李龍基自爆家財耗盡需重新起步　昔日七層物業去向早已曝光

李龍基近日出席《EYT友好會聯歡晚宴》接受訪問時，並未否認在這段感情中「家財耗盡」的傳聞。針對積蓄所剩無幾、戶口需要「由頭來過」的說法，基哥以豁達態度回應，表示對錢財不甚敏感，並指出當中的開支「有好多錢係我自己使嘅，亦有好多錢係大家一齊使嘅」。他表明目前心態是重新起步，認為錢財屬身外物，現階段最重要是身體健康，並強調只要「有飯開、有工開」即可。



李龍基坦承錢財盡耗「重新做人」 。（盧振輝攝）

促清家當劃清界線

在生活細節上，李龍基正採取實際行動與前未婚妻王青霞（Chris）劃清界線。他透露女方目前仍有衣物及化妝品等私人物品遺留在其寓所，故已主動聯絡對方，要求她安排速遞公司將物品全數取走。同時，基哥在訪問中證實，由事件發生至今，王青霞從未向他表達過任何歉意或謝意。他坦言這段經歷令他對女性產生了防備心理，但目前已放下大部分心結，專注於自己的生活。

李龍基王青霞此情不再。（潘樂文、麥超億攝）

七層物業去向早有定案

隨着李龍基坦承積蓄耗盡，外界再次將焦點放在其最大宗的資產——坊間一直盛傳他曾將名下七層物業全數轉贈予王青霞。然而，翻查客觀資料，這項財產去向之謎早有定案。李龍基早於2024年初接受專訪時已澄清未曾將物業轉贈王青霞；而隨著二人感情告終，他於2026年受訪時再次重申，昔日物業早在與第二任前妻離婚時已全數過戶給對方，以作補償。因此，關於王青霞獨吞七層物業的傳聞並不符合事實，基哥昔日最豐厚的資產實際上全數歸於前妻，並未落入王青霞手中。