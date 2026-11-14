伍詠薇自爆曾患抑鬱症　怒轟女星開天價上《九運會客室》：黐X線

現年57歲的伍詠薇（伍姑娘）近年憑主持HOY節目《九運會客室》而大受歡迎，人氣再度急升。日前伍詠薇作客契妹陳敏之的YouTube網台節目《Chi Chat》，在鏡頭前罕有剖白近年鮮為人知的情緒低谷，自爆曾因多重打擊患上抑鬱症，更一度埋怨陳敏之「唔理佢」！

伍詠薇作客契妹陳敏之的YouTube網台節目《Chi Chat》。（YouTube@《Chi Chat》）

伍姑娘大爆第一印象覺得敏之「好討厭」。（YouTube@《Chi Chat》）

直言「呢條女幾寸喎」。（YouTube@《Chi Chat》）

伍詠薇痛失兩愛貓患抑鬱症 搬離港島靠意志力自癒

伍詠薇在節目中回顧與陳敏之相識的經過，大爆兩人在2002年因排練台慶節目而結緣，雖然第一印象覺得敏之「好討厭」，直言「呢條女幾寸喎」，但兩人認識後十分投契，更決定上契。不過回顧過去5至10年，伍詠薇坦言無論生活或工作上都經歷巨大轉變，她形容這段時期「人生功課做得麻麻」，內心充滿無助與委屈。至2023年，兩隻愛貓「Big Fu」及「See Fu」相繼離世，對視貓如命的她造成沉重打擊，她亦決定從此不再養貓：「我同我老公講，我話我唔會再養，因為我最愛同最熟嘅關係（就係呢）一對貓女。」

伍詠薇痛失兩愛貓大受打擊。（YouTube@《Chi Chat》）

在多重困擾下，伍詠薇不幸患上抑鬱症，終日將自己封閉起來，更暗暗埋怨身邊好友：「我會諗，我啲朋友去咗邊呢？係咪唔錫我、唔理我喇？」她更直指陳敏之就是其中一個「唔理佢」的朋友，又坦言當時遇上問題既想找人傾訴，又不想影響別人，令情緒陷入死胡同。為徹底遠離傷心地，伍詠薇向老公練海棠提議，搬離自出生起便居住的香港島，移居到新界生活：「我話不如我哋搬去新界，可能人哋覺得好小事，但對我嚟講其實我想搵個空間、搵個新地方。」她表示搬到新界後空氣清新許多，令她逐漸放下執著：「我之前有抑鬱症啦，我都係唔使求醫，已經好返喇。」

患抑鬱症。（YouTube@《Chi Chat》）

搬離港島搬到新界。（YouTube@《Chi Chat》）

敏之自認太了解伍姑娘。（YouTube@《Chi Chat》）

伍姑娘曾質疑雙方之間的友情。（YouTube@《Chi Chat》）

結緣24年昇華生死之交 伍詠薇欽點契妹陳敏之主持喪禮

面對契姐的「控訴」，陳敏之隨即感性澄清直言正因太了解契姐性格，知道她思緒混亂時需要極大私人空間：「如果我不停去chur你呀、問你呀，仲加深咗你嘅煩惱，我係太清楚你，就算有一萬個人同我講你有咩事，我都話得㗎喇，你畀佢自己諗啦。因為我唔擔心，你老公喺你身邊，總之你有咩事，Call我我一定到。」伍詠薇更在節目中大爆，早在多年前已認真向陳敏之交代後事：「我話如果有一日我唔喺呢個世界，你一定要喺度，負責喺我個喪禮出嚟幫我講嘢。因為我喺電影電視見到一個人死咗之後，會有一個老best出嚟講嘢，你係我選定嘅人物。」足見二人感情已昇華至家人境界。

生死之交！（YouTube@《Chi Chat》）

二人感情已昇華至家人境界。（YouTube@《Chi Chat》）

伍詠薇大爆《九運會客室》秘聞 怒斥多年好友開天價刁難：黐X線

除了感性剖白之外，一向大膽敢言的伍詠薇更大爆主持《九運會客室》時的秘聞，她透露起初都擔心與拍檔Brian是否夾得來，又自嘲沒有朋友，請不到嘉賓，但在幕後團隊邀請其中一位與伍詠薇相熟的女性嘉賓時，對方就「收得好貴」，竟開出一個遠超所有電視台常規車馬費的「天價」報酬才肯受訪，伍詠薇直言對方若是真朋友，大可以直接推搪檔期：「其實你可以直接講，唔得閒呀、冇期呀，ok㗎。」而不是開出不合理的價錢刁難幕後團隊：「開個價錢出嚟係咪侮辱緊個team？我覺得有少少奇怪囉。以前我覺得少少嬲嬲地，黐X線！我而家就覺得真係奇怪啲人，好妙呀呢單嘢。」

伍詠薇大爆《九運會客室》秘聞。（YouTube@《Chi Chat》）

伍詠薇相熟的女性嘉賓。（YouTube@《Chi Chat》）

開天價。（YouTube@《Chi Chat》）