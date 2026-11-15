濱崎真緒專訪｜移居香港融化孤僻　卸下心防變開朗：以前不相信人

許多人對濱崎真緒（Mao）印象最深的或許是其AV女優身份，然而，隨著她於2024年台北國際成人展（TRE）舞台上突然無預警拋下「引退宣言」，長達13年的女優生涯也正式落幕，目前她既是DJ，也是藝人。從當初對音樂一竅不通，因一場新加坡粉絲見面活動要學打碟，零音感的她由頭學數拍子、學音樂和學中文，直至後來與日本舊經理人公司信任破裂，面對對方毫無尊重及連番失誤，她終「先斬後奏」決絕離開。儘管一度對前景感到迷惘，但如今的她成功轉型，更公開自己真名Asuka，希望大家逐漸認識真正的她：「之前一直是Mao怎麼想，我是為了『濱崎真緒』這個名字去工作，要讓這個名字更好、更有名氣，但是已經引退了，我可以慢慢把Asuka也放出來，聽聽自己Asuka的聲音。」



目前濱崎真緒已正式取得香港身份證，回想2018年，她首次來港工作時，根本沒想過有朝一日會在這裡定居，成為元朗街坊，這座城市不但變成她的第二個家，更逐漸改變了她的性格。自言一向孤僻、不容易相信別人的她，在這裡學習與人相處交流，逐漸放下戒心；對比起日本人說話愛兜圈、連推卻一個聚會都要花足一星期，Mao很喜歡香港人的直接，甚至因而找到拒絕別人的勇氣。至於會否在這裡展開結婚生子的第三人生，濱崎真緒不諱言喜歡香港男生：「知道了香港男生之後，感覺日本男生完全不行。」



濱崎真緒接受《香港01》「由零說起」專訪。（王海圖、蕭堃桁攝）

本片為專訪節錄版，有關濱崎真緒過去13年的女優辛酸史，以及業界秘聞的足本專訪，將於11月18日（星期三）發布，敬請留意《香港01》YouTube！

零音樂細胞 苦練數拍子成DJ不介意被當冇實力

濱崎真緒的DJ生涯始於2018年，談起入行契機，她指當時新加坡想邀請她舉辦女優活動，但礙於當地法規無法以正常見面會形式進行，大會便靈機一動提議她「輕輕學一下DJ」，藉打碟演出包裝粉絲見面會。適逢她生日前夕，公司買了一台DJ器材送她作生日禮物，要她一個月時間惡補。她自嘲「音樂細胞完全為零」，初期只能每天死記「1、2、3、4」數拍子，再慢慢摸索選歌與音樂結構流向（Flow），至今仍抱著學無止境心態：「DJ這個東西我感覺沒有什麼時候是成功，什麼時候是學完，只有一直學。」

濱崎真緒的DJ生涯始於2018年，自嘲「音樂細胞完全為零」，初期只能每天死記「1、2、3、4」數拍子，再慢慢摸索選歌與音樂結構流向（Flow），至今仍抱著學無止境心態。

原本她打算演完一次便作罷，怎料新加坡主辦方正好是她現任香港經理人兼DJ師父的好友，對方覺得「女優做DJ」有諗頭，便力邀她赴港發展，促成了她2018年首度踏足香港的緣分。作為女優轉型DJ的先鋒，外界難免質疑女DJ只靠外貌與性感搏眼球，非真材實料，不過濱崎真緒就看得很開，也不介意未被部份人認可：「他要是心裡一直認為你是女優，你怎麼去努力，感覺也洗不淨。他要是洗不淨的話，我感覺也不用洗，你感覺是女優，我就是女優。我女優Performance，他可能還感覺『女優可以這樣很厲害了！』DJ也屬於一個Performance，如果可以讓場子熱起來，這也是一個武器。」對她而言，做DJ真正的滿足感來自跳出舒適圈後的充實，在AV生涯後期，她每天重複著相似的拍攝，感覺自己漸漸變成沒有靈魂的機械人，工作也失去挑戰性。雖然引退需要莫大決心，當初也曾遲疑了很久，但現在每天面對全新課題，例如在專訪中坦誠分享內心想法，甚至即將挑戰拍攝電視劇，都讓她覺得生活前所未有地充實。

