73歲曾志偉跟明星足球隊聚餐　靚女貼身專人服侍獨坐一桌坐懷不亂

現年73歲「獎門人」曾志偉卸任總經理（節目內容營運）一職，轉任諮詢委員會召集人後，重回幕前拍戲，又不時遊山玩水。曾志偉雖已「無官一身輕」，但在中港兩地的娛樂圈地位依然穩如泰山，到哪裏都受到巨星級招待。日前，有網民在社交平台分享一段曾志偉到湖南衡陽市食飯片段，期間一名靚女貼身服侍曾志偉，曾志偉坐懷不亂，獲讚淡定得很！

曾志偉隨香港明星足球隊到惠州踢慈善賽，此行陣容鼎盛。（小紅書@香港明星足球隊）

曾志偉當年曾任職業足球運動員，效力過星島預備組，並曾入選香港青年代表隊參加1973年在伊朗德黑蘭舉行的亞青盃，足球根基其實非常紮實。（小紅書@香港明星足球隊）

曾志偉專人服侍斟茶遞水極淡定

曾志偉近日與明星足球隊成員北上衡陽踢球。有網民在社交平台分享影片，曾志偉到餐廳食衡陽小炒，在內地同樣知名度極高的他自然獲得熱情服務，專人服侍斟茶遞水，旁邊更有人保護大叫不要影相。有靚女幫曾志偉斟茶遞水擺碗筷，曾志偉亦安然接受，期間更興奮又叫一聲：「服務員！」笑容滿面，但卻絲毫沒有看向對方，斯文淡定。而影片中可見，其他明星足球隊成員坐在另一桌，曾志偉暫時一人獨坐一桌，相當威水。

曾志偉自退任後不時約好友食飯，照片可見譚詠麟掌鏡自拍，與成龍、曾志偉、林子祥及葉蒨文同桌合照，星光熠熠。（微博照片）

成龍、曾志偉與譚詠麟飯局相聚，對著鏡頭舉V比讚，童心未泯。（微博照片）

派對向大馬嫩模獻吻掀熱議

曾志偉與靚女的互動，不禁令人聯想起2022年曾志偉在馬來西亞模特兒黎峇菈的生日派對上向女方獻吻而引起外界嘩然。其後他向傳媒解釋指親吻只是禮貌，並再三強調與黎峇菈本身不認識。事實上，有不少網民表示今次的吻其實只是「濕濕碎」，遠遠追不上曾志偉早年與肥媽在電影《大丈夫》中的一場激吻場面，這段影片一度再「翻hit」引起網民熱烈討論。

曾志偉與明星足球隊北上。（抖音）

靚女專人服侍坐懷不亂。（抖音）

專人斟茶遞水。（抖音）

曾志偉真好命！（抖音）

有網民留言：「淡定得很」。（抖音）