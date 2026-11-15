大灣區跨年騷大混戰！麥玲玲領軍「華納三寶」江門撼周柏豪側田

踏入年底，大灣區跨年演唱會戰況白熱化，各大城市紛紛重金禮聘香港歌手北上吸金，今年12月31日除夕夜便有多場大型港樂騷同時上演，實行隔空對撼！當中以在江門體育中心體育場舉行的《2027跨年演唱會赴新向前！燃動灣區》陣容最為矚目，不僅集齊「華納三寶」、Tyson Yoshi、馮允謙、胡鴻鈞以及吳業坤，更有玄學天后麥玲玲和林盛斌（Bob）坐鎮做主持，話題十足。

《2027跨年演唱會赴新向前！燃動灣區》將於除夕夜在江門舉行，集齊「華納三寶」、Tyson Yoshi及麥玲玲等超強陣容。（小紅書照片）

麥玲玲領軍江門騷 江門被讚出人頭地

將於2026年12月31日晚上8時30分在江門舉行的《燃動灣區》跨年演唱會，由麥玲玲與Bob（林盛斌）擔任大會司儀。歌手陣容相當強勁，除了「華納三寶」MC張天賦、陳蕾及洪嘉豪合體外，還有馮允謙、胡鴻鈞、吳業坤以及人氣獨立歌手Tyson Yoshi壓軸登場。不少網民不讚江門出人頭地，太懂事！

少網民大讚9位嘉賓陣容強大，張張都是王牌。（盧振輝攝）

華納三寶最開心是在頒獎典禮上睇到ZEN的演出，因為其中一位成員鄭偉鴻 ，現在是華納員工。（梁碧玲攝）

馮允謙（IG@jayfungmusic）

Tyson Yoshi（IG@tysonyoshi）

佛山肇慶齊搶客 周柏豪連詩雅、側田方力申鬥唱經典

除了江門站外，鄰近的佛山及肇慶亦不甘示弱，同晚舉辦跨年倒數活動搶攻港樂迷市場。當中佛山站主打「《佛山跨年倒數活動》」，邀得近年在內地人氣極高的周柏豪，拍住舊拍檔連詩雅同台演出，加上搖滾樂隊Supper Moment助陣，大賣集體回憶與熱血氣氛。而肇慶站則於肇慶市體育中心體育場舉行《山水同慶・唱響肇慶2026-2027「無限精彩」港樂跨年演唱會》，請來側田、方力申、關心妍、鄭融及傅寶誼（傅穎）坐鎮，票價由人民幣180元至780元不等，吸引不少香港旅行團順勢推出「跨年演唱會兩天團」吸客。

肇慶跨年演唱會主打港樂情懷，邀得側田、方力申、關心妍、鄭融及傅寶誼（傅穎）同場獻唱。（小紅書照片）

佛山跨年倒數活動請來周柏豪、連詩雅及Supper Moment助陣！（小紅書照片）

面對三地同日開騷，香港樂壇幾乎傾巢而出北上搵真銀，一眾樂迷除夕夜要揀邊場睇，相信都相當頭痛。