濱崎真緒覺得引退後的生活前所未有地充實。（王海圖、蕭堃桁攝）

舊東家零尊重 一夜促使無預警TRE舞台宣布引退

2024年，濱崎真緒在台北國際成人展（TRE）舞台上無預警宣布引退，她透露其實是前一天才下定決心。當時女DJ如雨後春筍般湧現，引退意味著要賭上未知的演藝前途，令她一直猶豫不決。然而，日本舊東家的連番所為卻徹底磨光了她的信任。她透露，合作後期自己開始想減少片量，曾有幾間片商主動接洽，希望簽她為「單體女優」（只跟一家公司合作）；但所屬的小型經理人公司，卻為了保住多拍多賺的利潤，在完全沒有通知她的情況下私自推掉邀約：「我自己的未來為什麼要去想我公司的利潤？是我去選擇單體還是企劃單體，但是他們因為公司的利潤去選擇，不讓我去當單體，已經是超生氣了！這個時候已經對公司開始沒有信任感了……」

濱崎真緒在台北TRE舞台上宣布引退，她親解背後真相。（Instagram：maohamasaki_official）

TRE之行可說是壓垮駱駝的最後一根稻草。出發前夕，公司以人手不足、要陪伴新人女優為由，要求她獨自赴台，卻依然照抽她一半酬勞。更離譜的是，抵達機場後，她赫然發現合作了13年的公司訂機票時竟串錯她的名字，當時經理人早已乘搭早一班機離去，讓她求助無門：「我跟誰都聯絡不到，自己一個人跟航空公司聯絡，然後去想怎麼訂機票，給我的香港經紀人打電話，我差點哭了在機場。真的不知道怎麼辦嘛，然後我就說『我想引退，怎麼辦？』我的香港經紀人就說『你自己想吧。』他不會say no，也不會say Yes。然後我的經紀人到了台灣，看到我的LINE嘛，他第一句話不是說sorry，第一句話是跟我說「吓？怎麼會訂錯？」我想問你耶！Oh my god，你問我怎麼訂錯？我就是下定決心，開始就不回他，然後到了台灣就一直在酒店裡，開始寫我當天要說的話，寫完了之後，我就跟誰都不見面，第二天，我就知道上台，上了台我就說了。」由於日本公司不知道她懂中文，直至看見新聞報道才驚慌敲門追問，她隔門冷回一句「我沒有經紀人，不要進入我的房間」，自此再未見面。為了防止舊東家收回藝名或抽佣，她更早一步秘密將「濱崎真緒®」註冊商標，加上合約漏洞百出，最終成功全身而退。

前公司買機票失誤，令濱崎真緒十分無助，同時感覺不被尊重：「他第一句話不是說sorry，第一句話是跟我說「吓？怎麼會訂錯？」我想問你耶！Oh my god，你問我怎麼訂錯？」於是她決心離開。（王海圖、蕭堃桁攝）

引退後曾迷惘 寄語同行想轉型學語言比才藝重要

很多人話AV女優難轉型，濱崎真緒就慶幸自己當初勇敢走出日本，結識了現任香港經理人，因而明白世界之大：「世界不只是日本，我要是一直在日本發展，我想我也成功不到。現在我也沒有成功，但是機會可能多一些，所以要把握好機會。（記者：你覺得要到什麼時候，才會覺得自己成功了？）不到那一天應該都不會感覺到。」問到會否覺得自己的際遇也啟發了不少女優，她直言感覺到有不少昔日同行都是看她怎麼走，互相有留意IG，相信其他女優都知道要往國外發展，並且有學DJ。不過她亦以過來人身份寄語：「有這個技術是厲害，學還是比較好，但是最大的，我感覺還是語言，你語言不通的話，還是有一點難。」

