姜大衛與妻相愛半世紀　冧爆出Post賀李琳琳78歲生日：祝賀我愛人

首屆亞太影帝姜大衛（John哥）演技爐火純青，2024年憑電影《白日之下》「通伯」一角勇奪金像獎最佳男配角，早前更在剛播完的劇集《璀璨之城》中，破格飾演與子女反目的大奸角「官志琛」，睇到觀眾咬牙切齒！不過現實中，John哥絕對是公認的好爸爸兼超級「愛妻號」，與太太李琳琳結婚逾半世紀依然甜到漏。適逢11月13日是李琳琳的78歲生日，正於成都工作的John哥特意為陪伴左右的太太大搞生日派對，經歷過大病、去年更險些踏入鬼門關的李琳琳精神飽滿，兩公婆恩愛放閃！

姜大衛和李琳琳是圈中模範夫妻。（IG@johngor2022）

姜大衛和李琳琳結婚逾50年。（IG@johngor2022）

姜大衛、李琳琳與子女及孫兒。（姜大衛IG圖片）

姜大衛一家人關係好和睦。（ig@johngor2022）

演藝世家。（ig圖片）

姜大衛冧妻：祝賀我愛人生日快樂

John哥昨日（13日）在IG開心分享為太太慶生的合照，相中兩人精神奕奕，面前擺放了一個可愛的藍色老鼠造型精美蛋糕。John哥還送贈花籃給太太，並冧爆寫道：「今年在成都祝賀我愛人生日快樂🎂🎉🥳😘」，簡直閃盲一眾網民！

琳琳姐生日快樂！（IG@johngor2022）

獲送老鼠仔蛋糕。（IG@johngor2022）

兩夫妻簡簡單單慶祝，姜大衛冧爆：「今年在成都祝賀我愛人生日快樂🎂🎉🥳😘」。（IG@johngor2022）

獲贈花籃。（IG@johngor2022）

大排場生日P 巨型山水飯枱勁吸睛

另外，姜大衛影迷俱樂部亦在小紅書發放影片，由一班忠粉為李琳琳慶祝生日，寫著：「今天11月13日，琳琳姐生日。上周姜萌主帶領姜湖眾人為琳琳姐送上祝福㊗️琳琳姐生日快樂，㊗️大家身體健康，快快樂樂。#姜大衛 #李琳琳」。

從影片可見，着住牛仔褸的John哥陪同身穿紅灰間條冷衫的李琳琳一踏入酒樓包廂，即獲現場人士送上一大束巨型紫色靚花，𠱁得壽星女笑逐顏開，大讚：「謝謝，喜歡，好漂亮，這個顏色好漂亮！」 最誇張的是，包廂內的大圓枱中間竟擺放了一個極具氣派的巨型中式山水微縮景觀，有齊山石樹木兼亭台樓閣，相當架勢！

隨後眾人齊齊拍手大唱生日歌賀壽，John哥雖然未有開金口唱歌，但全程在愛妻身旁傍實，兼且滿面笑容地拍手和應。壽星女喜上眉梢，連聲甜喊：「好開心，真的好開心！身體健康，平平（安安）開心！」更即場一口氣許下三個願望，最後再來一張幾十人的熱鬧大合照，氣氛極之高漲。

姜大衛影迷俱樂部亦為李琳琳送上生日驚喜。（小紅書@情有獨尊-姜大衛影迷俱樂部）

姜大衛影迷俱樂部亦為李琳琳送上生日驚喜。（小紅書@情有獨尊-姜大衛影迷俱樂部）

姜大衛同李琳琳都好開心。（小紅書@情有獨尊-姜大衛影迷俱樂部）

酒樓排場十足。（小紅書@情有獨尊-姜大衛影迷俱樂部）

走過鬼門關更懂珍惜 姜大衛包容愛妻：互相遷就

看着眼前精神爽利、笑到見牙唔見眼的李琳琳，其實她近年經歷了不少健康難關。早在2011年，她曾確診大腸癌，當時John哥二話不說全面停工陪伴抗癌。而去年元旦，李琳琳更因嚴重肺炎險入鬼門關，住院期間John哥日夜頻撲，心力交瘁。

大病初癒後，經常將病情拖到最後一刻的李琳琳承認自己太執着任性，對家人感到抱歉。不過，這對結婚逾半世紀的模範夫妻早有相處之道，John哥曾笑言極致的包容正是維繫婚姻的秘訣：「好彩我係曳而唔係任性，如果唔係任性對任性，晨早就分開咗。幾十年大家冇話一定要點，既然佢係咁樣，大家相就，我成日都講兩公婆係互相，我咪遷就佢多啲。」如今見到愛妻步出陰霾，開心慶祝78歲牛一，絕對是這位顧家好男人最大的欣慰！

姜大衛冧爆愛妻李琳琳：「下世都要一齊。」（ig@johngor2022）

姜大衛由主角演到配角都有獎攞。（ig@johngor2022）

李琳琳與姜大衛分開不到一年，於街頭重遇，之後亦繼續拍拖。（ig@johngor2022）