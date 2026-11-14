向海嵐自認理財「好渣」曾投資失利　珠寶生意入錯貨慘蝕7位數

前港姐冠軍向海嵐（Anne）今日（14/11）以嘉賓身份現身灣仔會展，出席財經投資講座，她在接受《香港01》訪問時，大方分享個人的理財及投資心得，不僅坦承自己對金融財務一竅不通、獨愛買樓保值，更罕有重提當年創業的辛酸史，大爆初做珠寶生意時因入錯貨，短短半年多便慘蝕接近七位數字！

1998年四料港姐冠軍向海嵐。（IG@anneheung）

自認理財「好渣」 堅持「買樓好過租樓」

談及投資之道，向海嵐在台上台下均表現得相當坦白，笑言自己並非投資高手，甚至對金融市場毫無認識。她受訪時直言：「其實我對投資係好唔叻㗎，因為自己對於你話金融財務嗰啲，我係真係好渣嘅呢方面，同埋對於自己唔熟嘅嘢我又唔敢去試。」正因如此，向海嵐向來選擇最穩陣的做法，將資金集中於房地產市場，認為買「磚頭」對自己最有保障。

向海嵐自認理財「好渣」。（吳子生攝）

雖然向海嵐否認自己是坐擁大量物業的「富婆」，但她卻有一套堅定的置業哲學，深信「買樓點都好過租樓」。她分享過去在內地工作的經歷：「譬如就算我可能之前去上海工作嘅時候啦，去到嘅時候我都會自己去諗，如果我個個月畀租，畀租就係人哋嘅囉喎；但如果我買咗，我個個月供樓，供完係自己嘅喎！」憑著這個信念，向海嵐當年移居上海工作後不久便火速決定在當地置業，及至後來回流香港發展，她亦隨即賣掉上海物業並轉戰香港樓市，實行「樓換樓」保值。

向海嵐今日以嘉賓身份出席財經投資講座。（吳子生攝）

初創珠寶生意入錯貨 慘蝕近7位數當交學費

投資路上難免有起跌，當被問到有否試過投資失利「交學費」時，向海嵐透露早年購買強積金或保險基金時曾有輕微虧損，但由於屬長線放置，故未有太過在意。然而，真正令她感到「肉赤」的，卻是當年剛起步經營珠寶生意的經歷。

向海嵐經營珠寶生意。（IG@anneheung）

向海嵐回憶道，初創珠寶品牌時缺乏經驗，一心想嘗試引入不同款式的貨品，結果卻錯判市場需求。她無奈表示：「頭嗰半年到九個月左右啦，都試過會係買咗好多啲可能唔啱嘅貨，即係唔啱自己客路嘅貨，咁會壓咗喺度。」 由於大批貨品滯銷積壓，導致資金被套牢，她坦言當時因此虧損了接近七位數字。

向海嵐當年珠寶生意入錯貨痛失7位數。（影片截圖）

面對這筆高昂的「學費」，向海嵐慶幸自己後來成功摸索到適合的市場定位，並將這次挫折視為寶貴的成長養分。她總結道：「都係當係一個經驗，但喺呢個經驗入面嘅話，又會逼使自己再去諗，我要點樣去轉型呀，或者點樣有一個方向去搵返一個啱啲嘅方向畀自己。」憑藉這份從失敗中學習的毅力，最終為日後的事業奠定成功基礎。