濱崎真緒以過來人身份建議其他女優，想去海外發展，語言比才藝重要。（王海圖、蕭堃桁攝）

其實在剛宣布引退的日子裡，她也曾陷入深深的自我懷疑，不知道有什麼可做，甚至寫信剖白對未來的迷惘：「如果有機會努力的話，我一定會加油努力，但是連機會都沒有的時候，可能真的引退了之後，就找個男朋友結婚、生子，作為一個女人，結婚生子也是一個願望，但是現在還是有點不想去走這條路，如果有機會，還是想把握一下。」轉眼引退兩年，幸好目前的成績尚算令她滿意：「比如說，引退了兩年，也沒有很閒，現在感覺反而好像比在AV的時候還多工作，現在所以感覺好像也沒有想像那麼糟！」

剛宣布引退的日子裡，她也曾陷入深深的自我懷疑，不知道有什麼可做，甚至寫信剖白對未來的迷惘。（Instagram：maohamasaki_official）

轉眼引退兩年，幸好目前的成績尚算令她滿意：「比如說，引退了兩年，也沒有很閒，現在感覺反而好像比在AV的時候還多工作，現在所以感覺好像也沒有想像那麼糟！」（王海圖、蕭堃桁攝）

盼觀眾慢慢認識真身Asuka 不介意難洗走昔日身份

講到迷惘之時，可曾想過到底「Mao」是誰，濱崎真緒坦誠剖白，並公開自己的真名Asuka：「我是反過來的，我是一直把自己當成Mao了，然後我就出了一部寫真，是我最後一部在香港拍的，這個寫真的標題叫《ASUKA》，這個Asuka是真名，漢字不是我的真名，但Asuka讀音是我的真名。怎麼說，我的名字還是Mao，但是我可以慢慢把Asuka也放出來，所以現在有一些時候開始慢慢找自己怎麼想。之前一直是『Mao怎麼想』，我是為了濱崎真緒這個名字去工作，要讓這個名字更好、更有名氣，但是已經引退了，工作要加油，但也要聽聽自己Asuka的聲音。」

濱崎真緒以真名Asuka推出寫真，也希望大家漸漸認識Asuka，她說：「之前一直是『Mao怎麼想』，我是為了濱崎真緒這個名字去工作，要讓這個名字更好、更有名氣，但是已經引退了，工作要加油，但也要聽聽自己Asuka的聲音。」（Instagram：maohamasaki_official）

她談及兩者分別，Mao較外向、但Asuka很內向；Mao一直往前衝，Asuka卻喜歡宅在家裡等等，至於會否希望大家看到越來越多的Asuka，她笑笑說：「不知道，你感覺呢？」提到可會希望大眾慢慢不再以「前AV女優」稱呼她，Mao說：「我經紀人是真的很想洗掉我這個前女優，但是我個人認為，我要是沒有這個工作，我也不會認識大家，所以，其實洗不洗掉，我感覺都沒所謂，因為我真的是前女優。」

提到可會希望大眾慢慢不再以「前AV女優」稱呼她，Mao說：「我要是沒有這個工作，我也不會認識大家，所以，其實洗不洗掉，我感覺都沒所謂，因為我真的是前女優。」（王海圖、蕭堃桁攝）

定居香港元朗 取身份證後開心得看了很久

濱崎真緒半年前正式取得香港身份證，談起與香港的緣分，她對2018年初次訪港的畫面依然歷歷在目：「嘩！人超多！」當時她下榻尖沙咀，被人頭湧湧的酒吧街和熱情的見面會粉絲震撼，驚喜香港竟然有這麼多人認識自己。在成為香港人前，她早已入鄉隨俗，在經理人帶領下食火鍋、乳鴿、點心甚至是雞子，感冒喉嚨痛時也喝一杯苦口良藥的涼茶。

濱崎真緒說之前感冒，打算去醫院，但經理人叫她飲涼茶：「我說什麼是涼茶？我還以為是甜的嗎，還喝一口，超苦！但是真的會好，我現在也是感冒了，感覺有點不舒服，就喝涼茶！」（Instagram：maohamasaki_official）

隨著香港工作增多，為了省卻頻繁往返及住酒店的高昂開支，她決定在港租屋並申請香港身份證。當真正把身份證握在手裡時，她憶述：「沒有想到真的可以拿到！嘩！看了很久！我有ID卡了，Oh my god，就感覺有了兩個家的感覺。」有時候會有人問她覺得哪邊是家，但Mao認為日本始終是其家人所在的根，香港則是另一個避風港，在日本工作累了便回香港吃火鍋，想吃壽司就回日本。

