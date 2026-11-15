羅嘉良相隔23年重返TVB台慶坐鎮　受腳底麻痹影響需戴腰封排舞

TVB即將於11月19日舉行台慶重頭活動《萬千星輝賀台慶2026》，今日（15日）羅嘉良率領羅天宇、關嘉敏、游嘉欣、劉倬昕等一眾藝人，為開場大型歌舞排練，當中羅嘉良更打開金口唱經典歌《難兄難弟》及《奇哥》。

羅嘉良相隔23年重返TVB台慶坐鎮。（盧振輝攝）

羅嘉良接受訪問時，提到對上一次參加台慶已經是2003年離巢之前，今次相隔23年回娘家，因剛拍攝完《模範律師團》時獲邀坐鎮台慶，羅嘉良直言：「有時間一定返，今次返嚟見到好多好朋友、新晉嘅新秀，大家一齊玩，我覺得係一件好Happy嘅事！」 更搞笑表示相隔這麼久沒回來TVB，加上很少去排舞室差點「蕩失路」。

羅嘉良率領、羅天宇、關嘉敏、游嘉欣、劉倬昕等一眾藝人，為開場大型歌舞排練。（盧振輝攝）

羅嘉良率領、羅天宇、關嘉敏、游嘉欣、劉倬昕等一眾藝人，為開場大型歌舞排練。（盧振輝攝）

另外，羅嘉良透露今次表演主要唱歌，都沒有太多跳舞的部分，因為之前腳麻痹了好幾個月，更擔心情況會否影響表演：「我唔知咩原因，你知神經線好難講，腳底好麻，已經麻咗好耐。又奇怪喎，返嚟香港又好啲，開始好返好多。」提到羅嘉良表示戴了腰封，他直言要保護腰部，並解釋：「有時腰椎會影響隻腳，個位正確啲會好啲。」他提到多年前曾與黃智賢到北極拍攝節目《北極追蹤》，回港後腳趾公麻痹了1年，由於當時工作很忙沒有時間看醫生，約1年後才自然痊癒。

羅嘉良透露今次表演主要唱歌，都沒有太多跳舞的部分。（盧振輝攝）

羅嘉良透露之前腳麻痹了好幾個月，更擔心情況會否影響表演。（盧振輝攝）