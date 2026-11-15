梁繼璋大仔中大碩士畢業　遺傳校花媽咪靚樣嚴父要求日讀一書

現年71歲的前港台資深DJ兼著名作家梁繼璋，1999年迎娶曾當選「樹仁校花」的模特兒兼新城電台報導員莊嬿藍，兩人婚後於2003年誕下大仔梁雲翀，三年後細女梁繕喬（Cindy）亦出世。不經不覺大仔已經長大成人，前日（13日）梁繼璋在社交平台開心報喜，宣布兒子已取得碩士學位從中文大學畢業；囝囝更盡得媽咪優良基因，五官精緻兼極度醒目，絕對是高顏值學霸！

梁繼璋係前港台資深DJ兼著名作家。（Facebook@梁繼璋）

梁繼璋於1999年迎娶曾當選「樹仁校花」的模特兒兼新城電台報導員莊嬿藍，兩人婚後於2003年誕下大仔梁雲翀，三年後細女梁繕喬（Cindy）亦出世。（Facebook@梁繼璋）

梁繼璋於1999年迎娶曾當選「樹仁校花」的模特兒兼新城電台報導員莊嬿藍，兩人婚後於2003年誕下大仔梁雲翀，三年後細女梁繕喬（Cindy）亦出世。（Facebook@梁繼璋）

梁繼璋於1999年迎娶曾當選「樹仁校花」的模特兒兼新城電台報導員莊嬿藍，兩人婚後於2003年誕下大仔梁雲翀，三年後細女梁繕喬（Cindy）亦出世。（Facebook@梁繼璋）

晒四格相賀碩士畢業 感嘆時光飛逝

向來顧家的梁繼璋在FB貼出了一張四格相片，紀錄了大仔梁雲翀的成長印記。相中可見兒時的「小翀翀」留着可愛齊瀏海，雙眼圓睩睩十分呆萌；除了有一張被爸爸抱在懷裡燦爛大笑的溫馨合照外，亦有一張估計在3、4歲時與媽媽莊嬿藍拍下的黑白素描風照片。見證兒子戴上四方帽，梁繼璋感觸留言：「小翀翀進入人生新階段，中文大學碩士畢業。甚麼是時光飛逝？看看這些照片就知道，以後的路，就要靠你自己開拓了」。

梁繼璋在FB貼出了一張四格相片，紀錄了大仔梁雲翀的成長印記，透露大仔中文大學碩士畢業。（Facebook@梁繼璋）

兒子戴上四方帽。（Facebook@梁繼璋）

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遺傳靚媽五官極醒目 嚴格要求日讀一書

繼去年12月透露兒子大學畢業後，今次是梁繼璋第二次公開兒子穿畢業袍的照片。23歲的梁雲翀明顯已脫去稚氣，蛻變成一名帥氣青年，而且完美遺傳了校花母親的優良基因，皮膚白皙加上五官精緻，透出一股濃厚的書卷氣，外表極之醒目。

其實梁雲翀讀書成績優異絕對有跡可尋，皆因父母同樣擁有超高學歷。梁繼璋為浸大教育碩士，並取得浸大傳理系文憑、公開大學兒童心理學文憑及港大專業進修學院催眠治療基本證書。為了培養子女的品格與學識，梁繼璋嚴格要求仔女每日讀一本書，以培養在人前說話的信心及搣甩懶音，難怪大仔在中學時期已經敢於嘗試做見習主持，如今更順利成為中大碩士畢業生！

梁繼璋為浸大教育碩士，並取得浸大傳理系文憑、公開大學兒童心理學文憑及港大專業進修學院催眠治療基本證書。（Facebook@梁繼璋）