當真正把身份證握在手裡時，她憶述：「沒有想到真的可以拿到！嘩！看了很久！我有ID卡了，Oh my god，就感覺有了兩個家的感覺。」（Instagram：maohamasaki_official）

有時候會有人問她覺得哪邊是家，但Mao認為日本始終是其家人所在的根，香港則是另一個避風港，在日本工作累了便回香港吃火鍋，想吃壽司就回日本。（Instagram：maohamasaki_official）

令她感到意外的是，香港人對日本的熱愛遠超想像，不少香港朋友精通日語與動漫，甚至去過日本偏遠縣市的次數比她還多，她大讚很厲害！而她選擇定居「元朗」，並非香港或九龍區，同樣讓許多香港人驚奇，她表示：「我剛剛說Asuka本身這個人也不是很喜歡熱鬧、很吵的地方，工作的時候是比較喜歡，因為自己也有演出，也很喜歡熱鬧，但是我個人也不是喜歡每一天都吵。」濱崎真緒說，自己需要頻繁飛日本，便鎖定距離機場30分鐘車程內的地區，最終愛上了元朗的寧靜。不用工作的日子，她就像一般街坊在家看動漫、叫外賣，偶爾走到元朗YOHO看電影，散場再去吃碗牛腩麵。

不用工作的日子，Mao就像一般街坊在家看動漫、叫外賣，偶爾走到元朗YOHO看電影，散場再去吃碗牛腩麵。（王海圖、蕭堃桁攝）

素顏買餸被認出 搭小巴已學識嗌有落

Mao曾說過，希望過普通人的生活，她不諱言來香港後距離理想中的生活近了：「每一天可以在家宅，還可以去買菜、做飯，有時候晚上可以去party，喝酒，失憶。」這份對自在生活的追求，也體現在她的街坊裝打扮，在香港她經常素顏，戴個眼鏡穿著睡衣便去買菜，有次在元朗街頭竟被粉絲認出要求合照，她不僅大方答應，還說：「我說OK是OK，但你是我真的粉絲耶，很厲害！這樣你也可以看出來，真的很佩服，謝謝謝謝！」

濱崎真緒在香港經常素顏，戴個眼鏡穿著睡衣便去買菜，有次在元朗街頭竟被粉絲認出要求合照，她不僅大方答應，還說：「我說OK是OK，但你是我真的粉絲耶，很厲害！這樣你也可以看出來，真的很佩服，謝謝謝謝！」（王海圖、蕭堃桁攝）

回想以前在日本孤僻到連人多的電車都不想搭，每天只坐計程車而且態度冷漠；如今回日本不但會搭電車，在香港更愛坐巴士、小巴與港鐵。她直指來港後，很多人都說她的性格變得開朗了，又透露自己已學識嗌「有落」：「因為我們家是元朗，但不是出了門就馬上是元朗，必須要坐一段小巴，也習慣了隨時可以『有落！有落！』因為日本的巴士站是定下來的，但是香港的小巴可以隨便『有落！有落』，馬上就給你停了，這個很好。」問到在哪些地方最容易撞到她，她佻皮說：「元朗最多！就是元朗YOHO，還有大橋街市。」她說原來街市有不少檔主都認得她，每次見面都會熱情打招呼說「Hi Mao」，有次她試著撒嬌問「你認識我，能不能便宜一點？」，結果被果斷拒絕，令她大笑「那就不是朋友了」。

問到在哪些地方最容易撞到她，她佻皮說：「元朗最多！就是元朗YOHO，還有大橋街市。」她說原來街市有不少檔主都認得她，每次見面都會熱情打招呼說「Hi Mao」，有次她試著撒嬌問「你認識我，能不能便宜一點？」，結果被果斷拒絕，令她大笑「那就不是朋友了」。（Instagram：maohamasaki_official）

