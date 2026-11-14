潘藝桐鄉村俱樂部舉行浪漫婚禮　First Dance公主抱轉圈深情擁吻

曾在劇集《家族榮耀》中飾演「馬來娣」而為觀眾熟知的潘藝桐（Pearl），今年5月驚喜宣布獲男友求婚成功後，日前終於正式步入婚姻殿堂，在香港鄉村俱樂部舉行浪漫婚禮！名媛好友「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki）亦親臨現場見證，並在社交平台分享一對新人在舞池共舞的甜蜜片段，場面浪漫動人！

潘藝桐（右）在《家族榮耀》中飾演郭政鴻和熊黛林的小女兒。（劇照）

今年5月驚喜宣布獲男友求婚成功。（小紅書圖片）

今年5月驚喜宣布獲男友求婚成功。（小紅書圖片）

婚照。（小紅書圖片）

婚照。（小紅書圖片）

婚照。（小紅書圖片）

華麗水晶燈下跳First Dance 新郎公主抱新娘轉圈場面浪漫

從江鈺琪分享的現場短片可見，婚禮會場佈置極盡奢華，天花懸掛著多盞巨型璀璨水晶吊燈及純白垂幔。潘藝桐換上一襲銀白色閃鑽刺繡修身晚裝，將長髮半紮起，高貴仙氣，新郎Chris則身穿白色西裝禮服配黑色長褲，在全場賓客的見證與掌聲下，一對新人走到舞池中央跳起浪漫「First Dance」，兩人先是優雅轉圈，隨後新郎更將潘藝桐高高抱起，新娘雙手環抱老公頸部，仰頭展露燦爛幸福大笑，甜度爆燈！

高貴優雅。（IG截圖）

高貴優雅。（IG截圖）

浪漫婚禮。（IG截圖）

一對新人走到舞池中央跳起浪漫「First Dance」。（IG截圖）

轉圈。（IG截圖）

拖手。（IG截圖）

公主抱轉圈！（IG截圖）

現場佈置。（IG截圖）

現場佈置。（IG截圖）

無敵海景草地證婚 潘藝桐與老公深情擁吻

除了晚宴盛況之外，出席婚禮的親友亦於社交平台分享多張證婚美照，在無敵大海景及繁花佈置的戶外儀式上，潘藝桐身穿一襲純白U領緞面拖尾婚紗配長頭紗，手捧淡黃色馬蹄蓮花球，高貴優雅，一對新人深情擁吻，場面十分浪漫！

無敵大海景。（IG截圖）

深情擁吻。（IG截圖）

姊妹團。（IG截圖）

夢幻婚禮！（IG截圖）

曾是Angelababy（楊穎）同門師妹的潘藝桐，因顏值出眾及擁有一雙超圓大眼而被封為「貓眼美少女」，更是一名學霸才女。家境富裕的潘藝桐中學就讀名校德望學校，13歲隻身遠赴英國求學，畢業於倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）商業管理系，在學期間已與同學合作開設婚禮及活動策劃公司，並擔任行政總裁（CEO）。潘藝桐大學畢業後曾到上海戲劇學院進修戲劇，及後曾在深圳擔任戲劇老師，2019年以素人嘉賓身份參加內地戀愛真人騷《心動的信號2》，成功吸引關注，之後被Kim（周優根）睇中正式簽約入行，生意頭腦極好的她更曾投資過百萬做美容院生意，如今正式榮升人妻，吸引大批網民留言祝賀！

榮升人妻。（小紅書圖片）

巨型鑽戒！（小紅書圖片）

好靚。（小紅書圖片）

過大禮。（影片截圖）

婚紗look。（IG@pearlpoon）

五官精緻。（IG@pearlpoon）

靚靚新娘。（IG@pearlpoon）

簽紙。（IG@pearlpoon）