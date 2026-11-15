黃澤林認愛後首迎女友生日　譚旻萱晨早車廂放閃：完美早晨

「籃球女神」譚旻萱（Mandy）早前驚爆與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）撻着，雖然男方與前任陳康堤的分手時間線極近，一度惹來「時間重疊」爭議，但兩人懶理外界目光，越愛越高調！適逢今日（15日）是Mandy的26歲生日，心情靚爆的她今早率先在車廂拍片冧爆「派心」大放閃；而日前她亦對伴隨男友出戰的台北之旅念念不忘，狂曬疑似由男友親自操刀的「男友視角」福利圖，連環高調放閃，甜度指數嚴重超標！

黃澤林譚旻萱公開放閃。（網上圖片）

黃澤林譚旻萱公開放閃。（網上圖片）

迎26歲生日車廂放閃 難忘台北行曬男友視角

今日迎來26歲牛一的Mandy，今早就在IG Story上載了一段短片分享喜悅。片中她坐在乘客位置，寫意地將手伸出車窗外感受微風，並冧爆寫道：「Perfect birthday morning 🤍✨」，高調曬愛，幸福之情溢於言表。

Mandy 28歲生日心情大靚。（ig@tmh_xd）

Mandy回顧工作時開心片段。（ig@tmh_xd）

而在迎接生日之前，Mandy昨日（14日）亦在社交平台分享了早前化身「跟得女友」、隨男友出戰台北挑戰賽時的點滴，留言：「不錯的台北 #我還是討厭香菜(ﾟωﾟ)」。相中可見，戴上粉紅色鴨舌帽、黑框眼鏡的她，以一身休閒打扮現身台北夜市，除了大玩「打彈珠」遊戲機及光顧鹽酥雞，更在街頭回眸甜笑。其中一張更有隻手遮住鏡頭，手心位置還加上一顆藍色心心圖案，疑似是男友Coleman親自操刀拍攝的「男友視角」，大曬甜蜜恩愛，熱度爆燈！

Mandy早前化身「跟得女友」、隨男友黃澤林出戰台北挑戰賽時的點滴。（ig@tmh_xd）

疑似「男友視角」，不斷派心心！（ig@tmh_xd）

+ 2

陷「時間重疊」爭議 黃澤林澄清無劈腿

這段備受關注的「高佬高妹戀」曝光初期，曾惹來不少爭議。事關黃澤林在9月時仍有跟前任女友陳康堤放閃，但到10月初兩人被發現互相unfollow對方，及後才承認分手。然而，黃澤林隨後火速被發現與Mandy在球場上親密互動，更有網民翻出時間線，指黃澤林在未正式宣佈分手前，已經頻頻Like爆Mandy的社交平台貼文，令外界強烈質疑兩段感情「時間重疊」。

面對外界的種種猜測，男主角Coleman早前終於親身開腔回應。他霸氣護愛，澄清是康堤先提出分手，情斷原因完全不涉及任何第三者，親自為Mandy洗脫嫌疑。Coleman亦公開感激Mandy在他四出參與各項巡迴賽事期間，一直貼心隨行支持，給予他最溫暖的陪伴與鼓勵，感情發展得相當穩定。

情已逝。（ig@_constancec_）

黃澤林被爆與MANDY無縫接軌。（小紅書截圖）

黃澤林在JFFT平台回應：「分手嘅時間，其實我哋九月已經分開咗。佢（康堤）提出嘅，分手原因係完全無關第三者介入，去到10月先至同Mandy喺clean嘅情況下認識，再了解，然後先確立關係，中間我都係冇同上一位有任何聯絡，我好想clarify返呢啲嘢。」(節目截圖)

排名創新高達84位 積極備戰新賽季

另一方面，Coleman近期在賽場上亦持續交出好成績。雖然日前在「ATP100台北網球挑戰賽」4強大戰中惜敗日本好手綿貫陽介，無緣決賽，並於11月7日完賽後進入休息狀態。不過，他近期創下了個人及香港網壇的歷史佳績，世界排名躍升至新高的第84位！相信在女友Mandy的甜蜜支持與陪伴下，Coleman積極準備接下來的新賽季定能再創高峰。

ATP台北挑戰賽，黃澤林繼亞運後再挫泰國卡西迪。（資料圖片／Getty Images）

對於早前他上JFFT認分手曾稱要專心打波，殊不知轉個頭又有新戀情，他解釋：「作為運動員，我成日都要出去，都好需要有個人喺身邊支持我。你知出去比賽成日都自己一個，Mandy好support我，當我需要Mandy嘅時候佢都會喺度。」承諾日後仍會努力打波。

譚旻萱於《夜王》飾演公關小姐ChiLing，憑177厘米身高成為東日夜總會「枚王」（猜枚王）。（電視海報）