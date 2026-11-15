劉愷威黎紀君大20歲父女戀愛得甜蜜　深圳食飯挽手行街春光滿面

52歲劉愷威與32歲「第四代邦民女」黎紀君（Christy）的「父女戀」曝光後掀起網民熱議。劉愷威自2018年與內地女星楊冪離婚，曾高調認愛內地女星李曉峰，惟這段戀情已於今年4月悄然告終。重返單身的劉愷威火速覓得新歡，早前被週刊爆出其與年輕20歲的「第四代邦民女」黎紀君秘密撻着。兩位當事人亦毫不避忌大方認愛，透露雙方因熱愛打匹克球（Pickleball）與網球而結緣，志趣相投。對於兒子有新戀情，爸爸劉丹亦大方「開綠燈」，坦言非常盼望能見這位「同聲同氣」的未來新抱。近日又有網民在深圳見到劉愷威，一齊食飯行街，愛得甜蜜！

劉愷威與黎紀君近來經常一起打波。（IG@christylaiii）

黎紀君於IG分享的打球合照，經常有劉愷威身影。（IG@christylaiii）

劉愷威黎紀君商場拍拖低調挽手

近日有網民在社交平台分享照片。照片中劉愷威戴上黑色Cap帽及穿上黑衫，與上身白色為主的黎紀君襯成情侶裝。黎紀君一手推住行李箱，跟在劉愷威後面。劉愷威又與黎紀君一齊食飯玩電話，黎紀君在商場中甜蜜挽住劉愷威的手臂，愛得穩定又低調甜蜜。

網民發文：「看著挺甜的，深圳又遇上劉愷威和女友 深圳偶遇劉愷威黎紀君低調出行，劉愷威背著包，女友推著行李箱，兩人一路上手牽手，之後還一起去吃飯，狀態鬆弛自然，感情看著很穩定！」

劉愷威黎紀君商場低調拍拖。（小紅書）

劉愷威黎紀君愛得甜蜜。（小紅書）

黎紀君推住行李箱。（小紅書）

兩人挽手同行。（小紅書）

劉愷威北上拍拖。（小紅書）