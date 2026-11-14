東張西望丨灣仔私樓天台變雜物倉　僭建座廁樓下滲水發霉苦不堪言

今晚（14日）播出的一集《東張西望》直擊了一宗樓宇滋擾個案！在灣仔一幢有64年樓齡的六層高私樓，其天台竟然被6樓業主改造成私人「五金工作坊」兼雜物倉。現場木板上寫住「自己動手 豐衣足食 精神爽利」，掛滿各種工具，睇得出主人動手能力極強。不過，他自己就「精神爽利」，樓下幾層的住客卻因為天台嚴重漏水而苦不堪言！

灣仔一幢有64年樓齡的私樓，6樓業主將天台改造成私人「五金工作坊」兼雜物倉。（《東張西望》擷圖）

灣仔一幢有64年樓齡的私樓，6樓業主將天台改造成私人「五金工作坊」兼雜物倉。（《東張西望》擷圖）

樓下住戶陳小姐投訴。（《東張西望》擷圖）

天台僭建座廁種大樹 樹根插地台憂毀結構

據苦主陳小姐透露，天台的亂象令人震驚，除了放滿建築材料及雜物，更將唯一的走火通道塞爆。她氣憤地表示：「我發現有一個僭建嘅座廁，亦都喺個牆上開咗窿……嗰個窿係唔合法嘅！盆栽種咗幾十年，我驚啲根直頭落咗去地台度，因為我哋嘗試過搬，係搬唔郁嘅，根深蒂固伸咗入去，好驚影響樓宇結構！」

天台自製馬桶。（《東張西望》擷圖）

仲有大樹。（《東張西望》擷圖）

無做防水樓下狂滲水 睡房發霉憂女吸霉氣

由於天台地台懷疑完全無做防水工程，積水四處流竄，導致樓下3樓及5樓單位的睡房牆身長期剝落，滿佈水漬及裂痕。陳小姐的單位更成為重災區：「你睇吓我啲櫃全部發晒霉，個頂部濕度讀數高達70幾%，我個女喺上格床瞓，不停吸呢啲霉氣，距離幾近，我好驚佢個肺會有問題。」 她更指已有專業測量師出報告，證實其單位出現嚴重滲水。

樓下屋頂發霉，憂影響女兒健康。（《東張西望》擷圖）

樓下屋頂發霉，憂影響女兒健康。（《東張西望》擷圖）

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獨居翁死撐無漏水 撕毀法團警告信

《東張》團隊跟隨陳小姐上天台視察，發現現場極度雜亂。原來罪魁禍首是住在6樓、有囤積習慣的獨居老人梁先生。陳小姐指他自1962年起已在天台擺放雜物，近年變本加厲，連亡母生前的勸告亦當耳邊風。住客曾向梁先生當面對質，但他死口唔認有問題：「都話整好晒㗎啦，做晒防水防塵，邊有咁容易漏水呀！」

當陳小姐要求入內查看裂痕時，他即時推搪：「冇裂痕，補好晒㗎啦，10幾廿年前師傅補，係唔會再有裂痕！」 陳小姐曾以法團名義貼出警告信，要求他7日內清理，否則會入稟小額錢債審裁處追討清理費，結果梁先生一見到就將信件撕毀並揼在地上。

天台業主梁先生否認指控。（《東張西望》擷圖）

苦主嘆法律程序漫長

面對屢勸不改的惡鄰居，陳小姐坦言感到無助。她曾向由食環署與屋宇署合組的滲水投訴調查聯合辦事處（滲水辦）投訴，卻嘆處理程序漫長。至於循法律途徑排期控告，她亦認為緩不濟急：「排期講緊要半年至九個月，但我哋漏水好犀利！」節目尾聲，《東張》主持與陳小姐嘗試再次上門尋找梁先生，但他卻拒絕開門。陳小姐無奈表示，只希望對方能大徹大悟，盡快清理天台及重做地台防水，以免天花石屎剝落擊中途人，釀成無可挽回的人命傷亡。

黃耀英陪同苦主搵梁先生。（《東張西望》擷圖）