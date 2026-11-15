網民街頭偶遇林盛斌百萬名車　十年前賺千七萬年薪今傳身家達十億

近日，有網民於社交平台上載圖文，分享在街頭偶然遇見藝人林盛斌（Bob）的經歷。根據該名網民分享的現場照片顯示，林盛斌當時正親自駕駛一輛黑色平治（Mercedes-Benz）G-Class越野車。該車款在香港市場售價過百萬港元，向來受不少名人富豪青睞。



除了名貴車款引人注目外，該座駕的車頭更掛有以林盛斌英文名字「BOB」命名的自訂專屬車牌，極具個人標誌性，在街頭行駛時辨識度極高。發帖網民在留言中寫道：「睇完幾日大家偶遇Bob車，竟然就輪到我」，並特意標註「多謝你同我哋揮返手」，引證林盛斌在遇見途人拍照時表現友善親民，毫無架子地向市民揮手致意。

林盛斌駕駛一輛黑色平治G-Class越野車被網民捕獲。（Threads截圖）

十年前據報年賺1700萬 榮登娛樂圈「吸金王」

林盛斌在圈內素有「爆騷王」及「吸金王」的美譽，其強勁的賺錢能力及工作量一直備受傳媒關注。翻查資料，根據《東方日報》於2015年1月的報道指出，林盛斌在十年前的年度收入已高達1,700萬港元。當時他憑藉出色的口才與親和力，接下海量司儀工作、電視節目主持、電影拍攝以及各大小商業廣告代言，業務繁多，令他在十年前已經穩佔娛樂圈高收入藝人的一席位。

林盛斌十年前據報年賺1700萬。(梁碧玲攝)

林盛斌涉獵多項投資生意

時至今日，林盛斌的財富版圖已大幅度擴張。除了幕前的演藝及主持工作外，他亦積極轉型為企業家與投資者。據市場及傳媒廣泛報道，他不僅是娛樂製作公司的老闆，更涉獵多項業務，包括投資便利店、各類型初創企業以及房地產市場。他現時與家人居於九龍塘的數千呎獨立洋房豪宅，生活環境極具氣派。

林盛斌絕對係生財有道！

林盛斌（Bob）有份的棋人娛樂，旗下有大量藝人。(ig@chessman_hk)

現時外界估算身家高達十億

綜合其多年的高薪收入、多元化的商業投資回報以及物業資產升值，現時坊間一度傳出林盛斌身家累積達10億港元，源於好友陳敏之在訪問中的玩笑戲稱；對此林盛斌已即時澄清純屬老友開玩笑，否認擁有十億身家，但強調自己一直努力工作經營多項業務養家。，但從他日常以過百萬名車代步、進駐九龍塘豪宅等客觀事實，足以印證其強大的財力與多年來辛勤建立的事業版圖。

現時外界估算林盛斌身家高達十億。（資料圖片）