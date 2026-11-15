伍詠薇爆女星索天價車馬費　陳敏之笑言幫手緝兇：我陣間問吓

陳敏之今日（15日）與仔仔一同出席馬拉松活動，二人參加親子競技比賽，陳敏之接受傳媒訪問時談及近日好友伍詠薇於她節目中表示情緒受困擾的問題，並分享了兩人曾在節目中百無禁忌大談生死的難忘片段。

陳敏之與仔仔一同出席馬拉松活動。(胡凱欣 攝)

護航契家姐拒爆料：佢只係愛撒嬌

陳敏之表示，十分清楚「家姐」伍詠薇的情緒狀態，並認為：「佢係需要慢慢沉澱一下，諗下思考下，亦都可能嗰時情緒唔好呢，如果你再去touch佢呢，佢可能個效果未必會好好。」甚至會引致她的情緒爆發：「我覺得呢啲係我哋兩姊妹之間嘅感情，有啲嘢我唔可以全部喺我個節目度交代晒出嚟，我都要保護番佢。」陳敏之強調，伍詠薇只是有點「愛撒嬌」，希望別人多點陪伴，因此自己最近也抽空陪她食飯、傾偈，甚至連老公也有同行，以行動支持她。

陳敏之笑言伍詠薇只係愛撒嬌。(胡凱欣 攝)

百無禁忌大談生死 互約辦理身後事

除了情緒問題，陳敏之亦重提伍詠薇在節目中曾向她交代身後事的一幕。陳敏之透露，伍詠薇曾表示如果將來離世，希望陳敏之能在台上為她講幾句說話。：「其實呢樣嘢唔係今日講，我哋識咗冇幾耐已經討論生死嘅問題。」陳敏之當時更反問伍詠薇：「如果我走先，你都要喺台上邊為我講啲說話。」她認為，對於相熟的朋友或感情深厚的契家姐來說，這並非恐怖的話題，因為每個人總會經歷生離死別。敏之更豁達地表示，可以將這件事看作是一個正面的送別，甚至是重新在另一個境界或天堂的開始：「其實我哋下個禮拜會有下一集，會更加深入。」

陳敏之亦重提伍詠薇在節目中曾向她交代身後事的一幕。(胡凱欣 攝)

伍詠薇遇女星索天價 陳敏之笑言幫手緝兇

另外，伍詠薇亦提到她主持的《九運會客室》劇組曾邀請女性友人前來做嘉賓，她表示節目沒有酬勞，只有車馬費，但友人卻開了天價車馬費。陳敏之被問到知不知道伍詠薇在說誰時，她否認知道是誰：「其實我都唔知佢講邊個啊，我家姐個性格就係好直㗎啦，即係佢諗到乜就抒發，佢唔會嬲㗎。」她更笑指自己：「我都唔記得問佢，我陣間問吓。」