講到最喜歡的香港食物，Mao第三名選無骨鳳爪：「酸酸甜甜那個鳳爪，我都沒見過，根本就是一隻手，但吃的時候就「咔嗞咔嗞」的，很好吃。」第二名則是很多港人都情有獨鍾的酸辣米線，因為日本沒有，所以她會長期囤積幾個米線杯麵在家做儲備，最愛芫茜、生菜和豬膶。至於第一名，是她從日本愛到香港的麻辣火鍋，她指以前在日本每星期都食「海底撈」，來到香港才發現原來有很多各種各樣的火鍋店，所以更愛了！

除了以上三種，濱崎真緒也喜歡吃小籠包、蝦餃、獅子頭等點心。（Instagram：maohamasaki_official）

被港人熱情打動卸下戒心 指日本人較有距離感

如上文所講，移居香港一段時間後，濱崎真緒發現這座城市竟悄悄改變了她原本孤僻的性格，她留意到香港人會即興約食飯，而且吃著吃著，人還會越來越多：「這真的很香港！我個人的性格……我是一個沒有朋友的人，也不是很相信別人，朋友圈超小的那種，然後現在香港這個城市，好像讓我開始慢慢性格有變化，喜歡跟人交流。一開始我是警惕心超強的，誰跟我說話我都想咬他一口的那種，自己有一個牆，不要進入到我的personal space，然後我的經紀人就一直說我很奇怪，『人家想跟你做朋友，你誰都懷疑、誰都不接觸！』但是我開始慢慢看我經紀人的交友方式，然後再看我的香港粉絲的交友方式，好像感覺應該也可以試着……不用完全信任，但是也不用把自己包得跟誰都不說話這樣，慢慢學，好像大家也對我很好的。」

濱崎真緒本身是一個不信任人、朋友圈很小、警戒心超強的人，但來港後很多人說她性格有變化，她比從前愛跟別人交流。（王海圖、蕭堃桁攝）

香港人對日本很多憧憬，旅遊當然開心、好玩，但定居又可能是另一回事。對比港日兩地的社交文化，Mao對日本社會的疏離感有著深刻體會。她說：「外表會很好，但是他內心在想什麼，你永遠都猜不到的。日本人真的跟人有距離感，就像我剛剛說的，不要接近到我的personal space裡面，我就會對誰都好；接近到我這裡面，我就會感覺你這個人很奇怪，為什麼會突然想知道我這麼多？警惕心很強，很冷，情感……我感覺日本人情感很淺。親情、友情、戀愛感情，都沒有很深。」

濱崎真緒剖析港日差異，認為日本人相對疏離。（王海圖、蕭堃桁攝）

日籍前度大男人拒攞手袋 以後只找香港男友

Mao續說真的很難知道日本人的真正想法，並舉例：「真的很難知道的，『かわいい！（Kawaii，可愛）』你感覺我真的在說かわいい嗎？日本人かわいい是隨時隨地都說，還有すみません（Sumimasen，不好意思），你感覺這個人真的在說 すみません嗎？如果真的每一天都すみません的話，嘩，那就死掉了。我經紀人說，差不多的一個話就是『日本人的すみません，跟香港人的X，是差不多的』，哈哈！」

Mao續說真的很難知道日本人的真正想法，指雖然他們常常說「すみません（Sumimasen，不好意思）」，但不代表內心這樣想，只是如口頭禪一樣，就像香港人說「X」那樣。（王海圖、蕭堃桁攝）

相反，香港人的外冷內熱和直接，反而讓她較自在，甚至讓她直言「認識香港人之後，不會再找日本人當男朋友」。她指出日本男人講究男女平等，不會覺得要遷就女生、對女生體貼一點，更分享與前度的往事：「我拿包包嘛，我選了自己的包包，我放了東西，但是有點重，我說你幫我拿吧，他說「吓？你的包包也是你的Fashion，我為什麼要拿？」這些東西他都不會的。香港的男生不是會拿包包嗎？對我很好！真的，很好很好！他們還會說什麼對不起嘛，我覺得香港人很好。然後女生也可以自私一點，撒嬌啊，什麼的。」她直言日本男人骨子裡的大男人主義根深蒂固，拍拖一兩年或許會遷就，三四年後便會打回原形，更難得的是香港人非常重視家庭親情，不像日本人可能一年才在新年見父母一兩次。

