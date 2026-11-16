【今日當年】監製王天林走完光輝一生　晚年客串電影獲萬千寵愛

時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2010年11月16日晚上8時20分，香港著名電影導演、電視監製及演員王天林（行內尊稱「天林叔」）因身體機能衰退，於九龍塘浸會醫院與世長辭，享年82歲。在其彌留之際，兒子王晶及一眾親友均在病榻前陪伴在側。王晶隨後向外發佈聲明證實死訊，並表示父親臨終時十分安詳。同年12月，王天林的喪禮於世界殯儀館舉行，由導演杜琪峯、林嶺東、陳木勝、游乃海，以及資深演員謝賢、曾江、黃百鳴與王羽擔任扶靈名單，盡顯其在香港演藝圈的崇高地位與廣泛人脈。

早年經歷與電影圈起步

王天林於1928年生於上海，早年隨家人移居香港。1947年，在叔父的引薦下，他由錄音室助理做起，先後擔任過場記、助導、編劇等多個幕後基礎崗位，累積了深厚的片場經驗。1950年，年僅22歲的王天林正式執導首部電影《峨嵋飛劍俠》上、下集，自此展開其多產的導演生涯。他在1950至1970年代執導過百部電影，涵蓋武俠、文藝、喜劇及歌舞片等多種題材，當中以1960年由葛蘭主演的《野玫瑰之戀》最為膾炙人口。1959年，他更憑喜劇電影《家有喜事》榮獲第7屆亞洲影展最佳導演獎。

王天林由錄音室助理做起，先後擔任過場記、助導、編劇等多個幕後基礎崗位。（電影截圖）

開創電視台劇集黃金時代

1973年，隨著電視行業興起，王天林獲鍾景輝邀請加入無綫電視（TVB）出任監製。1974年，他監製了重頭劇《啼笑因緣》，該劇不但掀起全城追看熱潮，更帶動了粵語流行曲作為電視劇主題曲的風氣。其後，他主導了多部改編自金庸及古龍武俠小說的經典劇集，包括《書劍恩仇錄》（1976）、《陸小鳳》（1976）、《倚天屠龍記》（1978）、《楚留香》（1979）及《射鵰英雄傳》（1983）等，確立了香港武俠劇的拍攝模式與節奏，並將威亞（吊鋼線）技術更廣泛地應用於電視製作中。除了武俠劇，他監製的《京華春夢》、《千王之王》及《萬水千山總是情》同樣是香港電視史上的收視佳作。

1986年 《倚天屠龍記》由王天林監製，梁朝偉、黎美嫻與鄧萃雯主演。（劇照）

提攜後輩與桃李滿門

在電視台任職期間，王天林發掘並提攜了大量台前幕後精英。演員方面，鄭少秋、汪明荃、周潤發、黃日華、翁美玲及梁朝偉等巨星的演藝生涯中，均主演過多部由他監製的代表作。幕後方面，他對後輩傾囊相授，著名導演杜琪峯及已故導演林嶺東均為其入室弟子，杜琪峯更多次在公開場合視天林叔為恩師，足見其對香港影視圈人才傳承的貢獻。

杜琪峯多次在公開場合視天林叔為恩師。（葉志明 攝）

晚年轉戰幕前獲金馬提名

1992年，王天林正式從無綫電視退休。晚年的他並未完全離開影視圈，反而以演員身份活躍於大銀幕，經常在電影中客串演出。他最為觀眾熟知的幕前形象，是在愛徒杜琪峯創立的「銀河映像」多部作品中飾演極具分量的江湖長輩，如《暗花》、《鎗火》及《PTU》等。2005年，他在電影《黑社會》中飾演社團最高輩分的「鄧伯」一角，演技備受肯定，並於2005年入圍第42屆台灣金馬獎，以及2006年以78歲高齡入圍第25屆香港電影金像獎最佳男配角，為其超過半世紀的演藝生涯留下深刻的幕前印記。

王天林以演員身份活躍於大銀幕。（電影截圖）

王天林以演員身份活躍於大銀幕。（電影截圖）

王海榛爆爺爺演戲很投入

王海榛曾在社交平台拍片表示大家對爺爺最熟悉的，應該是對方退休之後，經常都會在杜琪峯的電影裡出現，例如《黑社會》、《嚦咕嚦咕新年財》。王海榛稱爺爺在演戲方面其實是很投入，但當時年紀大行動有點不方便，「去到現場呢，佢唔使行路架，佢只係需要坐喺度，然之後演戲，佢嗰個位置係非常舒服，咁當然有啲戲份佢都行幾步。」

王海榛拍片分享爺爺在拍攝現場鮮為人知一面。（小紅書）

在片場獲萬千寵愛在一身

王海榛又指爺爺在片場就是一個萬千寵愛在一身的小朋友，所有的影帝都會走過來問他：「你肚唔肚餓呀？你攰唔攰呀？你ok嘛？個個都會走過嚟關心佢，即係杜Sir自己都會：『Er，攰唔攰呀？做一陣先啦！攰話畀我知喔』，個個都好錫佢，好關心佢。爺爺都會話：『冇嘢，ok呀，好好呀，食嘢啦。』好可愛㗎。」王海榛直言爺爺真的是一個很平和的人。