42歲Avril Lavigne無預警宣布誕女做人母　神秘生父身份曝光

現年42歲的加拿大「搖滾天后」Avril Lavigne，向來對感情及私生活極度低調，早前更一度在社交網「潛水」多時。今日（14日）她突然在Instagram拋出震撼彈，無預警宣布已秘密產下首胎女嬰，正式升呢做新手媽媽！

42歲加拿大「搖滾天后」Avril Lavigne無預警在IG宣布秘密產女，正式升呢做人母。（Instagram圖片/@avrillavigne）

Avril Lavigne一口氣上載三張極具型格的黑白溫馨照報喜，貫徹其一贯的Punk Rock作風：首張相見到她與神秘伴侶一同輕握初生囡囡的小手，畫面溫馨；第二張則見她將戴上豹紋頭帶、身穿豹紋連身衣的B女緊擁入懷，低頭凝視愛女流露滿滿母愛，而手臂上的經典紋身依然搶鏡；最後一張相更盡顯心思，一塊滑板上整齊排列著男裝、女裝及迷你嬰兒尺碼的經典黑白棋盤格Vans帆布鞋，低調晒出「一家三口」的搖滾家庭照。

榮陞新手媽媽的Avril貫徹Punk Rock作風，連報喜照都以極具型格的黑白濾鏡呈現。（Instagram圖片/@avrillavigne）

向來率性敢言的Avril，更在帖文中以招牌霸氣口吻爆粗留言：「Our Mini F–king Princess has arrived.（我們的超型小公主駕到了）」 喜訊曝光後隨即引起全球樂迷暴動，紛紛湧入留言區洗版送上祝福。

低調晒出一家三口「全家福」。（Instagram圖片/@avrillavigne）

神秘生父身份曝光 兼顧湊女與製作新碟

雖然Avril Lavigne未有在帖文中公開B女的名字及生父身份，但外媒引述知情人士爆料，指BB生父是一名圈外人，與Avril已低調拍拖數年，為人處事同樣喜愛保持低調，難怪兩人由懷孕到產女都保密功夫做到足。而Avril的發言人亦證實喜訊，並透露她現時正享受湊女的家庭生活，同時亦未有放慢音樂步伐，正同步製作全新大碟，並透過發言人感謝樂迷一直以來的支持與愛戴。