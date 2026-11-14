湯怡帶5歲囡囡「母女裝」面試　「11年一條龍」真道書院競爭激烈

現年39歲的湯怡（Kathy）與老公麥秋成於2021年結婚，同年誕下女兒「麥QQ」（麥紫喬）。轉眼間「麥QQ」今年已經5歲並就讀幼稚園高班（K3），踏入升小一的關鍵時期，湯怡與麥秋成亦不敢怠慢，積極為愛女鋪路。今日（14日），有《香港01》讀者直擊湯怡帶「麥QQ」現身直資名校香港華人基督教聯會真道書院，為小一面試作衝刺。

一家三口感情好好。（IG@湯怡）

湯怡一家三口合照，獨立屋樓梯！（IG/@yuenkaka）

讀者直擊以親子裝現身直資名校

從《香港01》讀者提供的相片可見，湯怡當日打扮休閒低調，以白色長袖恤衫配淺藍色牛仔褲，更刻意與女兒襯成「母女裝」——「麥QQ」同樣身穿白色長袖上衣配闊腳牛仔褲，紮起雙馬尾、揹上粉紅色小背囊，手抱藍色文件夾，精靈可愛。期間外傭姐姐在旁貼身照料，幫「麥QQ」整理掛頸八達通，湯怡則在旁細心看顧，盡顯廿四孝媽媽本色。

湯怡今日被《香港01》讀者捕獲，連同外傭帶同5歲女兒「麥QQ」現身直資名校面試。（讀者提供）

湯怡以白色長袖恤衫配淺藍色牛仔褲現身，打扮休閒低調。（讀者提供）

外傭姐姐在旁細心為「麥QQ」整理掛頸八達通，湯怡則在旁溫柔看顧。（讀者提供）

推行全港獨有「11年一條龍」學制 平均約25人爭一學位

位於將軍澳的香港華人基督教聯會真道書院向來深受家長歡迎，是全港著名的直資「一條龍」男女校。該校推行全港獨有的「11年一條龍」教育制度，將中小學課程分為三個學習階段，包括頭2年的「基礎階段」、中間5年的「拓展階段」，以及最後4年的「通達階段」，學生比一般傳統學制少讀一年便可完成中小學課程畢業。

香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康博士（蘇煒然攝）

兼辦DSE及IB雙軌課程 全年學費逾3萬起

此外，真道書院在高年級階段同時提供本地香港中學文憑試（DSE）及國際文憑（IB）雙軌課程，升學出路極具彈性。由於教學理念受家長追捧，該校近年小一報名人數持續攀升，全級小一收生名額為198人，平均約25人爭奪一個學位，競爭相當激烈。據校方網頁資料顯示，本地學生基礎階段（一年級）全年學費約2.86萬起（中學部約3.23萬起）。

湯怡近年減產專心相夫教女，凡事親力親為照顧「麥QQ」。（IG@yuenkathy）

湯怡近年減產專心相夫教女，凡事親力親為照顧「麥QQ」。（IG@yuenkathy）