部對體能與肢體協調要求極高的動作喜劇，劇組早在今年的七、八月份便已展開密集式的地獄特訓。長達數個月的排練，演員們無不吃盡苦頭。阿J大吐苦水，直指排練過程對體能的要求極為苛刻：「體能上一定有要求，有時每日十幾分鐘就係要單腳企。」

阿J大吐苦水，直指排練過程對體能的要求極為苛刻。

提到帶領他們衝破極限的靈魂人物，導演鄧樹榮，四位主演的語氣中充滿了敬畏，同時也爆出他鮮為人知的「反差萌」。在大眾與演員的最初印象中，樹榮老師總是板着臉，極度嚴格。肥蚊表示：「大家見到樹榮老師咁嚴肅啦，會諗到佢好惡啦，佢好鍾意搞笑㗎。」但阿J隨即話鋒一轉，笑指這位嚴師私下其實是個「大細路」：「其實佢好鍾意玩㗎！」嘉盈亦指他：「好活潑㗎！」

提到帶領他們衝破極限的靈魂人物，導演鄧樹榮，四位主演的語氣中充滿了敬畏。

眾人更大爆導演的溫馨趣事，指有次問他喜不喜歡吃東西，他明明嘴上不肯承認，結果去旅行回來時，卻默默地買了一大堆手信給演員們品嚐，口是心非的性格令大家感到十分窩心。此外，程人富在排練時因為一個奇怪的習慣，他經常會在不能說話時說了話，最初他自己都沒有發現：「忍唔住OK咗出嚟。」然後被自己的幽默感擊中，兀自在旁開懷大笑。

程人富在排練時因為一個奇怪的習慣。

萬綠叢中一點紅：嘉盈終極三揀一情歸何處？

談及劇中「爭女」情節時推至最高潮，劇中程人富、阿J和肥蚊出盡法寶只為博取嘉盈一笑，而在現實的訪問中，嘉盈亦無可避免地被問到這道終極的感情選擇題：「如果現實中只剩下這三位男士，你會選擇誰？」

嘉盈終極三揀一。

面對這個令全場屏息以待的問題，性格直爽的嘉盈先是發揮搞笑本色，大呻：「其實如果真係要揀，我一定係揀自己啦！」但隨後在眾人的逼供下，她終於鬆口作出了最終選擇：「如果去到可能情況好嚴重，有災難嘅話，我會揀J哥啦。」

性格直爽的嘉盈先是發揮搞笑本色。

這個答案隨即引發兩位落選男士的強烈反應，嘉盈亦毫不留情地對三位拍檔進行了殘酷的「魅力大解剖」。她解釋淘汰肥蚊的原因是兩人感覺太像兄弟：「因為肥蚊真係太bro喇！」至於平時幽默搞笑的程人富，則被嘉盈嫌棄攻勢過於猛烈：「富哥已經係新晉嘅人夫。」反觀平時總是木無表情的阿J，其沉穩的特質反而贏得了女神的青睞。嘉盈坦言因為與阿J認識的時間較長，覺得對方其實是一個暖男，加上他平時表現得「比較怕醜」和「輕挑」，這種內斂的反差感反而最吸引她。

嘉盈解釋淘汰肥蚊的原因是兩人感覺太像兄弟。

這場別開生面的無言動作喜劇《那一年，打轉教室》，不但展示了小薯茄與熊仔頭成員們有別於網絡短片中的深厚表演功架，更讓人期待這三男一女在沒有言語的防護罩下，將如何透過純粹的肢體碰撞，在舞台上擦出最真實的火花。劇目將於2026年12月25日至2027年1月10日期間，跨年進駐西九文化區自由空間大盒上演，屆時觀眾便能親身入場，見證這場爆笑與汗水交織的青春角力。

三男一女在沒有言語的防護罩下，將如何透過純粹的肢體碰撞，在舞台上擦出最真實的火花。

Credit:

Hair :Dickson

@room_s_hair

Kit @Kk.liiiiii

Makeup : Theresa Chan @theresamarie_makeup

Kennis @kennismua

Makeup touch up @joanna_leung520

Venue: @blackroomhk

服裝：香島躰育

