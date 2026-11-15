林俊賢爆當年曾對同劇神顏女星動心　得知一事即卻步：幸好我沒追

現年66歲、曾有「香港第一美男子」之稱的藝人林俊賢，早年憑經典古裝劇《唐太宗李世民》紅遍兩岸三地，他在劇中飾演的「李世民」意氣風發，與飾演女主角「楊吉兒」的內地第一古裝美人傅藝偉更被封為經典螢幕情侶。近日，林俊賢在社交平台與網民重溫當年舊片時，大方重提昔日拍劇往事，更語出驚人自爆當年曾經對傅藝偉動心兼想展開追求，不過最後卻因為一個原因打退堂鼓！

林俊賢後生時好靚仔。 （劇照）

林俊賢早前在電影《風林火山》飾演鬼叔，多年來無論樣貌身材都keep得好好。（劇照）

最近林俊賢驚喜客串ViuTV劇《金秘書為何那樣》，在該劇演Anson Lo父親。（IG@arnoldkwokk）

自爆曾想追傅藝偉 拍完劇始知對方已婚

林俊賢在視頻中回顧當年與傅藝偉在劇中的精彩對手戲，兩人於馬上並肩、默契十足。他直言如果如今有機會重新演繹該角色，他也是會選擇傅藝偉：「老拍檔嘛，肯定是最好的了。我們可以互相帶動，投入得更快，沒有包袱這樣子。」

林俊賢在視頻中回顧當年與傅藝偉在劇中的精彩對手戲。（小紅書截圖）

林俊賢直言如果如今有機會重新演繹該角色，他也是會選拍檔傅藝偉。（小紅書截圖）

兩人當年郎才女貌，在不少觀眾眼中襯到絕。原來林俊賢在戲外亦一度被對方吸引，甚至動過追求念頭。不過，林俊賢隨即自爆原來當年差點鬧出烏龍，皆因他直至劇集拍完才得知驚人內情。他在直播中笑著透露：「本來我想追她的，好彩最後沒有追！因為後來我拍完這個戲，她才告訴我原來她結了婚！我說哎呀，幸好我沒追妳。」

林俊賢自爆當年原本想追傅藝偉。（小紅書截圖）

林俊賢笑指當年拍完劇，傅藝偉才告訴他已結婚。（小紅書截圖）

網民讚二人CP感特別足

主持人聞言即忍不住笑著提醒他：「你這樣講出來，等下又上頭條了！」林俊賢則顯得十分豁達，笑稱：「不會的啦，都那麼多年過去了，現在都是談笑風生。」林俊賢這番陳年秘聞一出，隨即勾起大批劇迷的集體回憶，紛紛留言指當年早已看出端倪：「怪不得，吉兒一哭，世民每次都抱著吉兒搖，慢慢哄，一臉寵溺。原來林俊賢是有點喜歡傅藝偉的」、「傅藝偉說她被台灣演員排擠，只有林俊賢和她說話」、「這麼漂亮的女孩子，很難不喜歡的」、「他倆CP感特別足」。此外，亦有不少網民對傅藝偉近年際遇大感唏噓：「傅藝偉命運真的令人嘆惜，這個顏值，小時候看《封神榜》是我心目中的天仙。」

林俊賢當年憑此劇爆紅。（劇集截圖）

傅藝偉當年顏值非常高。（劇集截圖）

網民大讚二人CP感強。（劇集截圖）

成為經典螢幕情侶。（劇集截圖）

最佳螢幕情侶私下同陷情路崎嶇

事實上，這對昔日「最佳螢幕情侶」在戲外同樣情路崎嶇。林俊賢經歷過兩段婚姻，與兩任前妻各有一女一子。女兒是2022年港姐冠軍的林鈺洧 (Denice) ，他與前妻Jasmine在女兒出生不久便離異，林鈺洧自小跟隨母親Jasmine生活，多年來與爸爸絕少見面。Jasmine年前罕有地接受傳媒訪問，首次開腔談及前夫林俊賢，表示當年與林俊賢發展地下情、之後更結婚生女，可是兩人最終離婚，她成為了單親媽媽獨力撫養女兒，又坦言兩母女相依為命的日子不容易。Jasmine更力斥男方是「狗男人」，當年曾兩度被暴力對待，打至臉腫，更曾要求女兒驗DNA。

林俊賢與女兒林鈺洧。（IG@denicelams）

後來林俊賢在微博回應事件，並逐點反擊前妻。他承認曾與前妻發生兩次肢體衝突，寫道：「第一次受到重擊（自衛）然後（還）一巴掌。第二次也是經過無數次家暴我，包括精神暴力，衝到我面前用手指著我鼻哥。我忍不住用口咬了他手指 。立馬報警離開（安排好的）其實我這段回應明理嘅人都知道發生乜嘢事，都不需要我多講了。」

對於Jasmine聲稱該重擊只是「一般女性能夠做到的動作」，他反擊指：「不止一次，之前有無數次，包括巴掌、拳打，每次開早班時凌晨四點一巴打醒我，吵架時一言不合打爛屋企所有東西，拿菜刀威脅、在車上用腳踢爛擋風玻璃等等無數次。」他表示這是女性懷孕期間會有抑鬱情況，故他嘗試理解及忍讓，但承認為自己都有處理不當。

林鈺洧15歲時，父女才相認。（IG@denicelams）

對於Jasmine指曾被前夫以棒類物襲擊，林俊賢直指：「全部不實，全部廢話！咬文嚼字做他的目的，忍嗰個係我。」他表示自己從來沒有手持武器，也未試過強行進入母女房間，當時只是咬了對方手指一下，女方已立即報警，但警方不願受理，擾攘半小時才離開，並非女方所指的「有20個警察保護」。

林俊賢透露2人隨後分居，至女兒3、4歲時，女方曾要求復合遭他拒絕，自此拒絕再見面，但期間有提供生活費。對於被前妻Jasmine指控要求女兒驗DNA，林俊賢直接否認：「沒有要求女兒驗DNA」，並對Jasmine的不實指控不予置評：「請她慢慢繼續做戲，假惺惺，不願置評。」

Denice曾去探父親林俊賢班，爸爸總是跟她說人生道理。

傅藝偉歷兩度離婚兼涉毒喪子

現年62歲的傅藝偉於八十年代出道，顏值出眾的她被譽為「亞洲最美的眼睛」，拍得住大美人林青霞，於八、九十年代發展得相當不錯，憑演出《封神榜》「妲己」一角紅遍全國。不過傅藝偉算早婚，1986年曾下嫁長春製片廠同事，離婚後於1990年再嫁北京舞蹈學院教師，並誕下一名兒子，在事業高峰之際經營品牌代理副業，更成為二度離婚的導火線。

傅藝偉被譽為「亞洲最美的眼睛」。（網上圖片）

傅藝偉歷喪子之痛。（網上圖片）

踏入2000年代，傅藝偉開始人氣下滑，加上兩度婚姻失敗，傳出她於2009年開始吸毒，2016年被舉報與妹妹吸毒而被捕，兒子高樂男於微博證實消息，並代替母親公開道歉。後來因為證據不足，傅藝偉被轉為行政拘留，她在微博再一次發文道歉，往後便淡出公眾視線，直至2023年突然傳出高樂男因病離世的消息，其大學同學於微博留言「一路好走」令消息曝光。近年，傅藝偉則過著深居簡出的生活，幾乎從所有社交圈子消失。