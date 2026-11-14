九運會客室2｜李凱賢被轟只爆粗唔做功課　向海嵐力撐：好有修養

組合廿四味成員李凱賢（Brian）近期夥拍伍詠薇，主持HOY訪談節目《九運會客室2》。然而，新一季播出後，李凱賢的主持表現卻引發網民一面倒負評，不少人狠批他訪問嘉賓前完全沒有做足功課，在鏡頭前只顧「爆粗」，直斥其表現屬於「災難級」，更批評他不尊重受訪嘉賓。

Brian在節目中動輒狂爆粗口、夾雜英語的主持風格引發網民一面倒負評。（影片截圖）

連環失言惹公憤 不知謝東閔身分兼對夏文汐零認識

一眾網民在社交平台細數李凱賢在節目中的「失禮」表現，指出他對香港娛樂圈近乎一無所知。其中在訪問資深女星夏文汐時，李凱賢竟然對對方演出的經典電影幾乎一套都未看過，僅看過自己有份參演的《寒戰》，完全不了解對方的演藝地位，連夏文汐本人都忍不住在節目中勸他要補看自己的作品。

Brian直言，夏文汐過往的影視代表作他一套都沒看過。（影片截圖）

更令觀眾感到尷尬的是，在另一集訪問朱智賢時，李凱賢竟然連女方的前男友是藝人謝東閔都不知道，對嘉賓背景全無概念。網民紛紛留言炮轟，指相關藝人資料在網上隨手可查，質疑他連最基本的事前準備都懶得做，只懂在節目中不斷講粗口，令對談氣氛十分尷尬。

朱智賢情緒失控爆喊。（YouTube@HOY媒體網絡）

向海嵐曾擔心拍檔「爆粗」 相處後大讚有修養

在《你的保安李寶安》中與李凱賢飾演「歡喜冤家」的向海嵐，今日（14/11）現身灣仔會展出席講座時，亦被問及對拍檔遭網民圍剿的看法。向海嵐笑言，起初得知要與李凱賢合作拍劇時，確實曾因對方的「爆粗形象」而感到害怕：「我之前認識佢就係上網睇佢主持節目食嘢爆粗，所以初初同佢合作都有啲驚、有啲擔心！但開工見到佢嘅時候，其實相處得好融洽，佢係一個好認真嘅演員，同平時做節目爆粗個樣完全係兩回事，原來佢係一個好gentleman、好有修養同有教養嘅人。」

向海嵐大讚Brian有修養。（吳子生攝）

揭Brian開工「機不離手」真相 向海嵐力撐拍劇做足功課

談及李凱賢被網民批評「唔做功課」，向海嵐更在訪問中大爆對方在片場鮮為人知的勤力一面。她透露，不識看中文的李凱賢每次開工都看似「機不離手」，其實背後正默默下苦功：「因為佢唔識睇中文，我第一日開工見到佢不停攞住個電話睇，心諗『做乜開工喺度玩電話嘅？』，原來佢將成個劇本啲拼音全部拼晒落手機notes入面，不停喺度讀緊啲中文！有啲四字詞語或者對白佢未必明個意思，就死背拼音出嚟，其實佢背後做好多功夫、好勤力。」

向海嵐大讚李凱賢拍劇用心勤力。（吳子生攝）

至於《九運會客室2》引發的風波，向海嵐坦言自己未有收看該節目，不便評論其主持表現，但就以拍劇接觸的經驗為拍檔講好話：「嗰個節目我真係冇睇過，所以唔評論佢主持嗰邊啦。但喺我同佢拍劇接觸嘅角度裡面，我覺得佢係好勤力、做晒功課嚟嘅，自己有晒角色設計喺入面，主持同拍劇可能唔同，但喺我眼見佢真係好畀心機。」