濱崎真緒直言：「認識香港人之後，不會再找日本人當男朋友」。她指出日本男人講究男女平等，不會覺得要遷就女生、對女生體貼一點，更分享與前度的往事：「我拿包包嘛，我選了自己的包包，我放了東西，但是有點重，我說你幫我拿吧，他說「吓？你的包包也是你的Fashion，我為什麼要拿？」（王海圖、蕭堃桁攝）

從香港人學識直接拒絕 說話不再兜圈

初來香港時，語言與文化差異也曾鬧出不少文化衝擊。Mao笑指最初難適應的是食肆侍應的「豪邁」態度，有次吃麵時店員「砰」一聲把盤子扔在桌上，嚇得她以為對方在發脾氣，後來才明白這是港式日常；港人開玩笑時語氣直接，也曾讓她誤以為要吵架。不過如今的她已完全愛上這種坦率，更說：「日本人說話都是很繞圈子的，可能只是我不想跟你吃飯，這句話會說一個星期，可能是先說『哎呀！那一天可能我有工作。』然後過兩天說『哎呀，sorry，好像真的有工作，但是如果我要是早一點下班，我就找你。』然後到當天，我可能再說『哎呀，工作沒有太早完成，所以今天去不了，sorry！』但是香港人可能就直接說『我不去。』很厲害！真的很厲害！但是真的很方便，不用一直繞着。」

濱崎真緒指日本人說話愛兜圈，連推卻一個聚會，都要用一星期婉轉表達。（王海圖、蕭堃桁攝）

Mao表示香港人的直爽教會了她人生重要的一課——學說「不」：「我也嘗試着不想的時候，我就開始『我不想…』」。以前她怕拒絕工作會被貼上「大牌」標籤而斷送機會，無論多辛苦都硬著頭皮接下，但來到香港後，看到身邊人都能坦率表達意願，她也終於鼓起勇氣，推掉了一些行程太匆忙的海外演出，那次成功「Say No」的經歷，讓她感覺自己變得無比強大：「說不真的需要很大的勇氣！」

Mao表示香港人的直接，教會了她人生重要的一課——學說「不」！（王海圖、蕭堃桁攝）

跟蝦頭觀察路人學演技 與演AV分別大

Mao早前參與首部在香港拍攝的電視劇，HOY的《你的保安 李寶安》，她坦言最初知道有劇集以「保安」為主題覺得很奇怪，之後請教了不同人，才知道原來香港保安與住客關係密切：「什麼過年的時候還有包紅包什麼之類的，日本沒有這個文化的嘛，日本是跟保安可能見面就點頭一下，鄰居也是，我旁邊住誰我也不知道。然後開始慢慢的我也試著跟我家的保安說話，原來他們也是很開朗、很喜歡說話的。」

Mao早前參與首部在香港拍攝的電視劇，HOY的《你的保安 李寶安》。（HOY）

她坦言最初知道有劇集以「保安」為主題覺得很奇怪，之後請教了不同人，才知道原來香港保安與住客關係密切。（資料圖片）

要以廣東話拍劇，Mao緊張萬分，特地透過經理人拜師楊詩敏（蝦頭）上堂惡補，蝦頭教她演戲不在於「演」，而在於做回自己，鼓勵她多在街頭觀察普通人的日常。於是她逛街時開始細心留意身邊人，並分享自己的有趣觀察：「元朗的老頭，他們走兩步路就說一句話，走兩步路又說一句話，很多朋友，很厲害！」更有趣的是，每逢週末看見大批外籍外傭坐在公園或天橋底聚會，讓她非常驚訝：「可能就是菲律賓或者什麼，超多人！又是便當有什麼，開party好像很開心。我也很羨慕，有這麼多朋友，我一個都沒有，我也要融入他們裡面，交幾個朋友！」

對於將來會否成為演員，Mao說：「我這個人不是很會表達自己，Asuka就是我本身比較宅、也不會表達自己，所以有一個地方可以演一個別的人格，我感覺是一個很好玩的事情。」（王海圖、蕭堃桁攝）

