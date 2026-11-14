房祖名神隱多年近照曝光　低調現身東京拜訪製錶大師精神飽滿

成龍與太太林鳳嬌的獨子房祖名（Jaycee），自2014年捲入負面新聞後演藝事業全面停擺，近年生活極低調，絕跡幕前，曾多次傳出在台北購入豪宅及低調秘婚的消息，但均未獲證實。日前日本獨立製錶師Masaharu Nakajima（中島正晴）在社交平台曬出多張合照，令神隱多時的房祖名近照曝光！

房祖名。（IG@jaycee_chan）

曾多次傳出在台北購入豪宅。（IG@jaycee_chan）

房祖名同陳奕迅。（IG@jaycee_chan）

近年絕跡幕前。（IG@jaycee_chan）

楊毅敏曬出與房祖名及謝賢的合照。（IG@anastamosis3）

房祖名全黑休閒裝現身日本製錶工作室 獲大讚友善親切

從Masaharu Nakajima分享的照片可見，房祖名親自到訪其位於日本東京的獨立製錶工作室參觀交流，向來打扮低調的房祖名，當日戴着黑色Cap帽及圓框眼鏡，身穿全黑寬鬆短袖T恤及黑色長褲，手上佩戴着一枚名貴腕錶，久未露面的他面色紅潤、精神飽滿，面對鏡頭展露燦爛笑容。房祖名在工作室內不但與製錶團隊大合照，更與Masaharu Nakajima握手留念，隨後一行人又到日式小店舉杯小酌，氣氛相當融洽。Masaharu Nakajima在帖文中更大讚房祖名毫無架子：「Jaycee Chan is really friendly and kind. We had a great time with him!（房祖名非常友善親切，我們與他度過了愉快的時光！）」

房祖名與Masaharu Nakajima握手留念。（IG@masa1963_nakajima）

近照曝光！（IG@masa1963_nakajima）

大合照。（IG@masa1963_nakajima）

狀態大勇！（IG@masa1963_nakajima）

房祖名淡出幕前轉戰商界 神隱多年傳秘婚

房祖名自淡出幕前後，近年轉型低調從商，先後涉足雪茄及龍舌蘭酒品牌生意，同時亦是頂級名錶收藏家，更曾出任頂級名錶品牌Richard Mille亞洲區董事。感情方面，房祖名過去緋聞多多，近年曾傳出他與年輕11歲的內地模特兒兼歌手葉子淇低調秘婚並定居台灣，有報道指他不但在台北購置豪宅作為愛巢，更曾豪擲逾500萬人民幣（約588萬港元）在上海為女方置產，但當事人一直未有公開回應。

成龍與房祖名曾現身瑞士。（小紅書圖片）

有網民在惠州偶遇房祖名，左手無名指戴戒指，疑似秘婚。（小紅書圖片）

近年傳出與年輕11歲的內地模特兒兼歌手葉子淇低調秘婚並定居台灣。（IG@annakay_47）

2013年郭富城與熊黛林分手後，葉子淇曾被傳出入郭富城居所，因而一度獲得「天王嫂」的稱號。（IG@annakay_47）

葉子淇。（IG@annakay_47）