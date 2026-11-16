梁麗翹收百億闊太送厚禮賀生日　眼濕濕感激翁嘉穗：沒機心的友誼

元祖級「東張女神」梁麗翹（Nicole）自2017年與圈外男友Nic結婚並誕下一對仔女後，生活一直相當富貴。適逢前日（11月14日）是Nicole的42歲生日，她在社交平台開心分享了一段收生日禮物的短片。原來她的百億闊太閨密、1997年四料港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）聯同幾位好友，為她精心策劃了一場生日驚喜，更送上名貴的Tiffany手鏈，𠱁得壽星女當場感動到眼濕濕！

梁麗翹係元祖級「東張女神」。(IG:nicoleleung1114)

育有兩個小朋友，保養得唔錯。(IG:nicoleleung1114)

雖然工作量不多，但就非常富貴！（IG/@nicoleleung1114）

《東張西望》女神之一的梁麗翹（Nicole）打入上流圈！（IG/@nicoleleung1114）

同甘比合照！（IG/@nicoleleung1114）

上流圈！（IG/@nicoleleung1114）

閨密夾計送Tiffany藍盒 感動眼濕濕

從Nicole分享的片段可見，身穿香檳金吊帶長裙的她，在貴賓房內收到一個標誌性的「Tiffany藍色盒子」。當她打開禮物發現是一條名貴手鏈時，難掩激動之情。Nicole感動到眼濕濕，更要用雙手狂撥幫自己冷靜情緒，連聲說「多謝」。

身旁的閨密翁嘉穗亦盛裝打扮出席，穿上一身藍綠色絲絨超短連身褲，配以性感黑絲及高踭鞋，盡顯百億闊太的貴氣與好身材。兩人隨後開心擁抱合照，場面相當溫馨。

梁麗翹生日，翁嘉穗穿黑絲騷美腿。(IG:nicoleleung1114)

梁麗翹42歲生日。(IG:nicoleleung1114)

收禮物一刻。(IG:nicoleleung1114)

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撰長文感激無機心友誼：你對我似親姊妹

Nicole事後在IG撰寫長文，感激翁嘉穗及好友Zach、Ivan和Jimmy送上的甜蜜驚喜。她冧爆寫道：「誰不喜歡一點閃耀？尤其是在Tiffany藍色的盒子裏？」她更透露原來一切早有預謀：「Virginia一直告訴我要穿得漂亮，現在我知道為什麼了：你們想讓我準備好拍照，哈哈。我通常會提前估到驚喜，但你們這次真的騙到我了！」

對於這份珍貴的友誼，Nicole感觸良多，特別點名感激翁嘉穗：「在我們這個年紀，沒有機心（agendas）的友誼是我最珍惜的。Virginia，你對我來說就像一個姊妹。我很感激我們能分享想法和感受，並信任彼此。希望我們的友誼在生活的所有變化中都能保持堅固。」最後她直呼自己「感到被愛着」，看來這個42歲生日的確過得相當難忘！

撰長文感激一班好朋友。(IG:nicoleleung1114)

友誼永固。(IG:nicoleleung1114)