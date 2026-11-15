楊茜堯讚羅子溢睇劇俾足情緒價值　陳豪拒睇陳茵媺親熱戲：冇眼睇

TVB台慶劇《玫瑰戰爭》播出後大獲好評，首集收視高達22.6點，今日（15日）劇中演員，包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹、潘志文、李成昌、陳楨怡等現身商場出席宣傳活動，而陳豪更化身「天誠娛樂」主席陳雲生，介紹劇中旗下藝人登場，仿似將現場變成節目巡禮。現場吸引了大批市民圍觀，場面墟冚。

《玫瑰戰爭》劇中演員，包括楊茜堯、陳豪、林夏薇、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹、潘志文、李成昌、陳楨怡等現身商場出席宣傳活動。（關穎賢攝）

陳豪更化身「天誠娛樂」主席陳雲生，介紹劇中旗下藝人登場。（關穎賢攝）

陳豪與楊茜堯接受訪問時，透露《宮心計》及《溏心風暴之家好月圓》後相隔多年再合作，兩人都已為人父人母，加上有更多人生閱歷，依然有默契及火花。楊茜堯透露拍攝期間，劇中有很多女演員都會娛樂陳豪。陳豪就打趣表示：「有咁多女生，始終都有啲煩嘅。」問到可有俾小朋友睇《玫瑰戰爭》，楊茜堯透露一對仔女睇咗5分鐘，反而工人姐姐更大讚Amazing。至於老公羅子溢，楊茜堯則搞笑指：「佢都係被迫睇，叫佢俾啲意見佢都話已經好好唔使俾意見，情緒價值俾到足。」

陳豪與楊茜堯透露《宮心計》及《溏心風暴之家好月圓》後相隔多年再合作，兩人都已為人父人母，加上有更多人生閱歷，依然有默契及火花。（關穎賢攝）

至於談到老婆陳茵媺曾在受訪時表示，到現在都不會看陳豪的親熱戲，陳豪則直言：「啱嘅，冇眼睇。（如果太太有親熱戲你會睇？）我都唔會睇，我都冇眼睇。」問到是否不讓老婆拍親熱戲？陳豪透露跟老婆都互相支持拍攝親熱戲：「一係唔好做，做咗就要去到盡，出嚟半桶水觀眾feel唔到又唔得。（太太唔睇你都唔會拍？）又唔係嘅，我諗所有演員都會為藝術而犧牲，我哋呢個行業就係咁，我哋係專業騙子，要做足先欺騙到觀眾感情。」

陳豪搞笑指拒睇陳茵媺親熱戲：「冇眼睇！」（關穎賢攝）

提到播出後有大批觀眾讚楊茜堯演技很有層次，她感激對手、服裝妝容、鏡頭輔助、對手反應等等，才能成就劇集，多謝觀眾喜歡。另外，談到有網民認為鄺潔楹與一眾女主角的演技有差別，楊茜堯立即否認：「唔好咁講，每個角色都有性格，大家角色性格唔同表現出嚟亦都有唔同，如果下下個個都咁強勢嘅話，套劇就唔好睇，其實我哋每一個人都係返角色需要嘅。」而陳豪則指：「我講句公道說話，我哋唔比較，香蕉蘋果橙全部都咁好。」