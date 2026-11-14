張致恒自爆推新歌連累合唱拍檔　遭音樂圈杯葛：好多人唔同佢哋玩

負債百萬兼屢被老婆雯雯網上放負嗌離婚的張致恒（Steven），近年為了搵食養家可謂絞盡腦汁。估不到相隔長達7年，Steven近日重返樂壇推出新歌，帶住兩名網台男主持洪仔（M.Yoda）及淦泉（G.Yaki）合唱全新單曲《改過自新》，企圖以歌聲洗甩負面標籤兼開拓新財路！Steven今日（14日）接受《香港01》電話訪問，親自剖白相隔多年再出歌的心路歷程，除了自爆連累合唱拍檔捱鬧兼被杯葛外，更首度就42歲生日的「富貴鐵板燒」風波解畫反擊！

企圖以歌聲洗底求翻身！（《改過自新》MV）

繼《死性不改》後，張致恒盼用新歌《改過自新》重新出發。（《改過自新》MV）

停產7年靠名師操刀 憑歌寄意：唔好似我咁做人

相隔7年無錄過新歌的Steven透露，對上一次其實曾自資做歌，可惜未及推出就因「一腳踏五船」事件令演藝事業停擺，一直擱置至今。而今次推出的新歌獲廣東著名填詞人「三本目老師」親自操刀，Steven直言歌詞是度身訂造，毫無保留地呈現自己的真實經歷：「大家都覺得不如寫番我自己本身經歷落去，等大家知道我想帶出咩訊息。三本目老師聽完之後就寫咗呢首《改過自新》出嚟。」他坦言歌詞未有大改，因為三位合唱者都希望帶出同一個強烈訊息：「鼓勵同勉勵大家，唔好似我咁樣做人！」

張致恒同三本目訪問。（IG@g.p.m_tvvvv）

三本目都有好多作品。（IG@g.p.m_tvvvv）

拍檔慘遭音樂圈杯葛 自責愧疚：當正佢哋係仔

今次新歌找來網台男主持洪仔及淦泉合唱，但未計劃成為組合。Steven自爆當初全因大家夾啱嘴形才促成合作：「開頭洪仔佢哋話想同我一齊錄歌喺IG播，唱完第一次發現原來大家都好夾，性格大癲大肺。雖然我係前輩，但我哋冇分前輩後輩，淨係好似個爸爸同埋兩個仔一齊出去唱呢首歌咁樣。」

不過，自知形象插水的他，坦言對兩位新人拍檔感到極度愧疚，更爆出他們因此慘遭行內人杯葛，連累街坊：「呢次合作佢哋受咗好多委屈，好多人鬧我之餘，都會鬧埋佢哋兩個一份，真係要好衷心同佢哋講對唔住！因為其他人知道佢哋同咗我合作出新歌拍嘢之後，好多人就放棄咗唔再同佢哋玩（音樂）。」

為了不拖累新人，Steven深感自責並承諾會負起責任：「喺呢一方面我覺得真係要好好負返一個責任，如果我唔重拾返工作，就好對唔住佢哋兩個，為咗我放棄咗好多事同機會。希望嚟緊日子我會盡能力做到最好，帶住佢哋兩個好好咁行呢一條路。」

Steven再以組合形式出現，找來網台主持洪仔（M.Yoda）（右一）及淦泉（G.Yaki）（左一）深情合唱。（《改過自新》MV）

張致恒坦言因為自己，搞到兩拍檔慘遭音樂圈杯葛。（《改過自新》MV）

兩拍檔被同行「唔同佢哋玩」。（《改過自新》MV）

低成本拍MV扮「情竇初開」 發奮減肥追回唯美感

提到新歌MV在黃金海岸的石灘一帶取景，Steven直認是低成本製作：「希望大家唔好介意，本身諗住好情竇初開咁喺度玩吓跑吓，純粹係想有個靚啲嘅畫面，但係我都明白自己係需要繼續減肥，個畫面先至可以唯美啲靚啲。MV出到嚟都好得意，希望大家笑納，因為低成本製作係咁㗎啦哈哈！」

至於老婆雯雯睇完MV後，Steven嘆道對方未有特別評價；反而兩個大仔見到老竇上電視就相當驚喜，瘋狂追問：「爹哋，點解你喺電視入面？」

張致恒話拍攝嗰日好大風，仲話會積極減肥。（《改過自新》MV）

玩沙。（《改過自新》MV）

三子情深合唱。（《改過自新》MV）

玩沙。（《改過自新》MV）

歎鐵板燒捱轟首反擊：笑罵由人，餐廳請點解唔去？

不過，網民最關心的始終是他早前42歲生日，帶妻兒豪歎高級鐵板燒惹來「有錢食飯無錢還債」的公關災難。面對大批債主及網民湧入留言區狂轟「還錢未」，Steven大呼冤枉，首度親自解畫：「間鐵板燒餐廳知道我生日，特登邀請我同老婆、小朋友去食飯，仲安排咗個蛋糕畀我，我小朋友都未見過鐵板燒，所以都好開心。」

對於排山倒海的負評，他直言已經麻木：「我都慣咗，笑罵由人啦。我無錢出去食一餐咁嘅嘢，有朋友請我食，我點解唔去食呢？」 至於生日願望，他坦言最憂心確診自閉症及過度活躍的二仔，只望小朋友能健健康康成長。

為了搵食養家，Steven預告即將陸續推出新歌，更會積極籌備在廣州或內地其他地方舉辦音樂會。經歷連串風波，他感性地承諾會為家庭堅持下去：「其實近呢兩年我一直都好努力去改變自己……因為我依家唔係為咗我去奮鬥，而係為咗個家庭、為咗小朋友去奮鬥。所以我會繼續努力，令大家對我改觀！」