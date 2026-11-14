你的保安李寶安｜鄧兆尊插場景昏暗曾志偉嘲放煙花　向海嵐反擊

HOY首部原創處境喜劇《你的保安李寶安》自開播以來話題不斷，更在黃金時段正面對撼無綫（TVB）王牌處境劇《愛·回家之三代同糖》。劇集首播收視高開後有所回落，前無綫總經理曾志偉早前受訪時更揶揄收視走勢猶如「放煙花」；而資深藝人鄧兆尊亦公開批評該劇劇本鬆散、場景單一、演員未能接戲，並直指演員採用「月薪制」影響表現。不過，亦有大批網民為新劇護航！

HOY首部原創處境喜劇《你的保安李寶安》自開播以來話題不斷。（《你的保安李寶安》影片截圖）

有份參演《你的保安李寶安》的向海嵐今日（14/11）現身灣仔會展出席講座，她在接受《香港01》訪問時大方回應外界對劇集的種種評價。她表示今次拍攝過程非常愉快，最開心是能夠打破觀眾對她過往的固有印象：「其實喺我自己拍嘅時候係好開心、好好笑，好期待。最開心係今次可以畀觀眾見到一個唔同嘅自己，以前大家記得嘅向海嵐可能係《無頭東宮》、《楊貴妃》，定型咗喺一個框框入面，今次電視劇同網上都睇到，可以畀更多人見到我嘅另一面。」

向海嵐大方回應。（吳子生攝）

回應曾志偉「放煙花」論：香港始終有慣性收視

面對首播高開後收視下跌，甚至被曾志偉揶揄如「放煙花」，向海嵐態度相當豁達。她認為香港電視圈向來存在「慣性收視」，比起收視數字高低，她更看重觀眾口碑及市場能有新選擇：「收視高就梗係開心，但睇返咁多年香港電視界，始終有慣性收視。我覺得收視唔係最重要，反而口碑好緊要。身邊朋友同網民都話多咗個選擇、多咗個節目睇，畀觀眾有唔同選擇係好事。」

向海嵐認為拍攝團隊需時磨合。（吳子生攝）

拆解鄧兆尊批評 指電影班底拍攝需時磨合

至於鄧兆尊狠批劇集「劇本鬆散」及「場景單一」，向海嵐坦言劇組開拍初期資源確實有限，加上導演何爵天及幕後班底出身電影圈，拍攝節奏與傳統電視處境劇截然不同，無論團隊或觀眾都需要時間適應：「我相信佢哋最初開工嘅時候，budget真係唔多，所以可能諗一啲最簡單嘅方法去呈現故事。但到我拍嘅時候，由第一日到第二日已經見到好唔同，慢慢投放咗多啲資源落去。佢哋本身係拍電影嘅，用咗電影手法喺電視呈現，慣性睇開處境劇嘅朋友可能會覺得『咦，唔係平時睇開嗰種感覺喎』，成個團隊同觀眾都需要時間去磨合。」

向海嵐認為收視並不重要，反而最重要是劇集口碑。（吳子生攝）

實景拍攝別具氛圍 首重劇情內容而非光暗

對於有網民指TVB製作多以廠景為主，向海嵐指出《你的保安李寶安》刻意租用真實寫字樓改裝成保安室進行實景拍攝，質感確實與傳統廠景不同。她笑言自己初看時也曾對偏暗的燈光感到好奇，但認為內容才是關鍵：「TVB嘅景可能仲係廠景，而家《李寶安》其實係實景嚟，真係將一間寫字樓改裝成保安室，感覺一定唔同。至於光線係咪要光燦燦定要氛圍，初初睇有一兩場戲我都有少少訝異：『咦，保安室放咗工呀？好似Office冇開燈咁！』但我覺得嗰個唔係最重要，最緊要都係劇情同內容。」