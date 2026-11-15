一周星星丨胡楓霸氣回應與羅蘭黃昏戀：你夠膽問我就夠膽答

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（15日）一集，請來寶藏級演員胡楓（修哥）與羅蘭姐擔任嘉賓，接受主持區永權訪問。兩人除了大談多年來的合作點滴，更親自回應外界傳足多年的緋聞，爆笑連場！

焦點圖片。

修哥、羅蘭姐接受區永權訪問。

修哥康復後活動自如 羅蘭踢爆揀飲擇食

修哥早前因膽石堵塞引發突發急性膽管炎，一度入住ICU（深切治療部）。康復後的他坦言身體「仍需努力」，但強調活動自如：「唔單止飲茶，仲可以出去應酬，不過已經推咗一啲，人多嘅地方唔去。」至於飲食方面，修哥大大聲話：「咩嘢都食！」不過身旁的羅蘭姐即場踢爆：「佢睇清楚菜單之後，就會話『呢個我唔食』。」修哥被老友篤爆，場面溫馨又搞笑。

修哥、羅蘭姐大方回應緋聞。

羅蘭演「裘千尺」遭阿媽嫌棄：傻嘅你

在「獨家考古」環節中，節目重溫了多套經典劇集片段。其中羅蘭姐在1994年《神鵰俠侶》中的「裘千尺」造型夠晒經典，她自爆當初遭到媽媽嫌棄：「阿媽話『睇到你呢個樣，我就唔想睇，成個TVB咁大，冇人肯做，係你至做咋，傻嘅你！』」不過羅蘭姐就表示自己很喜歡這個角色。

另一邊廂，講到《歡樂今宵》年代，修哥當年60歲做仰臥起坐（Sit Up）的畫面曝光，體能完全不輸年輕人。他謙虛表示：「可能平時多行路、多做運動，所以有咁嘅效果。」二人又談到演戲方面的學習對象，修哥表示會看粵語片和西片及觀察別人演戲來學習，羅蘭姐則憶述前輩梅綺演戲的專業態度，令她印象深刻。

修哥、羅蘭姐舊片段重溫。

羅蘭姐好精神。

修哥康復後經常出活動。

修哥羅蘭大方回應「黃昏戀」緋聞

今集焦點莫過於修哥與羅蘭姐毫不避忌，大談傳足多年的「黃昏戀」。修哥笑言：「係呀！一Pair好耐㗎啦，70幾年。」更豪言：「你夠膽問我就夠膽答。」相當霸氣。這段「黃昏戀」連他們身邊朋友都覺得似層層，好友連炎輝更膽粗粗公開爆料，修哥亦透露緋聞最初是由內地先傳開的趣事。

修哥、羅蘭姐大方回應緋聞。

修哥大大聲話：「咩嘢都食！」不過身旁的羅蘭姐即場踢爆：「佢睇清楚菜單之後，就會話『呢個我唔食』。」修哥被老友篤爆，場面溫馨又搞笑。

張家輝抵死提問 揭後台窩心舉動

在「你問我答」環節中，節目請來張國強（KK）、米雪、姜大衞（John哥）等隔空提問。其中「影帝」張家輝抵死問道：「羅蘭姐，你首次穿比堅尼拍攝時幾多歲？」、「修哥，你跳舞那麼厲害是哪裡學來的？」。

修哥更透露早前在紅館舉行演唱會後台時，張家輝與劉德華的暖心舉動：「演唱會最後尾我好攰，降到落後台嘅時候我成身汗，佢（張家輝）同劉德華就同我換衫同我抹汗，佢哋兩個對我非常之好。」後輩的貼心舉動令修哥相當感動。

修哥腰力非常之好。