吳嘉儀遭老公反控與男人傾通宵　揚言手握證據：能幫助真相大白

前TVB藝人吳嘉儀阿七與圈外老公「豬仔」Leo的離婚風波持續升級，更演變成「羅生門」！日前吳嘉儀突然在IG限時動態宣布正式辦理離婚手續，更連環出Post控訴老公長期精神虐待、家居監視錄影及生活滋擾，事後接受《香港01》訪問時更驚爆曾遭男方惡毒詛咒：「你死咗我拖你去後山冇人知」。而老公Leo隨即反擊，反暗指女方作風有問題，更大爆對方曾徹夜不歸，聲稱「同男人在樓梯傾偈」。面對指控，吳嘉儀今日（14日）在IG限時動態發文反擊，直言手握關鍵證據，更表示：「假若有一天我消失了，紀錄能幫助真相大白。」

吳嘉儀（阿七）在2023年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚。（IG@ah7ng）

吳嘉儀在IG限時動態宣布婚變，驚爆多年來飽受委屈，更指老公一直失業。（IG截圖）

Leo反控吳嘉儀飲酒失聯 爆曾與男人坐樓梯傾通宵

被問及兩人屢次爆發激烈爭吵，甚至鬧出「改密碼鎖」風波的背後原因，Leo在接受《香港01》電話訪問時語帶保留，直言若將真相和盤托出，恐會令女方「前途盡毀」。在記者追問下，Leo透露問題涉及吳嘉儀的「作風問題」，指她婚後經常外出飲酒作樂。Leo更在訪問中大爆指某次晚飯後送吳嘉儀外出飲酒，對方隨即失聯：「送佢去飲嘢，打畀佢啦，打咗十幾條電話都冇聽，以為佢出咗咩事，去到（翌日）中午先返嚟，係全晚冇返屋企！」當Leo追問其行蹤時，女方就作出解釋：「佢口頭同我講，就係話同個男人喺樓梯度坐，傾偈傾到中午。」

Leo反控吳嘉儀曾飲酒失聯，聲稱「同男人在樓梯傾偈」。（IG@ah7ng）

Leo暗指女方作風有問題，大爆阿七曾通宵未歸，聲稱「同男人在樓梯傾偈」。（IG@ah7ng）

吳嘉儀發文反擊：若有一天我消失了，紀錄能幫助真相大白

面對老公大爆料，吳嘉儀就在社交平台以長文回應：「不是真相不用回應，暫時安穩過活，充實工作。手機雲端裡的紀錄，沒有打算公開。我不能阻止/每次避開突發事故，假若有一天我消失了，紀錄能幫助真相大白。安靜下來開展新生活，從來沒有打算追討什麼，只求平安簡單，有家人、朋友陪伴就可以了。」

吳嘉儀發文反擊。（IG截圖）