雖然拍AV是演戲，拍處境劇又是演戲，但Mao卻認為以前和現在的演技是完全兩種，以前可能需要跟四、五個女生在同一條片出現，但鏡頭只得一個，所以她必須靠誇張演技搶鏡頭，例如看到男優除褲，就要露出極其驚訝、掩嘴及瞳孔放大的表情，甚至用「潮吹」絕技把她們噴走，不過這招來到正規劇集卻不管用：「演戲就是要自然，蝦頭老師跟我說，不要想去演，你自然地發生的事情，你會怎麼做，就要怎麼做，但是這個更難耶！」

濱崎真緒親自演繹昔日拍AV見到男生除褲的誇張表情。（王海圖、蕭堃桁攝）

結婚生子大計暫緩 婚後拒做全職主婦

濱崎真緒過往曾說過，希望將來可以結婚生仔、過普通人的生活，她坦言小時候的人生計劃，是希望20歲結婚、23歲生BB、27歲再生第二胎，不過如今她33歲，這些計劃一個都未實現。在日本社會觀念中，35歲後便屬高齡產婦，尚餘兩年時間的她，現階段選擇將結婚生子暫時擱置，「這個目標，現在暫時沒有了，現在還是想去做好眼前工作，等工作這一部份我感覺自己安穩了，才去想私下吧。」

濱崎真緒曾憧憬20歲結婚、23歲生BB、27歲再生第二胎，不過如今她33歲，這些計劃一個都未實現。現階段她選擇將結婚生子暫時擱置，「這個目標，現在暫時沒有了，現在還是想去做好眼前工作，等工作這一部份我感覺自己安穩了，才去想私下吧。」（王海圖、蕭堃桁攝）

在她的藍圖裡，拍AV是第一人生，如今在港打拼是第二人生，而將來若成家立室，相信會是第三人生。不過，自16歲起便投身社會工作的她明確表示，婚後絕不會退出娛樂圈當全職家庭主婦：「如果讓我真的變成家庭主婦，我感覺我也應該不行。雖然很宅，但是如果真的可以讓我永遠都宅的時候，又有一點不行，還是要有一些事情會做。因為我認為，自己的丈夫是跟外界有聯繫的，但是女生如果跟外界沒有聯繫，只是面對家庭的時候，以我的性格可能有一點會慢慢的不自信，可能感情生活我會變不好，所以還是要工作，對接外界。」至於理想伴侶的條件，她笑說要對她好、年紀比她大、包容她所有過錯及奇怪的選擇，最後還幽默補上一句：「然後要比我活得長，哈哈！」

講到理想伴侶的條件，她笑說要對她好、年紀比她大、包容她所有過錯及奇怪的選擇，最後還幽默補上一句：「然後要比我活得長，哈哈！」（王海圖、蕭堃桁攝）

由心說起——公眾人物不代表可以被欺負

褪去過去的光環，濱崎真緒只希望大家現在認識的，是一個沒有惡意、甚至帶點天真的自己，並能以友善的態度對待她。講到現時成功轉型，但網絡上偶爾還會有些不太尊重的標籤，不過她已不再用從前的心態面對。她坦言，過去在業界總抱著「對方是花錢買片的客人、不能得罪」的心態，無論受了多少委屈都往肚裡吞，但現在的她徹底想通了，尊重是雙向的：「有人對我不尊重，那我也對你不尊重了，這些人還是超奇怪的，我對他不尊重，他感覺有一百個怨言，那你對我就可以不尊重了？我現在就是這樣感覺，然後他們說『你是公眾人物！』，公眾人物就可以被欺負的？才不會！所以現在有人對我說我不喜歡聽的話，那我也這樣對他了。」

飛到海外後Mao才發現，真正的粉絲會真金白銀購買她的正版DVD來支持她，而那些在網上肆意大放厥詞的酸民，絕大多數根本只是看「翻版」而已：「你要是看翻版認識我的話，我也沒有必要對你很尊重嘛？但是如果是之後變成我的粉絲，我也可以很友好的相處。」