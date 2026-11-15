【今日當年】梅艷芳告別演唱會完美落幕　蘇永康曾爆後備方案救場

時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2003年11月15日，是香港流行文化史上刻骨銘心且充滿無盡思念的一天。已故樂壇天后梅艷芳在紅磡體育館舉行的八場《Classic Moment 告別演唱會》，於當晚迎來最後一場。這不單是她演藝生涯的落幕，更是她以透支生命為代價，與全港歌迷作出的最華麗、亦是最淒美的道別。當晚紅館內座無虛席，萬千歌迷伴隨著淚水，見證了一代天后燃盡生命最後光芒的歷史時刻。

抱恙踏上紅館舞台 燃燒生命成就八場絕唱

2003年9月，梅艷芳向公眾坦承證實患上子宮頸癌。在病情日漸惡化的情況下，她依然憑藉驚人的意志力，堅持於同年11月6日至15日連開八場告別演唱會。11月15日晚的最後一場，梅艷芳的身體狀況已極度虛弱，但當舞台燈光亮起，她依然展現出無可挑剔的專業風範。她以虛弱的身軀撐起沉重的華麗服飾，在台上落力獻唱每一首經典金曲，將自己最完美的一面毫無保留地奉獻給舞台。

梅艷芳堅持連開八場告別演唱會。（演唱會截圖）

披上劉培基專屬婚紗 抱憾未婚而嫁給舞台

演唱會安歌環節的一幕，成為了香港演藝史上最撼動人心的畫面。梅艷芳穿上一襲由畢生摯友、著名設計師劉培基為她度身訂造的純白色婚紗，配戴著璀璨的珠寶，緩緩走到舞台中央。

一生未婚的她在台上向萬千歌迷吐露心聲，坦言自己曾數次穿上婚紗，但都不是屬於自己的。她語帶感慨地表示，雖然未能擁有自己的家庭與婚姻，但她已經將自己的一生「嫁給了音樂、嫁給了舞台，也嫁給了在座的每一位歌迷」。這番真摯的剖白，令台下無數觀眾與圈中好友當場泣不成聲。

抱憾未婚而嫁給舞台。（演唱會截圖）

《夕陽之歌》成生命輓歌 步上長梯淒美轉身

在萬眾矚目下，梅艷芳唱出了整場演唱會、也是她人生的最後一首曲目——《夕陽之歌》。這首歌曲的歌詞「斜陽無限，無奈只一息間燦爛」，猶如她短暫而璀璨的一生寫照。

一曲唱罷，梅艷芳拖著長長而沉重的婚紗裙擺，在音樂的伴奏下，獨自緩緩步上鋪滿紅地毯的長樓梯。每走一步，都彷彿耗盡了她僅餘的力氣，同時也牽動著全場觀眾不捨的心。

梅艷芳步上長梯淒美轉身。（演唱會截圖）

一聲「拜拜」成永恆絕唱 留芳百世的傳奇落幕

當她終於走到階梯的最高處，教堂的大門徐徐打開。梅艷芳在步入門後之前，轉過身來，面對著陪伴她走過二十載演藝生涯的歌迷，中氣十足地高舉右手，呼喊了一句：「拜拜！」隨後大門關上，她的身影永遠消失在紅館的舞台上。

這場演唱會結束後僅一個半月，梅艷芳於同年12月30日不幸病逝。2003年11月15日晚的那個華麗而蒼涼的轉身，以及那一聲乾脆利落的「拜拜」，成為了香港人心中永遠無法抹滅的痛，亦為這位「香港的女兒」寫下最完美、最高貴的不朽傳奇。

一聲「拜拜」成永恆絕唱。（演唱會截圖）

開騷前一周曾接受化療 體力虛弱令好友擔憂

蘇永康多年前接受《星星同學會》訪問時，在節目中親自憶述了已故樂壇天后梅艷芳（梅姐）最後一次演唱會的幕後機密。蘇永康透露，由於梅姐當時身體狀況極度虛弱，一眾後輩歌手曾秘密制定代唱計劃，以確保演唱會能順利舉行。

據蘇永康表示，在演唱會舉行前一個星期，梅艷芳剛完成了一次化療。當時一眾好友前往其家中探望，發現梅姐已經脫髮，且坐在椅子上完全失去體力。面對梅姐虛弱的身體狀況，蘇永康等人內心非常擔憂她能否應付演出，但考慮到梅姐堅持開騷的決心，他們未有向主辦單位或經理人（Marianne）提出取消計劃。

蘇永康多年前接受《星星同學會》訪問。（節目截圖）

五大單位組秘密「Plan B」 每晚後台隨時候命

為免演唱會出現突發情況，蘇永康聯同謝霆鋒、陳奕迅、許志安及梁漢文等一眾後輩，秘密擬定了一個名為「Plan B」的後備方案。他們協調了五個單位的歌手，確保每一晚的演唱會都有人在後台隨時候命。蘇永康指出，這個代唱計劃是在完全瞞著梅艷芳的情況下進行，他們事先與樂隊及管弦樂團溝通並順利配合，一旦梅姐在台上體力不支，後備歌手便會立即頂上代唱。

踏上舞台盡顯巨星風範 八場演出越戰越勇

然而，這個秘密籌備的「Plan B」最終並未派上用場。蘇永康回憶道，演唱會第一晚，當梅艷芳踏上舞台開口演唱第一首歌時，台下的後輩們都感到非常震驚，因為她的歌聲極度響亮，充滿巨星氣場。梅姐不僅順利完成首場演出，在其後的場次更是「越戰越勇」，憑藉驚人意志力完成了合共八場的演唱會。蘇永康坦言，這個秘密代唱計劃最終原封不動地擱置，此事亦見證了梅艷芳不可取代的舞台魅力與無比堅韌的專業精神。