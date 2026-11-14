房祖名神隱多年近照曝光 低調現身東京拜訪製錶大師精神飽滿
撰文：董欣琪
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成龍與太太林鳳嬌的獨子房祖名（Jaycee），自2014年捲入負面新聞後演藝事業全面停擺，近年生活極低調，絕跡幕前，曾多次傳出在台北購入豪宅及低調秘婚的消息，但均未獲證實。日前日本獨立製錶師Masaharu Nakajima（中島正晴）在社交平台曬出多張合照，令神隱多時的房祖名近照曝光！
房祖名全黑休閒裝現身日本製錶工作室 獲大讚友善親切
從Masaharu Nakajima分享的照片可見，房祖名親自到訪其位於日本東京的獨立製錶工作室參觀交流，向來打扮低調的房祖名，當日戴着黑色Cap帽及圓框眼鏡，身穿全黑寬鬆短袖T恤及黑色長褲，手上佩戴着一枚名貴腕錶，久未露面的他面色紅潤、精神飽滿，面對鏡頭展露燦爛笑容。房祖名在工作室內不但與製錶團隊大合照，更與Masaharu Nakajima握手留念，隨後一行人又到日式小店舉杯小酌，氣氛相當融洽。Masaharu Nakajima在帖文中更大讚房祖名毫無架子：「Jaycee Chan is really friendly and kind. We had a great time with him!（房祖名非常友善親切，我們與他度過了愉快的時光！）」
房祖名淡出幕前轉戰商界 神隱多年傳秘婚
房祖名自淡出幕前後，近年轉型低調從商，先後涉足雪茄及龍舌蘭酒品牌生意，同時亦是頂級名錶收藏家，更曾出任頂級名錶品牌Richard Mille亞洲區董事。感情方面，房祖名過去緋聞多多，近年曾傳出他與年輕11歲的內地模特兒兼歌手葉子淇低調秘婚並定居台灣，有報道指他不但在台北購置豪宅作為愛巢，更曾豪擲逾500萬人民幣（約588萬港元）在上海為女方置產，但當事人一直未有公開回應。