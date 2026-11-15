前TVB打女何佩珉離巢做「白衣天使」 苦讀四年浸大護理系奪獎學金

現年35歲的何佩珉（Mandy）是「功夫女王」楊盼盼的徒弟，5歲開始習武，直至2011年參加無綫（TVB）武術選秀節目《功夫新星》奪得冠軍後入行，憑TVB重頭劇《鐵探》中飾演狙擊手「江麗瑤」而增加不少人氣。此外，Mandy也參與過《使徒行者2》和《城寨英雄》等30多套劇集演出，經驗十分豐富。除了做演員「替身」外，在《唐人街》更擔任了副武術指導，負責訓練演員。2022年她曾公開宣布重返校園，事隔四年，何佩珉近日在Instagram限時動態報喜，透露自己成功奪得獎學金，正式晉身「學霸」行列！

何佩珉演狙擊手相當有型！（電視截圖）

就讀浸大持續教育學院護理學 憑「臨床實習優異獎」上台領獎

何佩珉她出席了「香港浸會大學持續教育學院（HKBU SCE）獎學金及獎項頒獎禮 2026」。相中可見，身穿黑色套裝斯文現身的她，手捧獎狀與外籍講師在浸大校徽前合照，並留言感謝一眾老師教導。根據場刊資料顯示，何佩珉就讀護理學榮譽學士課程，今次更憑藉出色的表現奪得「Distinction in Clinical Practice（臨床實習優異獎）」，難怪她亦忍不住興奮表示：「好青春，仲有scholarship拎！」 此外，她亦轉發了同系男同學的合照，對方搞笑寫道：「終於一齊同台攞返學校錢。」

她轉發與男同學的合照，對方搞笑表示「終於一齊同台攞返學校錢」。 （IG截圖）

印有「何佩珉 HO Pui Man」的名字，獲得「Distinction in Clinical Practice（臨床實習優異獎）」。（IG截圖）

早已升呢做媽咪！（IG/@puimanho）

網民大讚文武雙全真學霸

其實何佩珉的求學之路並不容易，她早於2022年重返校園時，曾坦言離開書本長達十年，入學前一度非常擔心：「其實都有啲擔心自己讀唔讀到書，話晒都十年無讀過，本身讀書又唔叻。」不過，憑藉多年習武練就的堅毅意志，她最終克服困難，不僅在Year 1時已考獲GPA過3.5的佳績，如今更順利完成臨床實習並奪得獎學金，由昔日的電視城「打女」成功轉型為專業「白衣天使」，勵志故事獲不少網民大讚「文武雙全」！

由《功夫新星》冠軍到護理系獎學金得主，何佩珉用行動證明自己「能文能武」。 （IG截圖）

親自上台領取獎項的何佩珉步伐自信，多年努力終於獲得肯定。 （IG截圖）

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