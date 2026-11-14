呂爵安自認與木村拓哉無得比　鬼馬回應海報錯字：唔係我跟開

MIRROR成員呂爵安（Edan）今日（14日）出席《Edan Lui "e to E" LIVE 2025 (Blu-ray)》簽唱會，吸引大批「爵屎」迫爆現場支持。近日他與視后李佳芯主演的ViuTV重頭劇港版《悠長假期》釋出首條預告及海報，瞬間在全網掀起熱烈討論！



由呂爵安、李佳芯、江𤒹生及林愷鈴主演的港版《悠長假期》預告片日前正式曝光。（YouTube@ViuTV）

呂爵安自認與木村拓哉無得比

早前《悠長假期》海報遭眼利網民抓包，發現海報中「期」字的「月」部竟然多了一劃變成「三橫」，惹來全網狠批製作組粗心大意！Edan受訪時笑言全靠網民提醒才發現：「可能大家好耐冇寫過中文字，反而會寫錯字，我諗公司知道下次會小心啲。」更鬼馬急割席笑稱不知道由哪個部門負責，「總之呢單嘢唔係我跟開啦！」

呂爵安鬼馬急割席笑稱海報錯字不知道由哪個部門負責的。（YouTube@ViuTV）

木村拓哉當年的角色確實是經典。（《悠長假期》截圖）

至於預告造型獲讚，他坦言神劇翻拍必然會惹來批評，但自己與原版男主角木村拓哉根本無得比：「對方係木村拓哉，係世界級男神，自問絕對唔係。」他強調自己毫無抄襲之意，只求盡本份演好角色，甚至樂觀表示就算觀眾看完港版不喜歡而重溫日版，對整個劇集IP而言亦是好事；提到木村拓哉出道35年首度在台開騷，Edan亦化身小粉絲高呼「梗係想見本尊」，更許願對方能來港宣傳。

日本天王木村拓哉於11月13日及14日假台北流行音樂中心舉辦巡迴演唱會。（FB@SuperDome 超級圓頂）

呂爵安自認與木村拓哉無得比，更期待對方來港開騷。（YouTube@ViuTV）

讚Stanley火紅高衩泳衣裝「好索」

除了新劇動向，Edan亦大爆隊友邱士縉（Stanley）與李炘頤（Alina）上月在峇里舉行的浪漫婚禮爆笑內幕！早前新郎Stanley穿上超搶眼「火紅高衩泳衣」接新娘的震撼照片流出，笑爆全網，身為兄弟團成員的Edan踢爆當日一眾兄弟同樣「犧牲色相」，被迫穿上印有Stanley大頭樣子的「孖煙囪」即場接受高難度挑戰！他笑言事前完全不知有這個瘋狂環節，但為了好兄弟絕對可以「沒有底線」。被問到新郎哥的火紅高衩泳裝造型是否相當吸睛，Edan隨即大派笑彈：「梗係『索』啦！身材好，但梗係阿嫂好過佢啦！」

身穿金色馬褂的Stanley，再穿上火紅高衩泳衣及白底孖煙囪，看起來非常滑稽。（IG@noirkenny）

呂爵安笑稱為了好兄弟絕對可以「沒有底線」。（IG@alinaln）

預告MIRROR 12月開騷「封肌」

談到粉絲最期待的MIRROR 12月演唱會，Edan透露成員們目前已經正式進入「閉關」狀態全力排練，當中小組表演部分已排練過一次，由於各成員均不止參與一個小組演出，現時仍在緊鑼密鼓籌備當中。至於一眾粉絲最關心的「派福利」騷肌環節，Edan 卻大賣關子（或令粉絲心碎），笑言自己到時「最多只會著背心」，預告今次未必會輕易大騷肌肉！此外，工作接踵而來的他亦透露最近已投入新電影拍攝，拍了約一、兩星期戲份，待完成下月的MIRROR演唱會後便會立即歸隊繼續趕拍新戲，事業版圖相當忙碌。

MIRROR演唱會。（IG@mirror.weare）