黃仁勳出軌人格崩壞　陳茵媺信任陳豪不會偷食：佢好識分

陳茵媺（Aimee）今日（14/11）現身香港兒童醫院，出席香港電台第一台「器官捐贈日2026」活動。近日輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳被《紐約時報》等外媒爆出婚外情風波，令其多年來的「愛妻號」形象備受衝擊。陳茵媺接受《香港01》訪問時，被問及會否因此對同樣被封為娛樂圈模範「愛妻號」的丈夫陳豪有所擔心，她隨即展現對老公的百分百信任，霸氣護夫。

陳茵媺今日出席活動。（葉志明攝）

2026年11月14日，英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）被指與中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，右）發生婚外情。黃樂被指曾在微信朋友圈分享與黃仁勳的合照。（網絡圖片）

忙於陪子女溫習考試 未有留意黃仁勳出軌新聞

談及黃仁勳的出軌爭議，陳茵媺坦言近期忙於照顧三名子女應付學校考試，完全沒有時間留意相關新聞。她笑言自己近日的閱讀清單全與學業有關：「我唔識㗎，我完全冇睇，冇時間睇。我近排淨係睇乜嘢呢？英文、中文、數學，因為嚟緊考試！」

問她對於「愛妻號」老公陳豪會否有一絲擔心時，陳茵媺毫不猶豫地連聲否認，更自信十足地回應：「唔擔心！你問我一百次我都話唔擔心！」

陳茵媺不擔老公陳豪出軌。（葉志明攝）

娛樂圈多靚仔靚女誘惑 陳茵媺信陳豪夠堅定：佢畀到安全感我

對於夫妻維繫之道，陳茵媺認為核心在於兩人多年來建立的互信與安全感。她表示，與陳豪攜手經歷多年風雨，彼此早已深深感受到對方的愛意，而這份信任並非盲目，而是源於男方的實際行動：「我覺得係一個信囉，你同對方經歷咗咁多年嘅時候，你會感覺到對方嗰種愛係點樣㗎嘛。其實係要對方畀咗一種安全感，你覺得值得信你先會信，所以我係信任佢。」

面對娛樂圈五光十色、充滿各種誘惑的環境，陳茵媺直認行內確實不乏俊男美女，誘惑在所難免，但她深信陳豪定力十足，不會輕易動搖：「你做呢行一定有嘅，我覺得娛樂圈有好多靚仔靚女。但我唔覺得佢會畀引誘 到囉，我覺得你做人要堅定囉。」

戲內投入戲外抽離 夫妻默契快轉避睇親熱戲

被問到自己拍戲時曾否對其他男演員「心動」，陳茵媺以專業演員的角度分析，指出投入角色時必須真情流露，否則觀眾無法感受，但現實生活中則絕無此事：「戲入面囉，你拍戲，我覺得需要㗎喎，你做角色嘅時候，呢啲唔係真。但戲以外呢？咁冇！」她強調自己與陳豪都非常懂得抽離角色，分清戲劇與現實：「我覺得我同佢兩個都好識分呢樣嘢嘅。」

提到黃仁勳或許正是「不懂得抽離」才惹出風波，陳茵媺聞言再度哈哈大笑並重申：「我唔識呢個，Sorry 我冇睇呀，我淨係講緊自己添，哈哈！」

此外，陳茵媺亦透露自己向來喜歡等劇集播畢後「一次過煲」，但卻堅持不看陳豪的親熱戲。她笑指陳豪非常貼心，每次都會提前「報備」並提醒她跳過相關場口，以免彼此產生無形壓力：「我唔會接受唔到嘅，因為始終我都係演員嘛我會明白囉，但調返轉頭講我唔想見到㗎嘛！佢會記得邊一場，佢就會話：『啊，老婆，呢度可以快㗎喇，即係可以快轉㗎喇』。」