蘇施黃大腸癌康復理想　孖金燕玲齊變銀髮族：同銀毛玲去睇戲

前商台主持蘇施黃（阿蘇）與圈中閨蜜金燕玲相伴逾20年，兩人同樣經歷過兩度患癌，在人生的高山低谷中互相扶持。近日阿蘇精神奕奕地在社交平台分享與金燕玲的合照，兩人雙雙頂着一頭短白髮，外貌氣質越來越相近！阿蘇更親自到戲院捧場看金燕玲有份演出的新戲《媽樣年華》，並發揮其一貫寸嘴本色，搞笑留言質疑對方做戲無眼淚！

金燕玲曾試過照顧患癌的雙親，故此患癌時也特別知道如何配合照顧者蘇施黃，展現無聲默契。（fb@蘇施黃）

金燕玲從不隱瞞自己為求容身之所才選擇阿蘇，亦強調抗拒被當作同性戀：「我非常之抗拒！我真係唔係因為離婚唔鍾意男性，跟住鍾意咗女性，我唔係吖嘛！我到而家都唔係吖嘛！」被問是否當阿蘇是水泡，金燕玲非常坦白：「絕對係當佢水泡！」（fb@蘇施黃）

滿頭白髮孖公仔睇戲 蘇施黃寸爆金燕玲無眼淚

現年71歲的蘇施黃今日（14日）在IG上載了與金燕玲的合照，相中兩人齊齊以清爽短白髮示人，對着鏡頭展露笑容，看來精神相當不俗，而且越來越合襯。阿蘇手持由周家怡、陳湛文、金燕玲主演的電影《媽樣年華》戲票，搞笑寫道：「琴日同銀毛玲（金燕玲）去睇佢有份做的《媽樣年華》。睇完我第一句問佢，你幾耐做戲冇喊過？哈哈！呢套戲佢做一個癲癲突突的grandma，冇一滴眼淚，似平時真正的金燕玲👍🤣」 盡顯兩人多年的深厚默契與交情。

蘇施黃一頭銀髮，同金燕玲越來越合襯。（ig@ah_so_good）

雙雙經歷兩度患癌 盡在不言中

這對「白髮閨蜜」互相扶持的感情的確得來不易，皆因兩人都曾飽受癌症折磨。阿蘇分別於2005年及2022年患上乳癌及第三期大腸癌，經歷了切除腫瘤、化療、手腳水腫、暴瘦及脫髮等駭人後遺症。而金燕玲亦先後於2019年及2021年確診子宮癌及乳癌。金燕玲早前接受訪問時透露，兩人同歷大病，相處之道在於互相體諒：「我哋兩個嘅相處之道就係，大家都識得生病就要入醫院。我試過做緊化療，我喺屋企好辛苦，好似鬼咁樣飄……佢就瞓咗喺廳嘅梳化，佢唔會同我講咁多嘢……總之你飄出嚟見到佢喺度，咁你又飄返入去，盡在不言中，唔使講嘢。」

二人互相扶持。（資料圖片）

蘇施黃患大腸癌期間，金燕玲亦有照顧。（fb@蘇施黃）

金燕玲拒認「變孿」 直認當阿蘇係水泡

雖然相伴20年，感情深厚勝過兩段婚姻，但金燕玲直言對阿蘇並非愛情。她坦白承認當初是因為離婚後前路茫茫、貪圖有地方住才接受阿蘇：「絕對係當佢水泡！」 她更極度抗拒被當成同性戀者：「我抗拒！我非常之抗拒！我真係唔係因為離婚唔鍾意男性，跟住鍾意咗女性！」她甚至笑言自己也想不通為何會跟對方在一起：「我成日望住佢，你又矮又肥，我都唔知做咩同你一齊。」 但她強調，這20年來兩人是兩個極度獨立的個體，分房而睡，擁有200%的自由，卻又會每晚互相分享生活。這種「舒服」的同居關係，加上阿蘇那顆善良的心，正是她們攜手走過人生低谷的最強後盾。

金燕玲講起父親臨終前數月失禁自責的情景，不敢落淚：「佢覺得自己都好冇自尊，我知道佢流緊眼淚，我唔敢睇佢，跟住佢就同我講一句，佢同我道歉，我難受到不得了！」（YouTube@ 女人方言）